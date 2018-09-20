Работа для вида

Если гений опережает время, его ждет слава и признание. Или трагедия и крах. Почти весь гардероб современной женщины создал человек, чья карьера в мире моды началась почти 70 лет назад. И Иву Сен-Лорану пришлось расплачиваться за свой дар.

Худшие из повторяющихся кошмаров происходят наяву. «Меня не хотели выпускать и постоянно держали на транквилизаторах. Я был в комнате один, а люди приходили и уходили. Сумасшедшие люди. Настоящие сумасшедшие… Все, что вызывает ужас, там было. Я так боялся, что за два с половиной месяца лишь один раз вышел в уборную. Под конец я весил килограммов тридцать пять, голова была как в тумане. Доктор, который меня лечил, говорил, что мне давали самые большие дозы транквилизаторов, разрешенные в терапии…» — вспоминал знаменитый модельер свое пребывание в психиатрическом отделении парижского военного госпиталя Валь-де-Грас. 24-летнего Ива Сен-Лорана, самого молодого главу модного дома того времени, привезли в клинику из Алжира, где он служил в армии. Хрупкая нервная система столичного кутюрье не выдержала казарменного быта и притеснений от сослуживцев. Добила модельера новость, что в дом Christian Dior вместо него назначили другого художественного руководителя. Впрочем, предсказуемо: ходили слухи, что вызов кутюрье на военную службу подстроил его наниматель Марсель Буссак, могущественный владелец модного дома, ранее обеспечивавший гениальному подчиненному отсрочки от армии. Недовольный последней коллекцией Сен-Лорана, Буссак решил от него избавиться. Ива отправили в Алжир, где в это время шла война за независимость от Франции. Вместо положенных 27 месяцев Сен-Лоран прослужил 20 дней и слег с сильнейшим нервным срывом.

Врачи диагностировали у него маниакальную депрессию. Сен-Лорана лечили электрошоком. Посетителей к нему не пускали. За несколько недель Ив потерял свободу распоряжаться собой и карьеру в престижном доме моды.

Художник в юности: платье от вундеркинда

С делом всей жизни Сен-Лоран определился рано. В детстве он рисовал сестрам кукол и одежду для них. Став постарше, придумывал наряды для девочек и матери. Семья жила в Оране, в Алжире, но Ив нашел возможность заявить о себе в столице моды — Париже.

В 1953 году, еще не окончив школу, Ив отправил три эскиза на конкурс молодых модельеров, организованный Международным секретариатом производителей шерсти, и занял первое место. Приехав на церемонию награждения в Париж, познакомился с Мишелем де Брюноффом, главным редактором французского издания Vogue. Сдав выпускные экзамены в лицее в Оране, 17-летний Сен-Лоран перебрался в столицу Франции и записался в школу модельеров при Палате высокой моды. Окончив ее, юноша подготовил эскизы для журнала Vogue. Ив принес их де Брюноффу, и редактору бросилось в глаза сходство с рисунками, которые в то же утро показывал ему Кристиан Диор. А ведь в Париже говорили, что от этого кутюрье зависит, какой длины будут носить юбки во всем мире. Де Брюнофф представил Сен-Лорана и его работы господину Диору, и мэтр сразу же нанял юношу.

Диор назначил Сен-Лорана своим старшим ассистентом. Должность создали специально для Ива, и он был первым и единственным на этом посту. Сначала юноше поручали декор помещений, разработку аксессуаров, но постепенно маэстро начал включать его модели в свои коллекции. Принятых эскизов становилось все больше.

Люсьенна Сен-Лоран, мать Ива, рассказывала, как в августе 1957 года Кристиан Диор пригласил ее на встречу и сообщил, что сделает юношу своим преемником. Женщину смутило это заявление, ведь Диору было всего 52. Однако в октябре того же года модельер скончался от сердечного приступа.

Во главе Dior: «Полет на трапеции»

Владелец Dior Марсель Буссак хотел закрыть свой модный дом. Однако его переубедили партнеры: в составе предприятия было 24 ателье, где работало больше тысячи сотрудников; половина французского экспорта модной одежды приходилась на Dior. В 21 год Ив Сен-Лоран был назначен художественным руководителем дома. Новый мэтр в сжатые сроки, за две недели, подготовил более 600 эскизов для своей первой коллекции. Ее Ив представил 30 января 1958 года. Силуэт «трапеция», включение черного цвета, соединение в одном показе коротких и длинных платьев понравились и зрителям, и покупателям, и прессе. «Высокий полет на „Трапеции“ наследника Dior», — писал в марте журнал Life. Фото кутюрье появилось на обложке Paris Match с подписью: «Dior без Диора». «Крайне редко чудо происходит тогда, когда о нем просят. Чудо произошло», — сообщала читателям газета New York Times.

На этом показе присутствовал Пьер Берже. Менеджер, помогавший художникам добиться успеха, Берже, по его словам, тогда о моде ничего не знал. В том же году у Сен-Лорана и Берже начался роман.

Падение: мода отверженных

Молодой модельер живо интересовался всем, что происходило в современной культуре. Осенне-зимнюю коллекцию 1960 года он создал по мотивам стиля битников. Это было неслыханно. Давним клиенткам дома, среди которых были герцогиня Виндзорская и супруга иранского шаха, предлагалось одеться как полунищие любители философии, заседающие в ночных клубах Монмартра. Черные водолазки — прекрасного качества, кожаная куртка — из кожи аллигатора, но даже великолепно выполненный трикотажный мотоциклетный шлем было невозможно продать дамам из высших кругов.

Буссак набросился на Ива с упреками: тот слишком далеко отошел от привычного стиля. Коллекцию ждал провал в продажах. Тогда-то Иву и вручили повестку в армию, после чего он потерял все.

Возрождение: военно-морская любовь

Так ему казалось. Но у Ива оставались два сокровища — талант и близкие люди. Берже преодолел запреты врачей и навестил друга в клинике. Это придало Сен-Лорану сил. Он начал строить планы и вскоре принял решение открыть собственный дом моды. Берже добился, чтобы Ива выписали и комиссовали. Модельер обрел свободу, но средств на новое предприятие не хватало.

Берже продал квартиру на острове Сен-Луи. Он же нашел инвестора, который поверил в Сен-Лорана: миллионера Джесси Мака Робинсона. Впервые американец инвестировал во французский дом высокой моды, и его имя держали в тайне два года. Сен-Лоран отсудил у Дома моды Dior за нарушение условий трудового договора компенсацию в 680 тысяч франков. В 1961 году была зарегистрирована торговая марка Yves Saint Laurent. 4 декабря дом моды открылся.

29 января 1962 года прошло первое дефиле. Увидеть возвращение «маленького принца моды» пришел весь свет: баронесса Ротшильд, писательница Франсуаза Саган, аристократы и коллеги по профессии. Открывала дефиле модель в белых брюках и коротком широком пальто, в котором угадывался… бушлат военных моряков. Так Ив Сен-Лоран заявил, что заставит мужскую одежду служить женщинам, подчеркивать их элегантность и обеспечивать им комфорт.

* * *

В 1960 году Сен-Лоран вывел на подиум высокой моды субкультуру — поступок, намного опередивший свое время, а потому не понятый и не принятый тогда. Вернув славу и влияние, Ив продолжал двигаться на шаг впереди коллег. Он выбирал предметы одежды, связанные с мужским трудом и статусом в обществе: деловой и охотничий костюмы, униформу, — и делал их женскими.

Начав с бушлата, в 1966 году Сен-Лоран представил вещь, ставшую легендарной, — женский смокинг. В 1967-м он предложил стиль, который мы сегодня называем сафари, и брючные костюмы. Переводя мужские формы в женственный крой, черпая вдохновение в произведениях искусства, он за несколько лет утвердился в статусе великого дизайнера-революционера, определившего не длину юбок, а весь гардероб женщин XX и XXI веков. «Жалею только о том, что не я придумал джинсы», — говорил Сен-Лоран. Хотя и без них придумал Ив немало...

что он натворил

Приведем ретроспективный обзор воплощенных идей Ива Сен-Лорана.

1957. Возглавил Дом моды Dior.

1958. Выпустил дебютную коллекцию «Трапеция», обновив классические силуэты Кристиана Диора и получив известность.

1960. Создал коллекцию, известную как Beat Look. Первая в истории высокой моды попытка показать на подиуме элементы стиля молодежной субкультуры вызвала скандал.

1961. Зарегистрировал Дом моды Yves Saint Laurent.

1962. Появились знаковые для Yves Saint Laurent вещи по мотивам военной формы: бушлат и тренчкот. В показе впервые в истории парижской высокой моды участвовала чернокожая манекенщица.

1965. Создал коллекцию платьев по мотивам творчества художника-абстракциониста Пита Мондриана. За коллекцию Mondrian журнал Women’s Wear Daily назвал Сен-Лорана королем Парижа.

1966. Показал публике женский смокинг, еще одну знаковую вещь Дома моды Yves Saint Laurent. Запустил линию прет-а-порте Rive Gauche, первым из кутюрье открыв специальный бутик готовой одежды.

1967. Впервые показал на подиуме высокой моды этнический костюм. Представил публике женский брючный костюм и куртку по образцу формы французских колониальных войск — начало стиля сафари.

1968. Включив в коллекцию прозрачные на груди платья, ввел в моду прозрачные элементы в женской одежде. Создал женский комбинезон по мотивам комбинезонов летчиков.

1971. Создал коллекцию Liberation, основанную на парижской моде периода немецкой оккупации. Пресса разгромила показ, тем не менее мода 1970-х годов и далее многое заимствовала из 1940-х.

1977. Дом Yves Saint Laurent выпустил парфюм Opium — легендарный аромат, до сих пор один из самых продаваемых во Франции.

по материалам М. Меньшиковой