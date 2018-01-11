Образы и подобия

Сегодня музеи бренда «Мадам Тюссо» есть почти во всех крупных туристических центрах мира. Однако «кабинеты ужасов» составляют чуть ли не половину любой подобной экспозиции. Да и могло ли быть иначе, если дочь палача, отсидевшая в Бастилии взялась устраивать музей?

Плоды просвещения

Официальная биография гласит: Анна Мария Гросгольц (именно такова девичья фамилия мадам Тюссо) родилась в 1761 году в Страсбурге. Ее родителями были эльзасский офицер Йозеф Гросгольц и швейцарка Анна Мария Вальтер. Увидеть родного отца девочке так и не удалось: Йозеф погиб в Семилетней войне незадолго до ее рождения.

Некоторые исследователи уверены, что отцом Марии на самом деле был потомственный палач, мужчина крутого нрава и любитель выпить. Как-то раз в пылу домашнего скандала Анна Мария Вальтер озвучила страшную тайну: на самом деле отцом Марии приходится совсем другой человек. На лице сурового рогоносца не дрогнул ни один мускул: он просто молча выставил за дверь и жену, и дочь. Перебиваясь какое-то время случайными заработками, Анна Мария Вальтер наконец нашла покровителя и любовника в лице Филиппа Куртиуса. Этот человек обладал редкой специальностью: называл себя анатомистом и пламенно любил ваять фигуры из воска. Филипп Куртиус завоевал бешеную популярность потому, что умело льстил своим клиентам - уменьшал на скульптурах носы, увеличивал глаза, исправлял оттопыренные уши. Ему помогала юная Мария Гросгольц, которая со временем даже превзошла учителя по уровню мастерства.

Это, пожалуй, самая жесткая версия ранней биографии Марии Тюссо.

Привыкая работать с непокорным воском, Мария постепенно училась и рисовать, и шить, и создавать парики. Довольно быстро она стала главной помощницей Куртиуса, а салон все чаще посещали именитые гости.

Как-то раз, в 1778 году, учитель взял Марию с собой на улицу Бон, где проживал Вольтер, один из крупнейших французских философов-просветителей своего века. Мария впервые самостоятельно смоделировала лицо - ранее Куртиус не ставил перед ней таких серьезных задач. Кто бы мог подумать, что вскоре они останутся единственными обладателями уникального бюста, сделанного при жизни Вольтера? Через два месяца после сеанса мыслитель скончался, а Куртиус выставил слепок в витрине салона. Посетителей прибавилось...

ВЫХОД В ЛЮДИ

Постепенно слава мастеров по работе с воском дошла до монарших кругов. В 1779 году Анну Марию пригласили ко двору: Елизавета, сестра Людовика XVI, выразила желание обучиться искусству скульптуры. Выбор пал на Марию не случайно: однажды посетив галерею Куртиуса, монарх пришел в такой восторг от качества своего воскового двойника, что немедленно одарил фигуру личным мундиром и орденом. Однако то, что так долго играло скульпторше на руку, вскоре обернулось против нее: после казни королевской семьи Марию заключили в Бастилию. Спасло ее незнатное происхождение: после нескольких месяцев томительного ожидания казни арестованную сначала обрили для эшафота, а потом внезапно отпустили и позволили вернуться в мастерскую.

После того как Марию выпустили из-под стражи, она долгие месяцы жила в страхе, что революционеры могут передумать. Но дело надо было возрождать.

Все еще находясь под подозрением в связях с королевскими кругами, Мария рискнула отправиться к Робеспьеру. Тот исполнил ее просьбу позировать чуть ли не с радостью. Восковая фигура вдохновителя революционного террора вскоре появилась в витрине галереи Куртиуса. Соглашались позировать и другие революционеры, а Мария постепенно становилась «своей» в новом кругу. Увы, от страха за собственную жизнь это ее не избавило. 13 июля 1793 года дверь мастерской затряслась от требовательного стука: на пороге стояли вооруженные солдаты и зачитывали приказ.

Ошарашенная хозяйка не сразу поняла, почему ее просят взять с собой на эшафот рабочие инструменты. Но в конце концов сообразила, что никто не собирается ее казнить. Марию привели в дом Марата. Вождь французской революции лежал в ванной, весь в крови. Девушке предстояло снять посмертную маску. Этот способ увековечить погибших соратников и врагов был необычайно популярен в среде французских революционеров. Раз за разом она в числе первых попадала на место преступления и покорно наносила восковой состав на лица знаменитых покойников....

НЕТОПОРНАЯ РАБОТА

Карьера Марии снова пошла в гору, но, как и любой женщине, ей хотелось простого человеческого счастья, которое она надеялась отыскать в объятиях талантливого инженера Франсуа Тюссо.

В 1794 году не стало Филиппа Куртиуса. Свою мастерскую и коллекцию двойников он завещал Марии, зная, что она продолжит общее дело и сумеет сберечь то, что создавалось в течение десятилетий. Став полноправной хозяйкой мастерской и галереи, Мария с чистой совестью отправилась под венец, приготовившись жить долго и счастливо. Увы, этим надеждам не суждено было оправдаться.

Первая дочь четы Тюссо умерла в младенчестве, позже родились двое сыновей. Появление детей не превратило Марию в домохозяйку: напротив, ощущение того, что сыновья смогут продолжить дело, которому она посвятила всю жизнь, придавало неутомимой бизнес-вумен сил и желания творить. Увы, супруг стремлений Марии не разделял. Точнее, ему было все равно: поглощенный своими делами, он мало внимания обращал на жену и сыновей. Вдобавок Франсуа Тюссо совсем не брезговал алкоголем и азартными играми, а его пристрастия пробивали солидную брешь в семейном бюджете, который состоял в основном из средств, которые удавалось заработать Марии. Такой муж гордой скульпторше был ни к чему. Оставив себе в память о неудавшемся браке фамилию Тюссо, в 1802 году она отбыла в Великобританию, чтобы продолжать свое дело на новых берегах.

Впрочем, бежала Мария Тюссо не только от воспоминаний о семейной жизни, но и от алчного французского правительства. В один прекрасный день государственные мужи решили, что искусство должно принадлежать народу, и задумали национализировать галерею Тюссо. Стремясь спасти фигуры, создававшиеся кропотливым трудом, Мария погрузила их на корабль и увезла подальше от жадных рук французских чиновников. Покидая Францию, мадам запаслась рекомендательным письмом от верховного палача Парижа к коллеге из Эдинбурга. Бумага призывала оказать содействие Марии Тюссо в работе, в частности -позволить снимать посмертные маски и пользоваться волосами казненных для создания новых фигур. Таким образом, Мария обеспечила себе «тихую гавань» на случай, если британцы не сразу оценят прелесть уже имеющейся коллекции из 120 фигур.

Лондонская улица Бейкер-стрит известна в первую очередь поклонникам остросюжетной литературы: именно там, в несуществующем доме №221Б, Артур Конан Дойль поселил частного детектива Шерлока Холмса. Однако и раньше на Бейкер-стрит охотно стекались туристы всех национальностей. Дело в том, что в 1835 году сыновья наконец убедили Марию Тюссо организовать первую постоянную экспозицию восковых фигур.

В родную Францию Мария так больше и не вернулась, предпочитая работать на английских берегах, тем более что ее опасения относительно востребованности коллекции у англичан оказались беспочвенными. Незадолго до смерти Мария Тюссо составила завещание, согласно которому все фигуры должны были оставаться в Лондоне.

Впрочем, английский этап биографии мадам вовсе не был безоблачным, и первая серьезная неудача постигла ее уже в 1804 году. Затонул корабль, перевозивший восковую коллекцию из одного региона Великобритании в другой; под толщей воды оказалось все, что Мария создавала в течение долгих лет.

Однако Мария Тюссо не привыкла сдаваться, а главное - отличалась редкой предусмотрительностью. Мадам никогда не уничтожала формы для отливки, а они, к счастью, оказались на другом судне. Еще много лет Мария выплачивала колоссальные долги, в которые пришлось влезть, чтобы закупить материалы для отливки новых фигур. Однако в итоге коллекция была полностью восстановлена и почти тридцать лет колесила по британским просторам, пока не обрела постоянного пристанища на Бейкер-стрит. А чтобы порадовать англичан, мадам Тюссо обратилась к истории их страны. Каждый выставочный сезон открывали новые скульптуры: Ричард Львиное Сердце, Генрих VII, Мария Стюарт и Мария Тюдор, Кромвель, Вальтер Скотт, Картуш, лорд Байрон, сэр Нельсон...

Выставку охотно посещали, но Мария не останавливалась на достигнутом. Пользуясь своими связями с палачами и тюремным персоналом всех мастей, она, уже пожилая женщина, снимала посмертные маски с убийц и их жертв, чтобы пополнить свой «кабинет ужасов» новыми персонажами...

ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ

После того как мадам Тюссо скончалась в 1850 году, ее дело продолжили потомки, постоянно совершенствовавшие искусство литья. Постепенно фигуры стали двигаться и даже «дышать» - как, например, статуя Уинстона Черчилля, изготовленная в 2000 году по особой технологии. Политический деятель время от времени действительно набирает воздух в легкие, а затем незаметно выдыхает. Говорят, выглядит это жутковато.

Учитывая специфику комнаты страха при музее, не обходилось, конечно, без эксцессов. Так, знаменитому инквизитору Томасу Торквемаде пришлось отправиться в запасники лондонского музея, после того как одной впечатлительной посетительнице стало дурно. А ведь восковой Томас всего-то опустил ей на плечо руку с топором...

Особенно горячая пора в жизни музея настала, когда в 1948 году его специалисты изготовили фигуру Адольфа Гитлера. Вокруг галереи разгорелся настоящий скандал: кто-то требовал убрать фюрера, как не заслуживающего места в музее, кто-то, напротив, утверждал, что Гитлер - исторический персонаж, а появление его восковой копии - всего лишь попытка сохранить историю для потомков. Фигуру неоднократно пытались изувечить - забрасывали яйцами, обливали краской, а потом и вовсе подожгли; в результате чуть было не сгорел целый этаж музея. После этого малоприятного инцидента Гитлера поместили под пуленепробиваемое стекло.

Неизменной популярностью у туристов пользуются фигуры действующих и недавно сложивших полномочия политиков, вроде Владимира Путина, Барака Обамы или Фиделя Кастро. А вот Ленин и Сталин в последнее время сдали позиции и перестали собирать вокруг себя толпы дискутирующих на тему «Похож или не похож?». Теперь они проводят большую часть года в музейных подвалах и оказываются на поверхности лишь на пару месяцев...

Копия же самой мадам Тюссо занимает почетное место среди знаменитостей и вовсе не торопится в запасники. Маленькая сгорбленная старушка в черном не очень-то приметна на фоне слабо одетых певиц с выдающимися формами, но ей нет нужды привлекать к себе повышенное внимание - она заслужила свое место в истории, положив начало грандиозному делу, которое будет жить уже хотя бы потому, что человечеству нужны идолы.

по материалам И. Чернецкой