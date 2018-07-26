Тотальное балловство

Манипулировать общественным мнением в западной культуре считается неприличным. А вот в Китае не видят ничего плохого в создании государства дистанционно управляемых граждан, и правительство уже в открытую переходит от слов к делу.

Когда 14 июня 2014 года Государственный совет КНР — высший исполнительный орган Поднебесной — опубликовал «Проект плана по созданию социальной кредитной системы», в практическую реализацию этой затеи верилось с трудом. Пустым канцелярским термином в документе обозначалась система тотального наблюдения за активностью граждан. По итогам слежки загадочные компьютерные алгоритмы выставят каждому жителю Китая индекс добропорядочности, словно оценку по поведению в школе. Глобальный электронный судья готов принять во внимание все обстоятельства жизни человека, от истории покупок до комментариев его друзей в соцсетях. И точно так же вердикт системы будет всецело определять судьбу рядового китайца.

Люди, чей рейтинг окажется высоким, получат разные преференции: смогут брать крупные займы под низкий процент, оформлять шенгенскую визу по упрощенной схеме, жить в лучших комнатах в отелях, бронировать столики в престижных ресторанах. Но если жизнь граждан, признанных благонадежными, просто станет чуть комфортнее, то существование товарищей с низким рейтингом превратится в ад. Они лишатся возможности работать в бюджетных конторах и на руководящих постах, потеряют право на страховку и социальные пособия, не смогут занимать спальные места в ночных поездах. Детям «низкобалльников» запретят учиться в престижных частных школах.

Авторы нововведения так формулируют главную цель создания рейтинга: «Он позволит благонадежным гражданам перемещаться под небом где угодно, а вот тем, кто дискредитировал себя, будет сложно сделать даже шаг».

Правила поведения благородного мужа

КНР намерена запустить общенациональный рейтинг в 2020 году, и участие в нем будет обязательным. А пока граждане могут добровольно подключиться к одной из тестовых систем и начать зарабатывать баллы уже сегодня. Этой возможностью китайцы охотно пользуются — вероятно, в надежде получить преимущество перед новичками через три года.

Правительственные лицензии на создание пробных алгоритмов рейтинга получили восемь крупных компаний. Один из «подрядчиков» — дочка китайского интернет-гиганта Alibaba под названием Ant Financial Services Group. Ее система называется Sesame Credit, и она собирает данные об активности пользователей сервисов Alibaba. Речь идет не только об общеизвестной торговой площадке, но и о сайтах знакомств, интернет-аукционах, микроблогах, платежных системах. Создатель второго по популярности «тестового» рейтинга China Rapid Finance — компания Tencent, разработчик компьютерных игр и мессенджера WeChat, которым в Китае пользуется свыше 850 миллионов человек.

Характеристика благонадежности, по версии Sesame Credit, складывается из пяти составляющих. Чем не конфуцианские пять постоянств праведного человека? Благородный муж должен соблюдать следующие правила:

Отдавай долги

Sesame Credit ведет кредитную историю гражданина и следит, своевременно ли он вносил платежи.

Плати по счетам

Квартплата, вода, электричество, налоги — просрочки по ним влияют на рейтинг.

Будь открыт миру

То есть держи в общем доступе свою персональную информацию: номера идентификационной карты и мобильного телефона, адреса постоянного и временного проживания. Порядочному человеку незачем скрываться.

Трать разумно

Sesame Credit отслеживает историю покупок гражданина и делает соответствующие выводы. Детальный алгоритм не раскрывается, но директор по технологиям Sesame Credit Ли Инъюнь уточняет, что, например, человек, регулярно приобретающий подгузники, считается более благонадежным, чем тот, что тратит все деньги на видеоигры.

Излучай добро

Хороший гражданин должен распространять вокруг себя «позитивную энергию». Что именно это означает, не уточняется. Пользователи, подключившиеся к системе Sesame Credit, заметили, что рейтинг растет, когда их друзья тратят много денег онлайн и вовремя оплачивают кредиты. Выходит, чтобы достойно выглядеть в глазах государства, нужно вращаться в приличных кругах.

Скептики настаивают, что «позитивная энергия» уменьшается, если человек критикует партию или политику Китая, однако представители Sesame Credit уверяют, что это не так.

Специалисты Ant Financial Services Group добавляют: в системе не предусмотрена функция наказывать граждан за проступки. Правда, Ху Тао, управляющий директор компании, рассказала, что в Sesame Credit встроены механизмы, позволяющие сделать это: провинившимся могут запретить брать напрокат машину или получать займы. Остается лишь догадываться, насколько широк потенциальный список проступков. Например, разработчики рейтинга уже обратились в китайское минобразования за фамилиями тех, кто списывал на экзаменах.

Не контролировать, а влиять

В Sesame Credit уверяют, что созданная ими система не нацелена на отслеживание политических пристрастий граждан. По словам разработчиков, их цель — облегчить управление китайской микроэкономикой, которая тотально непрозрачна и к тому же погрязла в коррупции. Примерно 50% всех контрактов не выполняются, а задокументированная кредитная история есть лишь у 25% граждан. Крайне высокие риски невыплат тормозят инвестиции, замедляя экономический рост: по некоторым оценкам, связанные с этим ежегодные потери составляют около 600 млрд юаней (примерно 88,5 млрд долларов). Рейтинги благонадежности позволят финансовым организациям и бизнесменам заранее оценивать, не сбежит ли потенциальный заемщик с деньгами, даже если он никогда до этого не брал кредиты.

Возможно, разработчиков и правда интересует лишь финансовая благонадежность граждан, однако у государства могут быть свои планы. «Правительство хочет создать систему, которая позволит в игровой форме подталкивать людей в сторону более правильного поведения», — полагает специалист по китайскому праву и медиа из Оксфордского университета Роджер Кример. Набор баллов напоминает прохождение компьютерной игры: включается азарт и желание поскорее преодолеть каждый следующий уровень. Тех, кто не прельстится бонусами, «убедят» санкции. Этот прием называется геймификацией, и он позволяет незаметно втянуть человека в то или иное занятие, искусственно создавая внутреннюю мотивацию.

За кем следит Большой Брат?

Новости о создании китайского Большого Брата вызвали бурю в западной прессе. Но если приглядеться, окажется, что такой уж огромной разницы между культурами нет. С появлением Big Data стало возможным точечно влиять на любого человека, выходящего в Интернет, ориентируясь только на его цифровой след. Например, показывать объявление о продаже автомобиля исключительно мужчинам 28 лет, проживающим во Владивостоке и интересующимся литературой XVIII века, которые как раз думают купить новую машину.

«Собрав достаточно статистики о поведении пользователей, можно направленно влиять на их состояние, подталкивая к покупке», — замечает медиаэксперт Юрий Синодов. Компания Facebook публиковала результаты исследования, проведенного на 600 000 пользователях соцсети, из новостной ленты которых убирали грустные или веселые посты. Выяснилось, что обилие негативных сообщений делает людей грустными, а позитивных — веселыми. «Вполне может оказаться, что грустные люди покупают, например, больше автомобилей. Тогда соцсети могут намеренно манипулировать настроением, чтобы увеличить продажи рекламодателей», — поясняет Синодов.

Благодаря Big Data можно узнать, в какое время в отделении банка бывает больше всего пенсионеров и именно в эти часы демонстрировать на рекламных стендах пенсионный вклад. Информация для таких персонализированных продаж генерируется постоянно: смартфон в курсе, где и как долго мы находились, интернет-банк знает, сколько денег мы тратим, поисковые системы хранят историю наших интересов за долгое время, фитнес-гаджеты отслеживают сердечный ритм и фазы сна. Теоретически возможно получать данные о наших желаниях и напрямую: опасения, что разные сервисы прослушивают разговоры людей через микрофон телефона, появляются постоянно.

Эта сфера пока практически не регулируется, а общепринятые этические нормы еще не выработались, поэтому гигабайты персонализированной информации могут быть использованы для очень спорных целей. Например, уже больше года после выборов Дональда Трампа ведется расследование потенциальной масштабной хакерской атаки: предполагается, что некая группировка пыталась манипулировать мнением избирателей, намеренно показывая определенным категориям пользователей соцсетей посты, очерняющие одного из кандидатов. Единственное отличие от Китая в том, что у подобных манипуляций нет официального заказчика.

Неотвратимое будущее

В июле 2017 года Народный банк Китая отозвал лицензии у всех восьми компаний-подрядчиков. Аналитики уверены: причина такого шага — нежелание разработчиков делиться информацией и алгоритмами с конкурентами. Представители Народного банка заявили, что готовы вернуть лицензии, если экс-подрядчики согласятся объединить данные. В противном случае государство найдет других исполнителей или организует разработку системы с нуля.

Отказываться от намерения запустить общенациональный рейтинг в 2020 году КНР в любом случае не собирается. И он будет влиять не только на экономические отношения граждан, но и на все аспекты их жизни: от участия в тендерах до вождения автомобиля. Так что китайцам придется серьезно обдумывать любые свои действия. Особенно учитывая, что алгоритм оценки неизвестен.

по материалам: И. Якутенко