Вначале было слово

|22 ноября 2018
|Просмотров: 38
|
55 лет назад мир облетела весть о событии, названном газетчиками криминальной сенсацией ХХ века. Поблизости Лондона банда, состоявшая из 15 налетчиков, ограбила почтовый вагон, унеся мешки с деньгами на сумму более чем 2,5 млн. фунтов стерлингов (по нынешним временам около 100 млн. долларов).
Дерзкая авантюра оправдывала смачные эпитеты уголовной хроники. Во-первых, никогда еще добыча преступников не была столь крупной. Во-вторых, британский суд поставил свой рекорд, приговорив двенадцать членов банды в общей сложности к 307 годам тюрьмы. В-третьих, следствие по этому делу тянулось нескончаемые 38 лет (!) - с 8 августа 1963 года до 7 мая 2001-го, когда один из фигурантов, Рональд Биггс, скрывавшийся за границей, добровольно сдался на милость британской Фемиды. 70-летнему возвращенцу его Отечество выписало здесь щедрых 28 годков в казенном доме...
Фабула исторического действа незамысловата. По заведенному казначейскому порядку, один раз в месяц к ежедневному почтовому поезду Глазго-Лондон присоединялся вагон, доверху напичканный мешками бумажных денег. Те банкноты имели номинал от одного до пяти фунтов стерлингов и крайнюю степень ветхости. Цель перевозки дензнаков — сожжение их по причине изношенности, а процедура кремации традиционно вершилась в глубинах Английского банка. По той же традиции, сожжению казначейские билеты обрекались не вразнобой, а скомплектованными посерийно, из-за чего выводимые из обращения экземпляры не несли на себе штампов погашения.
На маршруте вагон сопровождала не вооруженная охрана, а простые банковские служащие — мужчины. Вагон не имел окон, двери надежно закрывались, и эти предосторожности считались достаточными.
… Идейным вдохновителем и организатором нападения на инкассаторский вагон являлся некий Брюс Рейнольдс — частый гость британских пенитенциарных локаций. Более десятка раз он контактировал со Скотланд-Ярдом из-за личной тяги к ювелирному блеску. Но судьба почему-то упорно хранила Рейнольдса, избавляя его от неопровержимых улик в посягательстве на драгоценные витрины. А неутоленная тяга к прекрасному свела однажды Брюса в одной камере с 65-летним на тот момент Джемсом Гриффитсом — мелким клерком Английского банка, подозреваемым в мошенничестве. Краткосрочный приют в стенах Скотланд-Ярда даровал нашим героям взаимовыгодное знакомство: старик оказался разговорчивым, а Рейнольдс — пытливым слушателем. Где бы еще так подробно прозвучала и с таким рвением была обсуждена финансово-правовая лекция на тему бухучета и утилизации денежной наличности королевского банка Великобритании?
… Как сложилась дальнейшая судьба Джемса Гриффитса — неизвестно. Скорее всего, что он, пройдя свою тропу мелкой сошкой, таким и ушел в небытие.
А Рейнольдс — для начала сходил в кино... Именно названием «Господа грабители считают своей честью». Не обладавшая никакими художественными достоинствами, эта работа, тем не менее, была замечена. И не кем-нибудь, а рядовыми полисменами «Томми» … Еще — детективами... Руководство Скотланд-Ярда обязало всех сотрудников ведомства просмотреть этот фильм как учебное пособие. О чем шла речь в названной работе мастеров экрана? Правильно — об ограблении почтового поезда. И как раз по той же схеме, что была затем с блеском повторена Рейнольдсом и его компанией.
В очередной раз выйдя из кутузки, он в течение полугода разрабатывал план акции, отдавая предпочтение испытанным в минувших преступлениях товарищам. В подробности никого не посвящал, да коллеги, видимо, и не настаивали, готовые молчать за обещанную долю в 100000 фунтов каждому.
Незадолго до «дня икс» Брюс арендовал в сельской местности заброшенную ферму. Там бандитам предстояло скоротать месяц-другой после ограбления, под видом сельхозрабочих. Для себя и ближайших товарищей — Джеймса Уайта и Бастера Эдвардса — организатор выбрал иной вариант — маленький самолет, который должен был перебросить троицу через Ла-Манш во Францию...
Реализация плана заварилась 8 августа 1963 года. Один из грабителей — Чарльз Вильсон — изготовился по сигналу Рейнольдса закрыть черным мешком зеленый «глаз» светофора и ручным фонарем «дать красный». Немного в стороне от сигнальной башни третий коллега — Джон Дэли — таким же манером должен был «включить» предупредительный желтый. Еще один «братан» - автогонщик Рой Джеймс — сидел на расстоянии мили от точки нападения в кабине арендованного грузовика.
Накануне в Глазго один из людей Рейнольдса визуально контролировал загрузку почтового поезда, и когда состав двинулся, тут же упредил по телефону, что в вагоне с надписями Royal Mail №М30204М перевозится 124 мешка с купюрами. В обусловленном месте сначала Дэли, затем Вильсон дали соответствующие знаки, и поезд остановился. Рейнольдс с помощниками, скрывая лица под масками, расцепил вагоны и приказал машинисту отправиться к месту, где рядом с путями мог бы встать грузовик Джеймса. Через две минуты требуемые эволюции были исполнены. Грузовик уже ожидал на месте. Грабители взломали двери вагона и за 5 минут перегрузили мешки в кузов машины.
В дороге «экспедиторам» не встретилось ни единое авто, все проезжие безропотно сворачивали в объезд, повинуясь фальшивым дорожным знакам о строительных работах. Через полчаса с поля неподалеку от фермы взлетел транспортный самолет...
Дело о расследовании вызывающего ограбления было поручено бригаде лондонских сыщиков во главе с представителем Скотланд-Ярда Джеральдом МакАртуром. Тот начал с приказа досмотреть всю недвижимость в радиусе 50 миль, после чего в радиообращении к населению призвал слушателей к участию в деле розыска преступников.
Эти слова услышали и на ферме Лезерслейд. Запаниковавших было налетчиков выручила Карин Фильд — любовница Чарльза Вильсона. Грузовичок с обольстительной красоткой за рулем благополучно прикатил в Лондон.
… Уезжая с фермы, Вильсон уничтожил все отпечатки пальцев. А через два дня на ферму заявилась полиция. Действовала она по наводке. Кто-то позвонил в участок и сказал: «Если вы хотите взять ребят, обчистивших почтовый поезд, навестите Лезерслейд».
Позже выяснилось, что этим «кем-то» был один из полицейских, кто по заказу Рейнольдса и за кругленькую сумму должен был сдать его подельников, не оказавшихся в улетевшем самолете.
…Ферма выглядела необитаемой. МакАртур уже дал было команду готовиться к отъезду, но тут — о, его величество случай! - откуда-то возник мальчик с козой. Подпасок спросил у полицейских, не тех ли они ищут щедрых мужчин, что жили тут и заплатили ему аж пять фунтов стерлингов за кувшин козьего молока?
После таких слов МакАртур приказал возобновить осмотр с привлечением экспертов. В ящике стола сыщики обнаружили настольную игру «Монополия», засаленную отпечатками пальцев. Идентификация выяснила, что все до единого из них значились в старожилах дактилоскопической картотеки. Так полицейские узнали имена всех грабителей.
…Щедрым фигурантам ограбления уже не пришлось долго гулять на воле. Гордона Гуди арестовали в пентхаусе загородного отеля, где он любезничал с дамой по вызову, ежедневно наполняя для нее ванну шампанским...
Джона Дэли взяли в больнице, куда тот явился проведать беременную жену... Скоро задержали и других. Вся их братия дружно взялась покупать лимузины и просаживать деньги на скачках.
… 24 января 1964-го начался судебный процесс. Юриспруденция королевства тоже явила щедрость на вердикты. Но отпечатки пальцев на «Монополии» не оставили шансов защите. Высшие сроки — по 39 лет — получили Чарльз Вильсон, Рой Джеймс, Брайан Фильд, Томас Весбей, Джеймс Хассей и Рональд Биггс. Но история на том не закончилась...
13 августа 1964 года Чарльз Вильсон успешно бежал из тюрьмы. Чуть позже по его стопам двинул Рональд Биггс. Вильсона скоро изловили, а вот Биггс надолго растворился. Когда же его все-таки опознали в Австралии, беглец сделал ноги в Бразилию. У теплого океана он резво обручился с миловидной креолкой, та в темпе родила гостю сына, что позволило новоявленному папаше забыть об угрозе экстрадиции.
Его полюбили новые сограждане, им восхищались и даже снимали в рекламе. Но возраст, здоровье и отсутствие прежних денег (растраченных на перемещения по свету) напомнили о себе. Три инсульта заставили мигранта заявить. что ему хочется на первую родину.
Газета «Сан» тут же озвучила намерение выслать за Биггсом чартерный спецборт. И как же Рональд удивился, когда узнал, что в самолете его сопровождающим назначат... Брюса Рейнольдса — того самого инициатора и вдохновителя памятного ограбления. Давно отсидевшего тюремный срок.
…Когда арестованного Рональда Биггса в аэропорту Хитроу полицейские вели к машине, чтобы увезти в тюрьму, из толпы окруживших репортеров прозвучал вопрос: «А где деньги, Рон? Деньги где?» - Давно не у меня — грустно улыбнулся в ответ седой Биггс...
P.S. Из 2,6 миллиона украденных в 1963-м фунтов полицией было найдено всего 343 тысячи.
22 ноября 2018
• Договоры с энергопоставщиком: достаточно просто платить за свет
• В Славянске подорожает вывоз мусора
• Как будет ездить «Интерсити» в конце ноября
• Лор-отделение на финише, «Прозрачный офис» - на старте
• Продажу алкоголя по ночам запретят на год
• Опорную школу теперь обещают открыть после зимних каникул
• Славянск купит два троллейбуса с автономным ходом
• На первый снегопад бросили 4 единицы техники
• «Водопонижению» - лизинг, водоканалу - поддержка, мэру - надбавка
• В Славянске изменился состав совета «Бюджета участия»
• Товарищество «Просвіта» в Славянске: от 1917-го до современности
• В Славянске определили победителей конкурса «Северский Донец глазами молодежи»
• В Славянске отметили День достоинства и свободы
• Возвратом незаконно приватизированного помещения займется прокуратура
• Тендер Славянского УЖКХ оказался незаконным
• На автомобиль рухнуло дерево
• Безработный похитил школьный ранец
• Житель Славянска сдал в полицию рюкзак с патронами
21 ноября 2018
• Роман Мартынов выиграл шахматные соревнования по блицу
• Сенсационный триумф Александра Зверева
• Четыре награды славянских дзюдоистов
• Воспитанники славянских клубов «Триада» и «Беркут» завоевали медали на чемпионате Европы по хортингу
• Украина вне конкуренции, семь мировых рекордов и поездка на банановый остров
19 ноября 2018
• С уважения семьи начинается преодоление демографического кризиса
16 ноября 2018
• «Авангард Донбассэнерго» сыграет с «Днепром»
15 ноября 2018
• До конца ноября жители многоэтажек должны определиться с выбором жэка
• Кто блокирует работу комиссии по коммунальной собственности Славянска
• У проекта «Мемориальный парк «Память поколений» появились противники
— 15 ноября 2018 —
Земля — уникальная колыбель жизни. Защищенные атмосферой и магнитным полем, мы можем не думать о радиационных угрозах извне планеты. Зато все проекты освоения космоса, ближнего и дальнего, уже натыкаются на радиационную опасность. Галактические просторы враждебны жизни. Нас там не ждут.
— 1 ноября 2018 —
Среди известных во всём мире украинцев достойное место занимает Игнатий Лукасевич. Львовский фармацевт, химик-технолог, предприниматель и изобретатель газовой лампы. Поскольку сознательная деятельность Лукасевича проходила в том числе и на просторах современной Польши, в литературе его нередко именуют на польский манер – Игнаций.
— 25 октября 2018 —
Теперешний октябрь, уходя, насчитал 72-ю годовщину Нюрнбергского процесса. И хотя по этой теме известно почти все почти всем, остаются интригующие частности. Оглянемся на давние тени.
— 18 октября 2018 —
Эйнштейном нужно родиться или гением может стать каждый? Ученые вплотную приблизились к ответу на вопрос, существуют ли гены гениальности.
Приветствую, гость! Вход
22 ноября 2018
• Договоры с энергопоставщиком: достаточно просто платить за свет
• В Славянске подорожает вывоз мусора
• Как будет ездить «Интерсити» в конце ноября
• Лор-отделение на финише, «Прозрачный офис» - на старте
• Продажу алкоголя по ночам запретят на год
• Опорную школу теперь обещают открыть после зимних каникул
• Славянск купит два троллейбуса с автономным ходом
• На первый снегопад бросили 4 единицы техники
• «Водопонижению» - лизинг, водоканалу - поддержка, мэру - надбавка
• В Славянске изменился состав совета «Бюджета участия»
• Товарищество «Просвіта» в Славянске: от 1917-го до современности
• В Славянске определили победителей конкурса «Северский Донец глазами молодежи»
• В Славянске отметили День достоинства и свободы
• Возвратом незаконно приватизированного помещения займется прокуратура
• Тендер Славянского УЖКХ оказался незаконным
• На автомобиль рухнуло дерево
• Безработный похитил школьный ранец
• Житель Славянска сдал в полицию рюкзак с патронами
21 ноября 2018
• Роман Мартынов выиграл шахматные соревнования по блицу
• Сенсационный триумф Александра Зверева
• Четыре награды славянских дзюдоистов
• Воспитанники славянских клубов «Триада» и «Беркут» завоевали медали на чемпионате Европы по хортингу
• Украина вне конкуренции, семь мировых рекордов и поездка на банановый остров
19 ноября 2018
• С уважения семьи начинается преодоление демографического кризиса
16 ноября 2018
• «Авангард Донбассэнерго» сыграет с «Днепром»
15 ноября 2018
• До конца ноября жители многоэтажек должны определиться с выбором жэка
• Кто блокирует работу комиссии по коммунальной собственности Славянска
• У проекта «Мемориальный парк «Память поколений» появились противники
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Вначале было слово»
55 лет назад мир облетела весть о событии, названном газетчиками криминальной сенсацией ХХ века. Поблизости Лондона банда, состоявшая из 15 налетчиков, ограбила почтовый вагон, унеся мешки с деньгами на сумму более чем 2,5 млн. фунтов стерлингов (по нынешним временам около 100 млн. долларов).