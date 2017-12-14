Хью ли нового ждать...

ПОРОЧНОЕ ЗАЧАТИЕ

Все меньше остается в нашей жизни XX века. Отчего, кстати, становится и скучнее, и горше. Совсем недавно погрузились в Лету два героя сенсационных интервью журнала Playboy - Фидель Кастро и Евгений Евтушенко. А теперь им вослед отправился и творец легендарного издания - Хью Хефнер.

Основателя Playboy можно, по аналогии с программным стихотворением Максима Горького, назвать «буревестником сексуальной революции». Пресловутое издание начало выходить в конце 1953 года (Хефнеру было 27 лет). Причем легендарный первый выпуск - с молодой Мэрилин Монро на обложке - вполне мог стать и последним: дебютный номер был выпущен на деньги, взятые в долг (в том числе у родной мамы Хью), а средств на второй-третий не было и в помине. К радости и удивлению создателей, все 50 тысяч экземпляров быстро разошлись, и стало ясно: они попали в яблочко! «Яблочко искушения и греха», - не преминули бы добавить некоторые.

В целом по содержанию Playboy не так уж разительно отличался от других американских мужских журналов того времени - Еsquirе, в котором Хефнер работал до начала издательской авантюры, или GQ (проза и интервью, спорт, мода, автомобили...). Принципиально новым было только одно: ощутимый сексуально-эротический уклон, проявленный в первую очередь в пикантных фотографиях и карикатурах. Однако этого оказалось достаточно для появления нового тренда -мощного, скандального, вызывающего. Вот как описал ситуацию сам Хефнер: «Я вовсе не был бунтовщиком и ниспровергателем. Моя идея состояла в том, чтобы сделать нормальный доступный журнал для мужчин - но чтобы при этом там был и секс! И эта идея вдруг оказалась совершенно революционной». Да, время было такое - прорывное. Не удивительно, что точно там же, в Америке, и тогда же, в середине 1950-х, полыхнул и другой шокирующий феномен - рок-н-ролл. Послевоенное благоденствие и экономический бум подталкивали американцев - молодых в первую очередь - к поиску нового стиля жизни, новых форм культуры и потребления, более свободных и не скованных традиционными предрассудками. «Черно-белый» рок-н-ролл атаковал расовые барьеры и создал чисто молодежный музыкальный и модный рынок, а Playboy невзначай торпедировал самую, наверное, запущенную часть американской (и всего христианского мира) психики - религиозные догмы.

Испокон веков секс - притом что все им занимались, иначе бы вымерли - считался грехом. То есть делом постыдным, располагающим к покаянию и категорически закрытым. Конечно, существовали и проституция, и порнография - но это все был низменный, криминальный бизнес, приобщение к которому считалось позорным для добропорядочных граждан. Великая заслуга (не с точки зрения церкви, конечно) журнала Playboy и лично Хью Хефнера - убежденного атеиста - состоит в том, что они первые соединили воедино и очень убедительно два прежде совершенно отчужденных друг от друга понятия: с одной стороны «секс», а с другой - «успех и статус». Интимная сторона жизни - важная часть этого успеха. Прелюбодеяние? Блуд? Грех? Бабушкины сказки! Секс - это приключение; секс - это свобода; секс и любовь - две стороны одной медали! Окончательно и глобально эта доктрина сексуальной революции возобладала чуть позже, в середине 1960-х, но никто, наверное, так не вспахал почву для тысячи цветов ее триумфа, как Хью Хефнер.

РАЗБЕГ В ШИРИНУ

Концепция Playboy оказалась не только своевременной и революционной, но и в высшей степени прибыльной. Уже к концу 1950-х, несмотря на скандалы и судебные тяжбы (а отчасти и благодаря им - в частности, суду с американской почтой, которая воспротивилась доставке журнала с «непристойными» обложками), тираж издания дошел до миллиона. А в пиковые для журнала 1970-е годы аудитория подобралась к отметке десять миллионов! Playboy считался самым успешным из американских массмедиа, а логотип - знаменитый кролик с бабочкой - третьим в мире по узнаваемости после вензеля «Кока-Колы» и звезды «Мерседеса». Стиль жизни Playboy стал нормой, из радикала-авангардиста Хью Хефнер сделался опорой мейнстрима.

По всему миру открылись плейбой-клубы с ушастыми девушками-зайчиками; Playboy Magazine разросся в Playboy Enterprises; стали сниматься игривые фильмы с моделями из журнала, открылся телеканал. Сам журнал при этом стал намного скучнее. С одной стороны, провокативность секса сошла на нет (спасибо секс-революции), хотя фото стали гораздо откровеннее, чем на заре славной биографии. С другой - как-то потускнели интеллектуальные достоинства журнала. Прошли времена, когда для Playboy писали Норман Мейлер, Курт Воннегут, Сэлинджер и Маркес. Все стало намного попсовее и ближе к усредненным запросам. Наверное, в самом замысле Playboy было скрыто противоречие: журнал, его авантюрный либертарианский дух по-настоящему играл тогда, когда эгоцентричный издатель Хеф пускался во все тяжкие, бескомпромиссно дразня традиционные устои и общественное мнение. А оказавшись в безопасном мейнстриме, журнал терял остроту, игра шла понарошку.

Так получилось, что я работал в команде Playboy (основателем и первым главным редактором русского издания) уже на закате империи: с 1995 по 2000 год. Даже дедушку один раз видел, хотя дела имел в основном с его дочерью Кристи Хефнер, которая ведала бизнесом. Тираж журнала к тому времени упал до трех миллионов (все равно неплохо), и основное внимание уделялось интернету и ТВ. Клубы - даже в Чикаго! - позакрывались. Но Хефнер параллельно с по-прежнему бурной личной жизнью продолжал уверенно рулить редакционной политикой - в том числе и иностранных изданий, которых насчитывалось порядка двадцати. Российское издание, наряду с тайваньским, считалось вызывающе интеллектуальным и чересчур «художественным», отчего иногда возникали проблемы. Скажем, Хеф - в его-то годы! - продолжал самолично отбирать всех «девушек месяца». А вкусы наши не совпадали: мне до чертиков надоели силиконовые блондинки типа Памелы Андерсон. Или однажды я предложил тему «московские проститутки» - реакция из центра последовала возмущенная: мы же журнал для семейного чтения! Впрочем, попытка воскресить в России Playboy образца 1960-х была, конечно, обречена - времена изменились, и не только за океаном.

ПЛОТ СРЕДЬ ПЛОТСКОГО

Жизнь, ее объективные процессы и мелкие подлянки нанесли колоссу Хью несколько чувствительных ударов. Во-первых, СПИД, который навсегда выветрил из секса ощущение легкости и беспечности. Во-вторых, ЛГБТ-история: хотя Хефнер всегда поддерживал секс-меньшевиков в борьбе за их права, весь месседж журнала был сугубо гетеросексуальным, что в запутанной современной ситуации делает его если не консервативным, то по крайней мере, далеким от чаяний прогрессивной общественности. В-третьих, феминизм. С ним Хеф всегда был в непримиримых контрах. Суть обвинений сводится к двум основным тезисам: Playboy делает продажу женской плоти модной и респектабельной, превращает порнографию в престижный бизнес. И дежурное: унижение женского пола, низведение его до уровня животных - не то телок, не то зайчих. На этом и моя личная жизнь слегка погорела: любимая подруга-англичанка порвала со мной отношения, узнав, что я «стал порнографом».

Честно говоря, последние лет 15 я совсем не интересовался плейбойскими делами, но с высокой долей вероятности могу предположить, что шли они хуже и хуже. С каждым годом Playboy выглядел все большим анахронизмом: они с отцом-основателем Хью Хефнером оказались в каком-то заброшенном углу - ни, условно говоря, с правыми (христиане, консерваторы, любители традиционных ценностей), ни с левыми (антиглобалисты, феминисты и прочие антисистемщики). Для одних они - нехристи и ультралибералы, для других - пошлые буржуазные порнографы-эксплуататоры. В этом смысле очень характерна история взаимоотношений Хью Хефнера и Дональда Трампа. С одной стороны, Трамп - не то что типичный, а, можно сказать, образцово-показательный плейбой. Он - один из немногих мужчин, когда-либо фигурировавших на обложке журнала (мартовский номер 1990 года, рядом с моделью Брэнди Брандт). Эта обложка гордо висит в офисе нынешнего президента в Трамп-тауэр. Но что-то мне подсказывало: вряд ли Хеф сильно любит и одобряет своего давнего приятеля и почти протеже... И точно: оказывается, в последние годы Хефнер много раз критически высказывался о Трампе и даже выражал сожаление, что когда-то поместил его на обложку!

Да, Хью Хефнер надолго пережил свою эпоху. Но вряд ли кому придет в голову назвать его смешным или жалким - даже в старости. Потому что это человек, который воплотил мечту, причем воплотил самым масштабным образом. Американскую мечту об успехе, мечту о self-made man, мечту об исполнении сексуальных фантазий... Мечту об Идеальном Плейбое - образе, который он сам создал и сделал ролевой моделью для миллионов мужчин (и не обязательно в ущерб женщинам). Эту «американскую икону» (так написано в официальном некрологе) и этот Образец-для-подражания, помимо роя прекрасных женщин, характеризует такое, например, высказывание: «Самая большая непристойность в мире - это вовсе не секс. Самые чудовищные непристойности - это война, фанатизм, ненависть». И хотя сексуальная контрреволюция сейчас правит бал, ветер дует в паруса фанатизма и ненависти - совершенно не исключено, что эра Playboy еще вернется.

по материалам: А. Троицкого