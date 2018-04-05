Задели за живое

Несколько лет назад 64-метровый радиотелескоп в Австралии стал принимать очень краткие загадочные сигналы в диапазоне 1,4-2,5 гигагерца.

ДАВАЙ ПОГОВОРИМ

Среди гипотез об их происхождении не исключалась и сигнализация от инопланетян, пока не выяснилось, что импульсы возникают, когда нетерпеливые сотрудники обсерватории, не дожидаясь полного отключения микроволновки, открывают её дверцу, чтобы поскорее приступить к поеданию разогретого блюда.

Другой подобный случай не поддаётся однозначному объяснению до сих пор. В августе 1977 года радиообсерватория университета Огайо (США), специально искавшая проявления иного разума в космосе, приняла из созвездия Стрельца мощный сигнал на частоте 1420 мегагерц, продолжавшийся 72 секунды. Он настолько поразил астрономов, что один из них на бумажной ленте с записью сигнала сбоку написал: Wow! (Вау!)» Так его и прозвали: «Вау-сигнал«.

Заметим, что эта частота выбрана не случайно, она считается предпочтительной для межзвёздной связи. Возможно, сигнал продолжался и дольше, но радиотелескоп не мог поворачиваться, и источник через 72 секунды ушёл из его поля зрения из-за вращения Земли. Больше никогда уловить его не удалось, хотя с тех пор этот участок неба неоднократно просматривался гораздо более чувствительными радиотелескопами.

Среди гипотез, пытающихся объяснить «Вау-сиг-нал», в последнее время самой правдоподобной считают кометную. Выяснилось, что в момент приёма сигнала через эту область неба проходили две кометы, открытые только в 2006 году. За одной из них радиоастрономы специально проследили в конце 2016- начале 2017 года и действительно уловили излучение на той же частоте. Его испускает облако водорода, сопровождающее ядро кометы. Такой же сигнал нашли и у трёх других комет. Но по-прежнему есть сторонники и у гипотезы разумного происхождения «Вау-сигнала».

Зато в случае «сигналов с Марса», вызвавших сенсацию в прессе всего мира в 1924 году, инопланетное происхождение можно полностью исключить.

В августе 1924 года со-, стоялось очередное великое противостояние Марса — период, когда Земля и Марс, следуя по своим орбитам, оказываются ближе всего друг к другу. Это случается раз в 15-17 лет, и внимание астрономов всего мира бывает приковано тогда к Красной планете. Американский астроном Дэвид Тодд сумел убедить командование армии и флота более суток соблюдать по всей территории США радиомолчание и предоставить в распоряжение учёных одну из своих приёмных радиостанций. Для опытов он выбрал волну 6000 м (50 килогерц) — неизвестно, из каких соображений. Вообще-то неотрывно слушать в прямом смысле слова не приходилось. Привлечённый Тоддом один из пионеров радиотехники Чарльз Дженкинс уже изобрёл прибор вроде осциллографа для световой записи радиосигналов на медленно ползущую ленту фотобумаги шириной 15,2 см. Дойдя до конца, лента начинала перематываться обратно, так что на её ширине возникали строчки записи, одна под другой. Дженкинс ожидал, что после проявки лента останется чистой. Но на ней оказалась некая запись.

Экспериментаторы не хотели публиковать результаты, но, поскольку сведения о попытке поймать сигналы марсиан уже просочились в печать, уступили настояниям прессы и передали запись журналистам.

Как сообщала одна из газет, «записанные "послания" выглядели частью как регулярно расположенные во всю длину ленты точки и тире, а частью как что-то вроде многократных изображений лица».

Изобретатель самописца Дженкинс сказал газетчикам, что не верит в возможность разумной жизни на Марсе, и что он согласился предоставить свой прибор Тодду только из чистого любопытства.

«Вообще эти сигналы не имеют никакого отношения к Марсу. Это либо внутренние, либо внешние помехи в приёмнике. Да, на ленте действительно имеются повторяющиеся с промежутками около получаса изображения чего-то вроде человеческого лица. Этот странный феномен мы объяснить не можем», - резюмировал Дженкинс.

Тодд был более оптимистичен: «Машина Дженкинса — наилучший шанс для гипотетических марсиан, если они желают дать о себе знать на Землю. Если у них есть — а это вполне вероятно — прибор для отправки на Землю изображений, они, возможно, уже сейчас шлют в нашу сторону изображения своих лиц, зданий, пейзажей и прочего».

Тодд даже послал четыре метра ленты с записью военным дешифровщикам, но те не сумели ничего в ней понять.

Теперь-то мы знаем, что даже если бы гипотетические марсиане слали что-либо на волне 6000 м, волны такой длины не проходят через ионосферу, о существовании которой ещё никто не подозревал. Были ли это действительно некие наводки внутри схемы или помехи от какой-либо работавшей неподалёку техники, возможно, от трамваев, теперь уже не узнать, но версия космического происхождения тех сигналов была исключена полностью.

ТАМ, ГДЕ ВСЕГДА МОРОЗ

Химическую основу всего живого на Земле составляют в основном элементы первых двух рядов таблицы Менделеева: водород, углерод, азот, кислород… Они наиболее распространены во вселенной, имеют малый атомный вес и, благодаря особенностям своей электронной структуры, легко вступают в реакции. Именно они обладают способностью образовывать полимеры, также называемые органическими молекулами. Но органические вещества и вещества биогенные — это не синонимы. Сначала появилась небиогенная органика, и только потом — жизнь. Появление полимеров — важнейший этап, предшествующий ее зарождению.

Долгое время считалось, что полимеры могут возникать в ограниченном температурном режиме. Для того чтобы запустить такую реакцию, нужно тепловое воздействие, но слишком высокая температура приводит к распадению соединений на атомы. Земля первые миллиарды лет своего существования была абсолютно безжизненна, и на ней шла медленная химическая эволюция ко все более сложным углеводородам. Происходило это в процессе остывания планеты, в условиях избытка тепла.

Однако постепенно накапливались факты, этой концепции противоречащие. Следы цианобактерий были обнаружены в древнейших из известных геологических породах, возраст которых превышает 3 и даже 4 миллиарда лет. Возраст Солнечной системы вообще и Земли в частности оценивается в 4,5 млрд лет, значит, какие-то элементы жизни присутствовали на нашей планете на самых ранних этапах ее существования.

Более того, органические молекулы удалось обнаружить в ледяном межзвездном пространстве, немыслимо далеко от каких бы то ни было светил.

Результаты исследований сотрудников Лейденского университета проливают свет на этот вопрос. Речь идет о получении в лабораторных условиях такой сложной молекулы, как глицерин, при температуре, близкой к температуре абсолютного нуля, при -250оС. Исходным материалом послужили водород и монооксид углерода, называемый угарным газом.

В 2009 г. выяснили, что основным продуктом реакции монооксида углерода при гидрировании (присоединении водорода) в подобных условиях становится формальдегид (СН20) и метанол (СН3ОН), имеющие , в своем составе четыре и шесть атомов, соответственно. Это очень простые органические молекулы, но их появление — первый шаг к дальнейшему усложнению. В 2015 г. удалось получить гликолевый альдегид (С2Н402), включающий восемь атомов. И вот теперь глицерин — простейший представитель трехатомных спиртов с формулой С3Н5(ОН)3 Целых четырнадцать атомов!

Молекулы формальдегида, метанола и гликолевого альдегида уже обнаружены в темных межзвездных облаках и протозвездах. Теперь очередь за глицерином — важнейшим компонентом в процессе обмена веществ в живых организмах. Тривиальные способы его получения требуют довольно высоких температур. Но данное исследование наглядно показало, что трехатомные (имеется в виду три атома карбонового «хребта» молекулы), кислородосодержащие сложные органические соединения могут быть образованы путем простого добавления атома водорода к монооксиду углерода на поверхности частиц межзвездной пыли. Для этого достаточно воздействия фонового космического излучения. Таким образом, мы получили свидетельство, что если не живая клетка, то очень важные ее конструктивные элементы могут возникнуть уже в процессе формирования звезд из межзвездного вещества, и даже раньше!

по материалам: C. P. Bauer, Н. Беспаловой