Трубки мира

Всего в мире известно 37 действующих вулканов, 29 из которых находятся в так называемом Тихоокеанском Огненном поясе. Лишь небольшая часть из них расположена в Европе. Кроме того, европейские вулканы относительно «безобидные».

Самым «кровожадным» считается вулкан Везувий, извержение которого погубило жителей г. Помпея в 79 г. В дни, когда писались эти строки (декабрь 2015 г.), вяло бушевал вулкан Этна на о. Сицилии. Пепел поднимался на высоту около 1 км, а вулканические бомбы разлетались на расстояние около 3 км от кратера. Более серьезным было извержение вулкана Шивелуч (Камчатка, Россия). В атмосферу было выброшено до 1 км3 пепла, высота которого составила 5 км. Но не все вулканы столь «безобидны».

Представление о силе вулканов дает предложенная автором таблица ниже, из которой видно, что при индексе взрывной способности вулкана, равном 5 и более, продукты взрыва выбрасываются не только в тропосферу, но и в стратосферу, т. е. на высоты больше 10-15 км. В стратосфере они, медленно оседая, многократно огибая земной шар, существуют месяцы и даже годы. При этом продукты взрыва частично экранируют солнечное излучение, приводя к заметному или же значительному снижению температуры воздуха в течение длительного времени. Это явление получило название «вулканической ночи». Когда «ночь» становится достаточно длительной, она переходит в «вулканическую зиму».

Вулкан Эйяфьядлайёкюдль

Этот вулкан находится в Исландии, в крайней северо-западной части Европы. Проснулся он в ночь с 20 на 21 марта 2010 г. Этому предшествовали многочисленные подземные толчки. Максимум сейсмической активности наблюдался 3-5 марта 2010 г.: регистрировалось по 3 тыс. подземных толчков в сутки.

Из зоны вулкана отселено 500 местных жителей. Был закрыт международный аэропорт Кеблавик.

Извержение вулкана началось около 23 часов 20 марта 2010 г. Продукты взрыва поднимались на высоту около километра. С 31 марта 2010 г. лаву извергали уже две трещины длиной 0,5 и 0,3 км. До 5 апреля 2010 г. лава покрыла площадь в 1,3 км2.

13 апреля 2010 г. образовалась третья трещина длиной около двух километров. Столб пепла теперь поднимался до высоты в 8 км. Было эвакуировано около 700 человек жителей. Возникли разрушения и подтопления водой из растаявших ледников.

15-16 апреля 2010 г. высота столба пепла достигла 13 км, т. е. пепел попал в стратосферу и начал распространяться на большие расстояния. Этому способствовал антициклон в северной части Атлантики.

17-18 апреля 2010 г. извержение продолжалось, но пепел уже не поднимался выше 8-8,5 км.

Данный вулкан по своей активности относится к умеренным, индекс взрывной способности не превышал 3 (см. таблицу). По оценкам автора, масса выбросов не превысила 160 млн т, а объем — 0,1 км3.

Под действием ветров пепел распространился по широте примерно на 1–1,5 тыс. км, а по долготе на 7–8 тыс. км. Концентрация аэрозолей была достаточной, чтобы заметно экранировать солнечное излучение.

Стихийное бедствие привело к приостановлению авиасообщений в Швеции, Дании, Норвегии, Великобритании. Всего по Европе было отменено до 6 тыс. авиарейсов. Были отложены на неопределенное время авиарейсы в Европу из стран Америки и Азии. Потери авиакомпаний достигли 200 млн дол. США.

Таковы последствия извержения относительно маломощного вулкана. А что же следует ожидать при взрывах куда более сильных вулканов? А они случаются. И не так уже редко.

вулкан Пинатубо

Вулкан расположен на о. Лусон, всего в 88 км от столицы Филиппин г. Манила. Его высота — 1219 м. Вулкан «дремал» в течение 611 лет, а в апреле 1991 г. «проснулся». Первое, средней силы извержение произошло 10 июня, а 12 июня 1991 г. вулкан взорвался. Индекс взрывной способности составил 6. В атмосферу было выброшено около 30 км3 пепла массой около 60 млрд т. За взрывом последовал выброс серо-зеленой грибовидной тучи. Потоки раскаленного газа, пепла и горных пород при температуре около 1000о хлынули по склонам горы со скоростью 100 км/час. Лава сжигала все, что попадалось ей на пути. В радиусе 100 км день превратился в ночь. Температура воздуха уменьшилась более чем на 10о. Туча и выпадающий из нее пепел под действием ветра распространились на расстояния в тысячи километров. На поля, дома, животных и людей опустился горячий слой пепла, засыпая и сжигая тех, кто не успел надежно укрыться. Даже вдали от вулкана дышать было невозможно, пепел набивался в нос.

Извержение повторилось ночью 12 июня и ранним утром 13 июня 1991 г. Сила взрыва была еще большей. Продукты взрыва поднялись на высоту 24,3 км.

14 июня 1991 г. наблюдалось еще восемь извержений, продукты взрыва достигли высоты в 49 км. В этот же день на о. Лусон обрушился тайфун, скорость ветра которого приближалась к 130 км/час. Тайфун принес ливень, который промочил слой пепла и превратил его в бело-серую грязь. Падающие вулканические бомбы с налипшим на них пеплом убивали эвакуировавшихся людей и животных.

Вулкан продолжал извергаться 15 и 16 июня 1991 г. Грязевые потоки смывали дома. Когда все стихло, склоны горы Пинатубо напоминали лунный ландшафт.

Последствия извержения вулкана были ужасными. Погибло примерно 200 человек, а 100 тыс. человек остались без крова, 150 тыс. человек превратились в беженцев.

Вулкан Кракатау

Взрыв этого вулкана является величайшей катастрофой в истории человечества. Вулкан находился на вулканическом острове в Зондском проливе между островами Ява и Суматра (Индонезия).

«Дремавший» 203 года вулкан «проснулся» 27 августа 1883 г. Первые признаки пробуждения наблюдались 20 мая и продолжались до 26 августа 1883 г.

26 августа в 13:00 раздались первые взрывы, появились вулканические выбросы и трещины в почве. В 14:00 над вулканом взметнулась огромная туча пепла, достигшая высоты в 27 км. До 17:00 интенсивность взрывов нарастала. Дома тряслись даже на о. Ява, находящегося на расстоянии 160 км от вулкана.

В 10 часов 27 августа 1883 г. произошел главный взрыв, имевший энергию около 1020 Дж (1 млн «хиросим») и мощность 1017 Вт (100 млн ядерных энергоблоков). Звуки взрыва были слышны на расстоянии 4800 км. Акустическая и сейсмическая волны обогнули земной шар семь раз. В атмосферу на высоту 80 км было выброшено 18 км3 продуктов взрыва. На расстоянии до 500 км от вулкана возникла кромешная тьма. Темнота продолжалась в зависимости от расстоянии от 1 до 3 суток, толщина слоя пепла постепенно уменьшалась от 1 м до 1 см. Последнее наблюдалось на расстоянии в 1 тыс. км.

Взрыв вулкана Кракатау спровоцировал извержения всех вулканов на о. Ява, в результате чего 130 км2 этого острова погрузилось в море.

Взрыв вызвал генерацию величайшего цунами, высота которого достигла 36 м. От него погибло 36 тыс. человек. Всего же от огня, лавы, вулканических бомб, раскаленных газов и пепла погибло около 200 тыс. человек.

Вулканические аэрозоли распространились в верхней атмосфере по всему земному шару, вызвав значительные изменения погоды.

Вулкан Тамбора

Этот вулкан высотой 3962 м располагался на о. Сумбава (Индонезия). Первые взрывы наблюдались 5 апреля 1815 г. Они, с переменной интенсивностью, продолжались до 12 апреля 1815 г.

10 апреля 1815 г. прогремел главный взрыв. В небо взметнулись три столба огня, на большой высоте их вершины сомкнулись, образовалось редкое явление — огненный смерч. Он сопровождался возникновением гигантского воздушного вихря, который смел почти все дома в ближайшей деревне Сагар, находившейся в 40 км от центра извержения. Еще ближе к центру вихрь был сильнее: он с корнями вырывал самые большие деревья, поднимал в воздух и швырял дома, людей, животных... Уже в этот день образовалось цунами высотою до 9 м.

Главный и самый сильный в истории человечества взрыв вулкана привел к выбросу продуктов массой в 1,7 млн т и объемом около 100 км3. Слой пепла достигал в толщину 1 м даже на о. Тамбак, который находился на расстоянии в 160 км от вулкана. По оценкам автора, энергия взрыва была около 1021 Дж (10 млн «хиросим»), а мощность — около 1018 Вт. Продукты взрыва поднялись на высоту до 100 км. В небо взлетела огромная непроницаемая туча, закрывшая солнце в радиусе 650 км. Наступила ночь «кромешной темноты». Аэрозоли в верхней атмосфере распространились по всему земному шару. В Северном полушарии наступил «год без лета», погибли урожаи и животные. Настолько сильным было экранирование солнечного излучение продуктами взрыва вулкана Тамбора.

Гора Тамбора грохотала и изрыгала огонь еще целых три месяца. В итоге гора раскололась на части, а о. Сумбава, на котором она находилась, затонул. При этом мгновенно погибло 12 тыс. человек. Еще 37 тыс. человек вскоре умерли от голода, холода и болезней.

Можем только предполагать да теоретические рассчитывать какие грандиозные эффекты возникли в околоземном космосе после взрыва самого мощного вулкана Тамбора, индекс взрывной способности которого был равен 7.

Впрочем, геологические исследования показали, что около 75 тыс. лет назад взорвался еще более мощный вулкан, выбросивший в атмосферу около 1 000 км3 пепла (индекс взрывной способности — 8). Такой вулкан вполне мог погубить цивилизацию землян, существовавшую до нашей цивилизации. Так это или не так, покажут будущие исследования.

по материалам: Л. Черногора