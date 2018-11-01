Дело пахнет керосином

Среди известных во всём мире украинцев достойное место занимает Игнатий Лукасевич. Львовский фармацевт, химик-технолог, предприниматель и изобретатель газовой лампы. Поскольку сознательная деятельность Лукасевича проходила в том числе и на просторах современной Польши, в литературе его нередко именуют на польский манер – Игнаций.

Итак, газовая лампа, она же – «керосинка». В 1853 году Игнаций Лукасевич совместно с Яном Зегом (оба работали во Львове аптекарями) изобрели это замечательное приспособление, которое освещало всем пытливым умам дорогу к просвещению вплоть до начала 20-го века (тогда эстафету переняло электрическое освещение).

Уже 31 июля 1853 года хирург львовского местного госпиталя Заорский произвёл первую срочную ночную операцию именно при свете изобретённых Лукасевичем осветительных приборов.

Сегодня на месте аптеки «Под золотой звездой», где работали создатели «керосинки», расположен известный львовский ресторан-музей «Гасова лямпа». Там же, на улице Коперника, 1, вы можете найти и знаменитую теперь аптеку.

Давайте вчитаемся в биографию пытливого украинца. Какой была его жизнь? К чему он стремился? Как относились к нему современники?

Лукасевич дал свет миллионам людей, как некогда Прометей, похитивший у богов огонь. Несмотря на возможность заработать большие деньги благодаря своим открытиям, Лукасевич не изменил привычному образу жизни и продолжил жить довольно скромно. Работал, занимался научными исследованиями и общественной деятельностью. Но в результате получил самую ценную награду – признание и уважение людей. И со стороны официальных властей он не мог пожаловаться на отсутствие почестей. Его похороны вылились в огромную национальную манифестацию.

Незаурядные черты интеллекта и характера Игнация Лукасевича были результатом не только врожденных способностей, но и воспитания, которое хорошо подготовило его к трудовой жизни. Семья его жила небогато. Отец был управляющим имения и принимал участие в восстании Косцюшко. После смерти отца Игнаций был вынужден зарабатывать на жизнь, да еще и помогать семье. После окончания гимназии прошел аптекарскую практику в Жешуве и Львове. Изучал фармацевтику и химию на философском отделении Ягеллонского университета в Кракове и на химическом отделении Венского университета, где получил звание - магистра-фармацевта.

По окончании учебы Игнаций Лукасевич стал работать в аптеке Миколаша во Львове. При аптечном складе была большая лаборатория, где Игнаций мог вести дальнейшие опыты над «скальным маслом», так в то время называли нефть. Он изучал и пытался использовать нефть не только в лечебных целях, но также в технике и освещении. Опыты были необыкновенно трудными. Так как в начальной фазе дистилляции жидкость легко воспламенялась. В конце концов, было все же установлено, что полученный светло-желтый со слабым запахом дистиллят, очищает от большей части смолистых тел и соединений, характеризующих нефть, и обладает требуемыми свойствами. Вскоре после этого была разработана предварительная технология переработки нефти. Затем Игнаций Лукасевич взялся за нефтяную лампу. Характерно, что он и не подумал о том, чтобы защитить свое изобретение патентом. В дальнейшем этим изобретением пользовались все и некоторые даже нажили себе капитал. Вскоре окрестности Красно стали центром нефтяной промышленности. Учиться к Лукасевичу приезжали работники от знаменитого американского нефтепромышленника Рокфеллера. Период «просперити» однако продолжался долго, поскольку нефтяные залежи на Прикарпатье не могли конкурировать с ресурсами нефти в Техасе. Фактом, однако, остается то, что затерянная среди лесов и холмов маленькая деревушка Бурка под Красно, стала родиной нефтедобывающей промышленности края.

С этой местностью связаны дальнейшие годы его работы и общественной деятельности. Щедрой рукой он раздавал деньги в помощь бедным. Проявлял особую заботливость о рабочих, занятых на строительстве первых нефтяных шахт. Для них основал «братскую кассу». Из фондов, которой выплачивали пособия рабочим и их семьям в случае болезни, смерти или инвалидности. Строил для них школы. Организовал врачебную помощь крестьянам. И даже устраивал для них бесплатные театральные спектакли. Был учредителем первого на польской земле страхового общества. Дети рабочих обязаны были ходить в бесплатную школу.

Жена Лукасевича Хонората заведовала в Хоркувке основанной ею школой кружевниц. Легендами обросла его самоотверженная борьба с эпидемией холеры.

Современники восхищались его огромными научными и хозяйственными успехами. Но не всегда понимали их причины. Сейчас думается, что главным мотором деятельности Игнация было желание сделать что-то полезное для других. Это определение, которым так злоупотребляют также и в наше время, быть может звучит банально, но нет причины искать другого обоснования.

Циники и карьеристы и так никогда не поверят, что существуют люди, которые бескорыстно трудятся на пользу другим.

В деле развития промышленности Лукасевич проявил талант организатора. Хорошая рабочая атмосфера, дисциплина и порядок на предприятиях, которыми он руководил, снискали ему всеобщее уважение и признание. О чем свидетельствуют публикации иностранцев, посетивших первые нефтяные шахты. В 1861 году Игнаций Лукасевич со своими компаньонами построил в Полянке под Красно уже не перегонную установку, а настоящий нефтеперерабатывающий завод. Крупные суммы, поступающие от продажи нефти с завода, перечислялись в 1863 году на поддержку январского восстания. Наверное, в Лукасевиче отозвался дух старого бунтовщика, который около 20 лет назад принимал активное участие в подготовке национального восстания на территории Галиции. За что просидел более года в австрийской тюрьме в Жешуве. В 1865 году Лукасевич приобрел небольшое имение неподалеку от Бубрки. И тут поселился навсегда.

Этот человек явился редким сочетанием промышленника, романтика и идеалиста. Был он также замечательным организатором, умел подбирать себе в сотрудники выдающихся специалистов. А талантливых людей высылал за границу для изучения нефтяной техники и перенесения приобретённых знаний на родную почву.

Лукасевич сам был исключительно трудолюбивым. Настолько даже, что в его присутствии никто не осмеливался бездельничать. Когда он шел через село, то крестьяне, видя его, хватались за первую попавшуюся работу, так как им было стыдно лениться. Никогда у него не хватало времени быть у знакомых и самому принимать гостей. Хотя по своему характеру он не был нелюдимым. Друзья Лукасевича вспоминают его как серьезного человека, которому словно не давала покоя какая-то навязчивая мысль. Это мнение подтверждает сохранившаяся фотография великого изобретателя. Особенно один портрет верно передает характер и индивидуальность изобретателя керосиновой лампы. Впечатляет глубокая задумчивость, забота и необыкновенно ясный, кроткий взгляд. Мудрость и благородство этого лица объясняют всю картину жизни Игнация Лукасевича.