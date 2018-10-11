Дела отцов

Думать о завтрашнем дне — естественная забота нормального человека. Заботиться о будущем страны — святая обязанность нормального государства. Катар, самая богатая страна мира, не думает о будущем — он создает его в настоящем.

— Пустыня — вот что здесь было еще совсем недавно. А теперь вон какие громадины возвышаются над Персидским заливом. В Дохе сейчас около 40 небоскребов, — говорит 25-летний архитектор Анас Хамад аль-Кувари. Катарец по происхождению, он учился в Великобритании, а теперь хочет построить в родной стране что-то грандиозное. — Вот приедете к нам через пять лет — совсем не узнаете город.

Доха напоминает большую стройплощадку. Отовсюду торчат краны. На улице 45 градусов в тени, а стройка идет полным ходом. Вдоль набережной вырастают новые отели и бизнес-центры. За длинным бетонным забором роют метро. Четыре ветки общей протяженностью 300 километров свяжут столицу с другими городами страны, а беспилотные поезда метро будут самыми быстрыми в регионе Персидского залива.

На окраине столицы у искусственного насыпного острова Pearl-Qatar пришвартованы дорогие яхты. Этот район — один из самых престижных в городе. Через четыре года рядом с ним вырастет новый город Лусаил. Он будет «умным» — оснащенным высокими технологиями, которые позволят контролировать загруженность дорог и работу коммунальных служб. Город строят под чемпионат мира по футболу 2022 года — первый на Ближнем Востоке. В Лусаиле возведут самый крупный стадион страны по проекту бюро Нормана Фостера. Здесь пройдут главные матчи мундиаля — открытие и финал.

Футбольный бум

— Для нас чемпионат мира по футболу — повод построить то, что нужно стране. Причем быстрее, чем мы планировали, — говорит официальный представитель оргкомитета ЧМ-2022 Халид аль-Наама. — По требованиям FIFA должно быть от восьми до двенадцати стадионов. Мы сошлись на минимальном количестве. Правительство Катара не хочет выбрасывать деньги на ветер. Нам важно, чтобы после турнира стадионы приносили пользу стране.

Катарский чемпионат обещает стать самым дорогим в истории. По предварительным прогнозам, бюджет превысит 200 млрд долларов. Для мундиаля страна строит семь новых стадионов. И уже реконструировала самую старую арену — «Халифу».

После чемпионата от сорока тысяч сидений «Аль-Вакры» останется половина — верхние ряды снимут и передадут проектам по развитию футбола за границей. Вдвое уменьшат и другие стадионы, изменив и их предназначение. Прежде чем утвердить проект, власти страны обсудили с местными жителями, что бы они хотели видеть на месте арен.

Самым «функциональным» окажется стадион «Рас Абу Абуд» в Дохе. Его «сложат» из грузовых контейнеров, как конструктор лего, и после игр полностью разберут, а контейнеры превратят в кафе, магазины и общественные туалеты.

Чтобы не строить лишних объектов, власти Катара нашли решение и для вопроса размещения гостей чемпионата. На время турнира в страну приплывут несколько круизных лайнеров, чтобы стать отелями для шести тысяч человек. Дополнительно для болельщиков установят шатровые лагеря в пустыне, а после чемпионата разберут. Гостиницы в Катаре, конечно, тоже построят. Но не больше, чем нужно стране для приема туристов впоследствии.

Вклад в искусство

В центре Дохи в бухте на искусственном полуострове возвышается ступенчатая пирамида из известняка. Здесь находится Музей исламского искусства. Десять лет назад его построил лауреат Притцкеровской премии Юй Мин Пей, автор известной пирамиды Лувра. В прохладных мраморных залах музея сегодня хранится одна из самых полных коллекций исламских артефактов в мире, собранная за 14 веков.

Возле музея пришвартованы традиционные лодки дау. На них катают туристов. А еще недавно на таких судах катарцы выходили в море за жемчугом. Занимались этим опасным промыслом до тех пор, пока в первой половине ХХ века в эмирате не была обнаружена нефть. А в 1971 году в Катаре открыли месторождение газа. По его запасам страна занимает третье место в мире.

За какие-то 50 лет один из беднейших регионов в мире стал самым богатым. Теперь нефтяные деньги страна вкладывает в свое развитие. Искусство — одно из приоритетных направлений. В четверке самых дорогих картин мира значатся две, приобретенных королевской семьей Катара.

35-летняя дочь бывшего эмира Катара, Аль Маясса бинт Хамад бин Халифа Аль Тани, возглавляет Управление музеями Катара. Эта организация развивает искусство в своей стране и за рубежом, спонсируя выставки современных художников в Версале и лондонской галерее Тейт. Таким изящным способом Катар продвигает себя на мировом рынке искусств. В планах — стать культурной столицей арабского мира.

В скором будущем по соседству с Музеем исламского искусства появится грандиозный Национальный музей Катара. Здание доверили французскому архитектору Жану Нувелю, построившему Лувр Абу-Даби. Эффектное нагромождение дисков из стали и бетона изображает «розу песков» — сросток кристаллов гипса, образующийся в пустыне. По задумке архитектора, этот музей станет символом будущего страны.

Экономика знаний

Символ сегодняшнего будущего — Национальная библиотека Катара, открывшаяся в начале этого года. Гигантский ромб из мрамора и стекла спроектирован дизайн-бюро Рема Колхаса. Внутри — около миллиона книг.

— До недавних пор главным развлечением в Катаре были торговые центры. А теперь таким местом стала наша библиотека, — говорит француз Стефан Ипер, специалист по сохранению библиотечного и архивного наследия. Его задача — покупать для библиотеки книги на самых известных аукционах мира. — Здесь постоянно что-то происходит: концерты, воркшопы, семинары. Но самая важная часть библиотеки находится под вашими ногами.

Уровнем ниже хранятся старинные манускрипты, относящиеся к арабо-исламской культуре. Среди них — самый дорогой «экспонат», на который библиотека потратила около миллиона долларов.

— Это Голубой Коран, датируемый, предположительно, IX веком, — Стефан Ипер указывает на лист голубого цвета за стеклом. — В мире сохранилось всего несколько страниц этой книги. У нас есть две. Нашей библиотеке выделяют щедрые суммы на покупку книг (по некоторым данным, около 5 миллионов долларов в год).

Напротив библиотеки возвышается 57-метровое белоснежное здание, похожее на коробку с приоткрытой крышкой. Его тоже построил Рем Колхас. Внутри находится штаб-квартира Фонда образования, науки и общественного развития Qatar Foundation. Этой некоммерческой организации принадлежит библиотека и соседствующий с ней Город образования. На его гигантской территории разместились филиалы известных зарубежных университетов. Здесь, в современных зданиях, построенных именитыми архитекторами, учатся самые талантливые студенты страны. Большинство из них получают от государства гранты.

Qatar Foundation содействует переходу страны от экономики ресурсов к экономике знаний. Десять лет назад правительство запустило программу «Национальное видение Катара — 2030». Согласно ей, уже через 12 лет Катар должен стать передовой страной с высокоразвитым обществом, способным обеспечить ее устойчивое развитие. Для этого власти вкладывают нефтедоллары в образование, культуру и инфраструктуру.

— Люди и их идеи — вот что важно для страны в первую очередь, — говорит Ахмед аль-Ханджи, официальный представитель Qatar Foundation. — Сейчас у нас работает девять филиалов лучших университетов мира. Мы их выбирали исходя из потребностей страны. К примеру, в одном из университетов мы занимаемся возобновляемыми источниками энергии. В другом готовим врачей, которые тут же проходят практику в больнице, оснащенной по последнему слову техники. Студенты работают на лучшем оборудовании. Успешные проекты мы воплощаем в жизнь. Так, наш кампус обеспечивают энергией солнечные батареи, созданные студентами. Еще недавно молодежь ездила за знаниями за рубеж. А сейчас катарцы могут получать все самое лучшее дома.

Страна для своих

Сейчас, конечно, сложно поверить, что полвека назад в Катаре была пустыня, в которой жили бедуины. 59-летний Ахмед аль-Кувари, директор департамента культуры и искусства при Министерстве культуры и спорта, помнит, как в детстве вместе с родителями кочевал из одного оазиса в другой:

— Мне было шесть лет, когда мы впервые погрузили свои пожитки на верблюдов и полтора месяца скитались по пустыне. Жили в шатрах, охотились при помощи соколов. Питались финиками и молоком. И вдруг все резко изменилось. Первые нефтяные деньги страна вложила в образование. Ахмеду было 15 лет, когда он впервые пошел в школу. Параллельно работал на буровой, как и его сверстники.

— Это был тяжелый труд. Но страна нас отблагодарила, — вспоминает Ахмед аль-Кувари. — В середине 1970-х каждому катарцу бесплатно дали дом, землю, кредит на машину. Но самое главное — нас отправили учиться за рубеж за счет государства.

Ахмед учился в США и Великобритании. Всю жизнь проработал в нефтяной промышленности. Сейчас у него есть недвижимость в Испании и Германии. Но, выйдя на пенсию, он решил, что еще может быть полезен своей стране. За свой счет Ахмед открыл культурный центр, а через год ему предложили развивать культуру при министерстве.

— Ни один катарец не останется за границей, — говорит он. — Нигде в мире мы не получим того, что дает нам наша страна. У нас бесплатное образование и медицина. Мы получаем самые высокие зарплаты в мире. На совершеннолетие государство бесплатно выделяет катарцу землю для строительства дома. Мы не платим за воду и электричество. Мы вообще ни в чем не нуждаемся. Во многих странах добывают нефть и газ. Но нигде так не заботятся о своих гражданах, как это делают в Катаре.

Таких счастливчиков — 300 тысяч человек. Они составляют чуть больше десяти процентов населения страны. Остальные жители Катара — иностранцы. Они могут пользоваться всем самым лучшим, но за деньги. Экспаты платят за образование, медицину и коммунальные услуги. За местных жителей.

Вот уже десять лет на будущее Катара работают экономики других стран: власти государства активно вливают нефтедоллары в зарубежные компании и недвижимость. Все деньги вернутся в Катар. Ведь здесь никто не выбрасывает их на ветер. И не похищает...

по материалам: Н. Майбороды