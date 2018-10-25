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Фотофакт

Послеремонтное состояние

Дезактивация

Анатолий Шестопалов
25 октября 2018 Просмотров: 67 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Зал судебного помещения Нюрнбергского трибунала. Все месяцы его работы окна были зашторены, освещение давали бестеневые лампы.
  • Покончивший с собой Геринг всю процедуру казней лежал в открытом гробу у эшафота.
  • Американский палач Нюрнбергского трибунала John С. Wood готовится к экзекуции.

Теперешний октябрь, уходя, насчитал 72-ю годовщину Нюрнбергского процесса. И хотя по этой теме известно почти все почти всем, остаются интригующие частности. Оглянемся на давние тени.

1 октября 1946-го председатель трибунала лорд-судья Джеффри Лоренс объявил последнее заседание. Помещение зашторено, светят неоновые лампы, разрешена только киносъемка, фото — нет. Скамья подсудимых пуста. Каждому из них, вводимому в зал двумя солдатами, зачитывается личный приговор.

Итоговый вердикт: двенадцать обвиняемых — к смертной казни через повешение. Это Геринг, Риббентроп, Кейтель, Розенберг, Кальтенбруннер, Фрик, Франк, Штрайхер, Заукель, Йодль, Зайсс-Инкварт и (заочно) Мартин Борман.

Трое — к пожизненному заключению: Гесс, Функ и Редер. Двое, Ширах и Шпеер — к двадцати годам тюрьмы. Нейрат — к 15, Дениц — к 10 годам. 

В дни 9 и 10 октября 1946-го Контрольный Совет по Германии рассмотрел просьбы заключенных о помиловании, отклонив их все. Исполнение казней назначено провести в ночь под 16 октября 1946 г.

Финальные часы жизни приговоренные коротали в своих одиночных камерах. Солдаты охраны неотступно наблюдали за подопечными. Разрешили поочередно прильнуть к «глазку» журналистам.

Кейтель заботливо прибирал свою койку, разгладил складки. Риббентроп беседовал с пастором. Геринг выглядел спящим. Фрик, укрывшись одеялом, читал. Кальтенбруннер тоже занялся чтивом. Штрайхер спал. Зайсс-Йнкварт готовился улечься — чистил зубы и умывался. 

В 21 час 30 мин. легкий звон гонга возвестил отбой. Лампы камер погасли.

Минуло еще около часа, и американский солдат охраны в «глазок» увидел, что Геринг бьется в конвульсиях и хрипит. Часовой и дежурный офицер вбежали в камеру, но поздно. Узник начал синеть, пульса не было. Вызванный доктор Пфлюкер констатировал смерть от раскушенной ампулы с цианидом.

Дальнейшее следствие установило, что реальной версией передачи ампулы с ядом была якобы случайная встреча в коридоре тюрьмы, когда Геринг, сопровождаемый охранником, бросился обниматься с другом молодости, генералом войск СС фон дем Бах-Зелевским, тоже сопровождаемым другим охранником по тому же коридору. Товарищи еще с Первой Мировой, оба узника тискались в объятиях и взаимных похлопываниях, вызывая иронию конвоиров. Тогда-то генерал СС и вложил в карман рейхсмаршала кусок туалетного мыла с вдавленной ампулой. Сценарий интермедии, похоже, разработал сам Геринг, уже заметивший Бах-Зелевского ранее в стенах тюрьмы, и посвятивший свою жену Эмму, имевшую доступ как родственница, в тайну замысла. Женщина и передала другу семьи последнее желание мужа — избежать позорной смерти в петле.

...Ночные экзекуции в Нюрнбергской тюрьме стартовали в 0 часов 55 минут 16 октября 1946 года. Эшафот был установлен в небольшом каменном здании на краю внутреннего сада. Американский палач Вуд знал свое ремесло четко, и в течение полутора часов управился со всеми 11-ю клиентами. Тем более, что виселиц было две, и третья запасная. Да плюс ко всему, Геринг уже лежал в гробу у подножья эшафота...

В 4 часа утра 16 октября 1946-го 12 закрытых гробов были погружены на два военных американских грузовика и выехали с тюремного двора Нюрнберга по дороге, ведущей к Мюнхену. В кавалькаду входило и несколько джипов с вооруженным эскортом. Пытавшиеся увязаться несколько автомобилей с журналистами были остановлены угрозой применения автоматной стрельбы.

По прибытии на рассвете в Мюнхен колонна заехала на территорию крематория, расположенного в предместье. Тамошнему персоналу выдали легенду о доставленных телах 14-ти американских солдат, неким образом погибших. Фальшивые цифры назывались для большей путаницы ненужных свидетелей. С той же целью на маршруте до Мюнхена четырежды заменялись экипажи грузовиков и охранных джипов.

Потом настала очередь официальных представителей 4-х комиссий — американской,  советской, британской и французской. Эти высокие чины прибыли на лимузинах с целью идентификации останков, предназначенных для кремирования, то есть исключения фактов подмены.

Кремация тоже велась под строгим надзором групп офицеров всех четырех комиссий.

Наконец, испепеленные останки собрали в общую канистру и вывезли на военном автомобиле по заброшенной проселочной дороге «куда глаза глядят». Там, в каком-то заросшем рве, старший офицер и опорожнил канистру. Но, как и бывает в такой ситуации, позже начались разночтения. Писатель и историк Вернер Мазер, со слов американского офицера Рекса С. Соргана, якобы определил, что истинное место захоронения останков кремации — от силы трехметровой ширины ручей  Conwentzbach, протекающий в 75 метрах от дома №25 по улице Heilmannstrasse в квартале Мюнхен-Соллн... Явно незавидный финал для государства, изначально поименованного «тысячелетним»

Столь пристальное внимание к месту погребения знаменитого группового праха объяснимо. Власти нынешней ФРГ явно не заинтересованы в несанкционированном возникновении у них места любых культовых проявлений, хоть мстительных, хоть почтительных.

О кончине иных упомянутых здесь лиц добавим, что генерал Эрих фон дем Бах-Зелевский умер в заключении в 1972 году. По какой-то личной мотивации он еще в 1951-м передал представителям США свою личную ампулу с цианистым калием, полученную еще в пору Третьего Рейха и тайно хранимую все эти годы. Американские криминологи сравнили химсостав стекла этой ампулы с осколками, извлеченными из ротовой полости суицидного Геринга, и подтвердили их идентичность.

Супруга рейхсмаршала Эмма Геринг умерла в 1974 году. Еще в 1946-м она честно призналась следствию во всех деталях суицидальной инициативы мужа. В частности, что ампулу Геринг хранил в раковине унитаза — единственном укромном месте, не видимом через «глазок».

Американских палач в Нюрнбергском трибунале, John C. Wood, умер при таинственных обстоятельствах у себя на родине в 1950-м. На роль палача у тюремной администрации Нюрнберга претендовало много других соискателей разных национальностей, в том числе и немцы.

по материалам М.Подковинского, А.Полторака.

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Комментарии к статье «Дезактивация»

Теперешний октябрь, уходя, насчитал 72-ю годовщину Нюрнбергского процесса. И хотя по этой теме известно почти все почти всем, остаются интригующие частности. Оглянемся на давние тени.

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