Их черные метки

финалы вне дома

Цепь трагических смертей членов влиятельного американского клана журналисты назвали «проклятьем Кеннеди». Четверо из девяти детей Джозефа Кеннеди-старшего, бизнесмена и политика, и его жены Розы Фицджеральд Кеннеди погибли в молодости. Первенец пары, Джозеф П. Кеннеди-младший, был военным летчиком и разбился в небе во время Второй мировой. Джон Кеннеди, ставший 35-м президентом США, был застрелен в Далласе 22 ноября 1963 года, и вокруг покушения возникло множество загадок и гипотез.

Кстати, двое из четырех детей самого президента Джона Кеннеди и его жены Жаклин погибли сразу: девочка-первенец появилась на свет мертворожденной, а последний малыш прожил два дня. Джон Кеннеди-младший, третий ребенок пары, погиб в 39 лет — разбился в авиакатастрофе над Атлантическим океаном, и сейчас наследницей президента является только Кэролайн Кеннеди, адвокат и писательница.

Возвращаясь к трагическим судьбам первого поколения Кеннеди, нельзя не упомянуть про Розмари Кеннеди, младшую сестру президента. В 23 года девушка перенесла лоботомию и осталась инвалидом, проведя всю жизнь в психиатрической лечебнице. Пятый ребенок Кеннеди — Кэтлин — погибла в автокатастрофе в 28 лет.

Генпрокурора и сенатора США Роберта Кеннеди, как и его старшего брата, спустя 5 лет после гибели Джона застрелили при невыясненных обстоятельствах. После покушения политик был жив почти сутки. Он умер в результате отключения аппаратов, которые поддерживали в нем жизнь.

Сын Роберта Кеннеди Дэвид, четвертый из его 11 детей, умер от передозировки кокаина в 28 лет.

БОЛЬ СЕРДЕЧНАЯ

Греческий клан Онассис, к которому в 1968 году примкнула вдова Джона Кеннеди - Жаклин, тоже называют проклятым (а авторство проклятья приписывают оперной диве Марии Каллас, которая была любовницей Онассиса, но из газет узнала о его свадьбе с Жаклин Кеннеди).

Афина Ливанос, первая жена судовладельца-миллиардера Аристотеля Онассиса, погибла в 45 лет. По официальной версии — от сердечного приступа, но близкие семьи были уверены, что женщина покончила с собой, не выдержав ударов судьбы: измен Аристотеля и развода с ним, двух последующих неудачных браков и главное — гибели 25-летнего сына Александра в авиакатастрофе в январе 1973 года. Дочь Аристотеля и Афины Кристина была найдена мертвой в 1988 году. Как и в случае с ее матерью, 37-летней женщине диагностировали сердечный приступ. Однако в анамнезе у Кристины — две неудачные попытки суицида, так что многие журналисты убеждены, что она все-таки отравилась.

У Аристотеля и Жаклин Кеннеди детей не было, и сейчас единственной наследницей семьи Онассис является 31-летняя Афина Руссел.

сделай сам

Лауреат Нобелевской премии по литературе Эрнест Хемингуэй покончил с собой в 61 год после долгих лет борьбы с депрессией, которая стала настоящим проклятием его семьи. Отец писателя, несмотря на счастливый брак и теплые отношения с детьми, покончил с собой. Сиицид совершили и все трое детей семьи Хемингуэй: Эрнест и его сестра Урсула — вследствие депрессии, а старший брат писателя Лестер застрелился, узнав, что из-за диабета ему придется ампутировать ноги. Внучка писателя Марго Хемингуэй, модель и актриса, также страдала от клинической депрессии и отравилась в 42 года.

месть и канон

Первая женщина премьер-министр в истории Индии и вторая — в мировой истории. Индира Ганди была убита собственными телохранителями-сикхами, отомстившими ей за подавление волнений своих единоверцев. Старший сын Индиры Раджив также стал жертвой покушения. В 1991 году он был взорван террористкой-смертницей в ответ на ввод индийских войск в Шри-Ланку. Младший сын Ганди Санджай погиб в авиакатастрофе еще при жизни политика. В Индии распространена легенда о проклятии семьи Ганди, которая навлекла на себя гнев судьбы, нарушив кастовый закон. И Индира, и оба ее сына заключили «запрещенные» браки: премьер-министр вышла замуж за индийца-парса (потомки выходцев из Ирана), младший сын женился на дочери сикха, а старший и вовсе взял в жену итальянку.

такое кино

Мастер боевых искусств и культовый актер Брюс Ли умер в 33 года после того, как принял таблетку от головной боли, что привело к отеку мозга. Обстоятельства смерти артиста до конца так и не были изучены: по одним данным, в таблетке содержалась несопоставимая для организма доза аспирина и мепробамата, но существовали и версии того, что смерть была подстроена его завистниками.

Перед смертью Брюс Ли принялся за создание фильма «Игра смерти». Он не только исполнял главную роль, но и выступал сценаристом, продюсером и режиссером проекта. Из-за скоропостижной смерти работа так и не была закончена, тогда в кресло режиссера сел Роберт Клаузе, ранее работавший с Ли над «Выходом дракона». Роберт почти полностью переписал сюжет, в котором герой Брюса Ли тоже встретил смерть. В картину были также вставлены съемки с похорон актера.

Стечением роковых обстоятельств можно назвать и смерть сына Брюса Ли на съемках фильма «Ворон» 31 марта 1993 года. Шла работа над финальными эпизодами, когда героя Брэндона Ли должен был убить его заклятый враг Фанбой в исполнении Майкла Масси. По роковой случайности в пистолет, из которого Майкл стрелял в Брэндона, попала заглушка, которая при выстреле холостым патроном попала в живот актера и смертельно его ранила. Мать актера подала в суд на кинокомпанию за халатность и выиграла дело. К Майклу Масси не было предъявлено никаких обвинений, но это не спасло его от затяжной депрессии. Из уважения к семье Ли сцена убийства была переснята с участием дублера.

нахимичили

Мать актера Марлона Брандо страдала алкоголизмом и погибла из-за своей зависимости. Алкоголичкой и наркоманкой была и первая жена актера, актриса Анна Кашфи. Их сын Кристиан Деви Брандо, также зависимый от наркотиков, застрелил бойфренда своей сестры Тариты, дочери Брандо и его третьей жены. Отсидев в тюрьме 5 лет, он скончался от пневмонии в 49 лет. Сама Тарита, у которой развилась шизофрения, повесилась в 25 лет.

твое и не твое

История династии Гуччи насчитывает одну громкую и трагическую смерть, которая породила легенду о проклятии. 45-летний Маурицио Гуччи, внук основателя Дома Гуччио Гуччи, был застрелен в марте 1995 года в центре Милана. Сначала подозрение пало на итальянскую мафию, но заказчицей убийства оказалась обманутая жена наследника, Патриция Реджиани, которой Маурицио изменил с молодой девушкой. Патриция боялась, что женившись на любовнице, изменщик оставит без наследства двух ее дочерей. Патриция была приговорена к 29 годам заключения. Под конец срока женщине предлагали «скостить срок» общественными работами, на что та ответила: «Я лучше буду бездельничать в тюрьме, чем работать на свободе. Никогда этим не занималась и не собираюсь». Проклятие не задело ни эксцентричную вдову, ни ее дочерей, которые получили свое наследство, зато подкосило юристов, которые брались за дело Патриции во время многочисленных апелляций. Все, кто прикасался к документам, начинал страдать от сыпи, головной боли, тошноты. Скептики уверяют, что виной всему обычные микробы, расплодившиеся на старых бумагах, но суеверные адвокаты все же опасаются изучать дело Гуччи.

круговая поруха

Проклятие царского рода Романовых — историческая легенда, связанная с убийством трехлетнего сына Марины Мнишек, жены двух Лжедмитриев (самозванцев, выдавших себя за сына Ивана Грозного Дмитрия, погибшего в юности). Сын Лжедмитрия II, Иван Воренок, был казнен (во избежание его восстания в будущем), когда в 1613 году на царство был избран Михаил Романов, основатель рода. По легенде, Мнишек предсказала, что убийства в роду продолжатся, пока все Романовы не погибнут.

На самом деле, мужчины рода не отличались сильным здоровьем. Сам Михаил, скончавшийся в 49 лет, был слабым и последние годы жизни передвигался в кресле. Из 10 его детей 6 умерли во младенчестве и детстве. У его наследника Алексея было 16 детей. Ни одна из 10 дочерей царя не вышла замуж (впрочем, трое девочек умерли в детстве), а из троих сыновей, доживших до периода своего правления, в итоге выжил только Петр I (его старший брат Федор Алексеевич умер в 20 лет, не оставив наследника, а Иван V, наследовавший трон одновременно с Петром, умер 30-летним). Петр I, как известно, арестовал своего сына Алексея за измену, и тот умер в заточении. Таким образом, Петр сам оставил себя без наследника, положив начало эпохе дворцовых переворотов. XIX век в истории семьи Романовых начался с цареубийства: сын Екатерины II Павел был забит насмерть офицерами в собственном дворце. Его наследник Александр I, хоть и не принимал участие в заговоре, но знал о планах по свержению отца.

Александр I умер, не оставив наследника (у императора родилось всего две дочери, которые скончались в детстве), и престол занял его брат Николай I, чей сын, император Александр II, погиб от рук террористов (на месте взрыва в Петербурге его сын Александр III построил храм Спаса-на-Крови). Сам Александр III, как и многие мужчины рода, не дожил до 50 лет, а судьба его сына Николая II известна…

Частью проклятия называют и ряд совпадений: история рода началась с коронации Михаила в Ипатьевском монастыре в Костроме, а закончилось в Ипатьевском доме в Екатеринбурге, где большевики расстреляли царскую семью. Также род начался и закончился Михаилом (известно, что Николай подписал отречение от престола в пользу младшего брата Михаила, который, в свою очередь, уже окончательно оставил трон в пользу Временного правительства).

по материалам: А. Красновой