Непрестольные страсти

11 февраля императорский престол в Японии отметил 2678 лет существования. Ныне это древнейшая монархия на планете, но ее "хризантемовому" трону, тем не менее, угрожает реальный кризис.

ПРИНЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС

Династия Японии постоянно висела бы на волоске, если бы не наследники побочных кланов. Император мог даровать не имеющему прав на престол принцу титул синно (имперский принц) и сделать его главой миякэ, то есть побочной ветви императорской семьи.

Принцы могли все же занять Хризантемовый трон, в случае если основной род императора пресечется. Так, в частности, произошло, когда император Михито (1401-1428) погиб в возрасте 27 лет, не оставив наследников. Вместо него на престол, взошел девятилетний император Хико-хито (1419-1471), принадлежавший к побочной ветви принцев. Он, кстати, стал одним из немногих императоров, который «на старости лет» (ему было 49) отрекся от престола, принял титул дайдзё тэнно - уступившего трон - и постригся в монахи. С 1817 года такого в Японии больше не случалось, и первым за 200 лет «императором в отставке» станет как раз нынешний Акихито.

Наконец, третьим способом подстраховать Японию от утраты пастыря было все-таки доверить трон женщине. В истории страны было восемь императриц, но никогда женщина на престоле не воспринималась как нормальное явление. А ведь многие из них заложили фундамент японского общества. Шесть императриц правили страной с 554 по 770 год, и в эти годы в Японии распространился буддизм, были основаны столицы Фудзивара и Нара и завершен исторический труд «Кодзики» (аналог «Повести временных лет»). После этого женщины не занимали престол восемь с половиной веков, когда в 1629 году на трон села императрица Мэйсё.

В эпоху Мэйдзи, длившуюся до 1912 года, активно модернизировавшаяся Япония совершила прорыв во всех сферах, но только не в законах престолонаследия: женщины были официально исключены из права наследования. Впрочем, вскоре XX век принес с собой и отмену конкубината (института наложниц), унижавшего императорских жен. В Гражданском кодексе 1898 года полигамия была запрещена, и император Муцухито (1852-1912) стал последним, кто имел официальный гарем. Сын Муцухито, император Ёсихито (1879-1926), стал, таким образом, первым, кто прожил всю жизнь в любви к своей единственной жене Садако Кудзё из клана Фудзивара. Медицина к тому времени шагнула далеко вперед, докторам разрешили лечить монарших наследников, и четверо крепких сыновей Ёсихито прожили долгие и насыщенные жизни. Принц Хирохито (1901-1989) стал императором и втянул Японию во Вторую мировую войну, а принц Такахито (1915-2016) дожил до 100 лет и умер в статусе самого пожилого члена монаршей фамилии на планете.

РУБКА КОНЦОВ

В 1947 году американский генерал Дуглас Макартур во главе группы экспертов писал для побежденной Японии новую конституцию, которая должна была превратить японский языческий национал-милитаризм в работающую демократию. Сначала американцы от избытка чувств хотели повесить японского императора как военного преступника, но быстро от этой идеи отказались: и американские эксперты, и японские военные донесли до Макар-тура мысль, что в этом случае оккупационная армия получит партизанскую войну до последнего японца. Вместо этого решено было лишить императора всех реальных полномочий, божественного статуса и, помимо всего прочего, аннулировать права на престол всех побочных ветвей императорского дома.

Таким образом, к началу XXI века были ликвидированы все три «страховочных механизма» японского престола. Теперь статус императора передавался только по мужской линии моногамной семьи, не имевшей далеких царственных родственников с правами на престол. В 2004 году (еще до рождения Хисахито), когда судьба династии висела на волоске, премьер-министр Дзюнъитиро Коидзуми собрал консилиум из десяти экспертов, для того чтобы решить, как предотвратить пресечение императорской линии. Во главе консилиума встал 71-летний президент Токийского университета Ёсикава Хироюки, эксперт по робототехнике (это породило немало шуток о том, что, возможно, японская монархия станет первой, которую возглавит робоимператор). Примечательно, что нри выработке рекомендаций эксперты отказались давать слово членам императорской фамилии, заявив, что «их мнение не столь важно»: вопрос является не религиозным - политическим, а в политику монарх права вмешиваться не имеет.

ВСЕ ТАКОЕ ВОЛНИТЕЛЬНОЕ

По результатам заседания было рекомендовано нечто достаточно прогрессивное: разрешить женщинам наследовать престол, сделать наследником первого ребенка правящей четы независимо от его пола и даже разрешить женщинам оставаться в императорской семье после выхода замуж за простолюдина. Премьер-министр Коидзуми считался консерватором, но в условиях отсутствия вариантов согласился начать процедуру изменения закона о престолонаследии. Синтоисты и традиционалисты были в ярости: оппозицию реформе возглавил Куни Куниаки, родственник принца Хирохито и глава Совета конференции синтоистских храмов Японии, начавший сбор петиций против женщин на троне.

Напряжение по этому вопросу грозило перерасти в политический кризис, но, к счастью, в 2006 году родился наследник Хисахито, и вопрос отпал сам собой. Впрочем, дискуссия так взбудоражила японское общество, что просто закрыть вопрос не получилось. Разные стороны выступали со своими вариантами укрепления династии, которые в большинстве своем сводились либо к разрешению женщине занять трон, либо к возрождению прав на престол мужчин - представителей побочных императорских фамилий, упраздненных в 1947 году. Первый вариант прочно оседлала главная (до развала осенью 2017 года) оппозиционная Демократическая партия, второй - консерваторы во главе с премьер-министром Синдзо Абэ, управляющим страной с 2012 года. Почти 90% населения Японии не видят ничего ужасного в женщине на престоле, но около 70% поддерживают премьера из-за его экономических и внешнеполитических успехов и прощают ему патриотический шовинизм.

Во всем мире идет реванш национализма: уставшие от глобализации жители разных стран выдвигают на первые роли политиков, черпающих силу в традициях и истории. Так происходит в России, Турции, Китае, США и многих других странах, и Япония тут не исключение. Разрешение женщинам занимать престол завершит превращение японской монархии в туристическое развлечение наподобие британской и разорвет «связь десяти тысяч поколений», которой так гордятся японские политики и граждане старшего поколения, полагают сами японцы.

ЛУННАЯ РАПСОДИЯ

Молодежь относится к монархии куда индифферентнее. Для них героиня - принцесса Мако, которая в сентябре сообщила, что отказывается от принадлежности к императорской семье и выходит замуж за своего университетского сокурсника по имени Кей Комуро, работающего помощником адвоката. Но пока еще Мако является принцессой, о новости гражданам сообщила не она, а Управление императорского двора Японии. Оно организовало пресс-конференцию будущей четы, по результатам которой сердца подданных императора растаяли. «Меня привлекла его улыбка, которая сияла подобно солнцу», -сообщила принцесса Мако своему народу. «Она тихо наблюдала за мной подобно луне», - подтвердил господин Комуро.

Как рассказала принцесса, она познакомилась с возлюбленным во время учебы в Международном христианском университете Токио. Они сблизились, когда обоим было около 20 лет. Кей Комуро живет в Иокогаме со своей матерью и дедушкой. В 2010 году он работал в организации по продвижению туризма в городе Фудзисава и изображал Принца моря, чем и заслужил в прессе это прозвище. Взяв в жены принцессу, господин Комуро лишит ее титула.

РАСПРЕДВАЛ

До того как пара сможет наконец-то жить спокойно, господину Комуро еще предстоит участие в череде имперских брачных церемоний. В марте 2018 года в рамках носай-но ги он должен будет отправить ко двору императора своего посланца с дарами: саке, отрезом ткани и морским лещом (он символизирует здоровье, силу и удачу). За ней последует кокки-но ги, в ходе которой гонец от жениха оповестит отца невесты, принца Акисино, о дате свадьбы. Наконец, в ходе тёкэ-но ги принцесса Мако должна будет воздать почести своим дедушке и бабушке, императору и императрице. После этого дорога к браку и жизни простой японской девушки для нее будет открыта. Впрочем, не совсем простой: императорская семья снабдит внучку приданым. Его размер еще неизвестен, но когда в 2005 году за простолюдина выходила принцесса Саяко, ее приданое составило 1,3 млн доларов.

Примечательно, что свадьба принцессы, намеченная на вторую половину 2018 года, по времени примерно совпадет с отречением от престола императора Акихито. Сразу два представителя императорской фамилии выберут менее насыщенную, но куда более свободную жизнь. За последний век многие молодые японцы сменили богов и поклоняются уже не императору, а персонажам аниме и успешным стартаперам. Похоже, теперь дух Японии сконцентрирован не в одном человеке, а равномерно рассеян по всей Стране восходящего солнца.

по материалам: М. Коростикова