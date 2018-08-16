Игры в ящик

Самые богатые люди мира предпочитают стабильные и надежные швейцарские банки. Налоговые уклонисты тоже. Потому что кроме крепкой, как стены сейфов, финансовой системы, сбережения в Швейцарии защищены банковской тайной. Впрочем, скоро ей, похоже, наступит конец.

Укромное место

Деньги любят тишину, считают швейцарцы. Чем меньше людей знают о твоем достатке, тем спокойнее и безмятежнее жизнь в твоей стране.

— Даже в самых бедных семьях родители учат детей держать язык за зубами, чтобы те никому не сболтнули, сколько получают их мамы и папы. И не надейтесь выяснить доходы швейцарца, — говорит 70-летний Рудольф Зутермайстер из Цюриха, профсоюзный деятель, сотрудничавший с банками, авиа- и IT-компаниями. — Многие швейцарские фирмы оговаривают зарплаты с работниками лично, запрещая разглашать суммы. Руководство боится спровоцировать конфликты из-за разного уровня доходов. Если вы хотите получить какую-то финансовую информацию от швейцарца, вы хоть дом ему подарите — не поможет. Подкупить нас невозможно.

Отношения банкира с клиентом напоминают отношения врача с пациентом. Все, что обсуждается в стенах банка, там и остается.

— Многие банки Швейцарии похожи на музеи или частные особняки, — продолжает господин Зутермайстер. — Когда оказываешься внутри, возникает ощущение, что ты в закрытом клубе. Особенно меня поразил банк, который несколько веков подряд принадлежал одной семье. Здание напоминало родовую усадьбу, но никак не финансовое учреждение. Внутри все стены были увешаны портретами предыдущих владельцев. В кабинете стояла антикварная мебель. А сотрудники выглядели как секретные агенты — всегда в строгих деловых костюмах, с туго завязанными галстуками, даже в жару. Все сделано для того, чтобы ты ощущал сохранность тайны.

Конфиденциальность — то, чем славятся швейцарские банкиры с XVI века, со времен появления первых частных банков в стране. Тогда Европа была охвачена религиозными войнами. Спасаясь от репрессий, французские протестанты (гугеноты) нашли убежище в Швейцарии, где успешно занялись банковским делом. Отсюда они давали займы французскому правительству. А чтобы никто не заподозрил, что король-католик связан с протестантами, делали это тайно.

Впервые понятие банковской тайны появилось в 1713 году, когда Совет Женевы издал указ, запрещающий банкирам раскрывать информацию о клиентах без разрешения властей.

По секрету со всего света

Во время Второй мировой войны в банковских ячейках Швейцарии свое богатство прятали нацисты и евреи. Банкирам не было разницы, с кем работать, они, как и правительство, придерживались нейтралитета.

Однако соседние государства были против того, чтобы их граждане хранили сбережения за границей. Еще в 1934 году нацистское правительство казнило трех немцев, прознав, что их деньги лежат в швейцарских банках. А двумя годами раньше во Франции, во время обыска в парижской квартире главы одного из базельских банков, нашли списки тысячи с лишним его французских клиентов: сенаторы, генералы, священнослужители, промышленники. Разгорелся международный скандал.

Чтобы сохранить национальный бизнес, репутацию и заодно клиентов, правительство Швейцарии юридически закрепило принцип банковской тайны. Это произошло в 1934 году, когда был принят Закон о банковской деятельности, который объявил конфиденциальность профессиональным долгом банкира, а ее нарушение — уголовным преступлением.

— Наша страна находилась в центре всех крупных европейских конфликтов, начиная с Франко-прусской войны 1870 года и вплоть до холодной войны, но не принимала в них участия, — говорит Роберт Фоглер, бывший старший политический аналитик при крупнейшем швейцарском банке UBS (Union Bank of Switzerland). — В то время как соседние государства переживали не лучшие времена, наша экономика развивалась, а франк оставался стабильным. Хранить свои активы в Швейцарии было намного надежнее, чем в других странах Европы. Тем более что швейцарский франк, наряду с долларом и португальским эскудо, был одной из немногих свободно конвертируемых валют на протяжении всей Второй мировой. Большинство европейских валют стали такими только после 1958 года. Все эти факторы, и особенно принцип банковской тайны, сделали Швейцарию тихой гаванью.

Шторм в гавани

Сегодня Швейцария остается одним из центров притяжения мирового капитала. Здесь хранится более четверти активов, которые состоятельные люди прячут за пределами своих стран. Это не дает покоя властям Евросоюза и Соединенных Штатов. Правительство США неоднократно обвиняло Швейцарию в том, что она помогает их гражданам скрывать от налоговых служб крупные суммы денег: на закрытых банковских счетах якобы хранится 1,5 триллиона долларов американцев. Под давлением налоговых органов США в 2010 году банк UBS передал данные 4450 счетов американских граждан. В общей сложности 85 швейцарским банкам пришлось выплатить 5,5 миллиардов долларов в виде штрафов и компенсаций. А позже под натиском Евросоюза Швейцария все-таки пошла на уступки и — наряду со странами ЕС, Австралией, Канадой, Японией, Исландией, Норвегией и другими — стала участником соглашения Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах. В 2018 году соглашение вступит в силу и, как предрекают многие, положит конец банковской тайне.

— Она просто перестанет быть абсолютной. Кроме стран, с которыми Швейцария подписала соглашение, есть и те, с кем нет такого соглашения, — объясняет Питер Штайнер, управляющий активами одной из швейцарских инвестиционных компаний. — А для самих швейцарцев ничего не поменяется. Налоговые органы нашей страны не могут получить от банка финансовую информацию о клиенте. Потому что у каждого из нас есть право на неприкосновенность частной жизни.

Четыре уровня защиты

Швейцарцы, как никто, ценят личное пространство. Они не пристают друг к другу с расспросами и сами не торопятся открыться.

— Швейцария — страна одиночества. Мы всегда были изолированы от окружающего мира горами и озерами. Они защищали нас от стихий и вторжений, — говорит Питер Штайнер. — Нами не управляли императоры или короли, не было у нас никогда и дворянства, нам никто не говорил, что делать. Отсюда наш индивидуализм. Швейцарцам, в отличие от россиян, не знакомо понятие коллективизации. У нас каждый крестьянин был предоставлен сам себе. Он жил на своем холме, обрабатывал огород, охранял там свою собственность. Вот это ощущение независимости и одиночества — оно в крови каждого швейцарца. Поэтому для нас так важно иметь свое пространство, которое мы готовы защищать.

Обособленное пространство и автономность — так устроена современная Швейцария. Она состоит из 26 кантонов, объединенных в федерацию. Эти демократичные образования развивались независимо друг от друга, каждый кантон решал свои вопросы самостоятельно. И сегодня они живут обособленно, каждый с собственной конституцией и законами, оберегающими частное пространство граждан. И их деньги — в первую очередь от государства. Во всех кантонах существуют разные налоговые ставки, которые устанавливаются путем голосования местных жителей.

— Можно прописаться там, где ниже налог, — рассуждает Кристиан Шиккер, 27-летний программист из Берна. — Я работаю в Берне, но прописан в соседнем кантоне Вале, где родился. Там гораздо ниже налоги. Так как налог берется по месту прописки, это позволяет мне за год сэкономить сумму, равнозначную половине месячного оклада. Но приходится каждый год подтверждать, что я живу в Вале, а в Берне только работаю.

По швейцарскому законодательству уклонение от уплаты налогов — это административное нарушение. А значит, оно не дает основания для раскрытия банковской тайны.

— У нас человек защищен на трех уровнях: общиной, кантоном и Конфедерацией, — говорит Питер Штайнер. — Община защищает человека перед кантоном, а кантон — перед Конфедерацией. Но есть еще и четвертый уровень — банк, защищающий личное пространство человека от самого государства. В банке швейцарец недосягаем. В своей ячейке он может хранить что угодно. И никто не будет знать о ее содержимом. Мы заслужили это доверие, так как умеем пользоваться нашей свободой.

Деньги — эквивалент свободы. Правда, 80% этой свободы сосредоточено в руках у 20% населения Земли.

4 680 030 000 000 долларов — объем наличных денег на земле (2016 г.). По данным банка международных расчетов, столько наличных в крупнейших экономиках мира, кроме Китая (нет данных): 1,509 трлн долл. приходится на США, 1,218 трлн — на еврозону, 916 млрд — на Японию.

90% американских банкнот содержат следы кокаина. Таковы результаты исследования, проведенного в 2009 году в Массачусетском университете в Дартмуте. Ученые нашли кокаин и на всех задействованных в исследовании бумажных деньгах других стран, но в меньшей пропорции: на 85% канадских долларах, 80% бразильских реалах, 20% китайских юаней и 12% японских иен.

по материалам: Н. Майбороды, В. Зайцева