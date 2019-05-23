Эрих Мария Ремарк и двадцатый век

Одним из популярных писателей Германской империи двадцатого века является Эрих Мария Ремарк. Публицист, чьи высказывания стали бессмертными, представлял «потерянное поколение» — период, когда в восемнадцатилетнем возрасте совсем еще юных парней призывали на фронт, и они были вынуждены убивать. Это время в дальнейшем стало основным мотивом и идеей творчества литератора.

Эрих Мария Ремарк родился 22 июня 1898 года в городе Оснабрюк (Германская империя). С ранних лет маленький Эрих увлекался литературой. Особенно юного гения привлекало творчество Иоганна Гете и Марселя Пруста.

В 1916г. Ремарк пошел на фронт. Спустя год он получил сразу пять ранений. Одно из ранений пришлось в руку. Именно ранение правой руки больше всего повергло в шок Ремарка. В то время он мечтал о музыкальной карьере и подавал в этом плане большие надежды. Проведя больше года в госпиталях, Ремарк был переведен в запасной пехотный батальон. Примерно в это же время Совет рабочих и солдат решил наградить его Железным крестом I степени. Ремарк вежливо отказался. По возвращении в родные края в доме своего отца Эрих оборудовал кабинет, в котором занимался музыкой, рисовал и писал. Именно здесь в 1920 году было создано первое его произведение – «Приют грез».

В 1926 один из журналов опубликовал романы Ремарка «Из юношеских времен» и «Женщина с золотыми глазами». Это и стало началом творческого пути Ремарка. С того момента он не прекращал писать, создавая новые шедевры.

В 1929-ом был опубликован роман «На Западном фронте без перемен». Ремарк в нем описывал весь ужас и безжалостность войны глазами девятнадцатилетнего юноши. Произведение перевели на тридцать шесть языков, оно издавалось сорок раз. В Германии книга произвела фурор (один миллион экземпляров продался за год). В 1930-х по мотивам произведения сняли фильм.

Вскоре на прилавках появляется книга «Три товарища». Её издали на датском и английском языках. Прообразом пары его литературных героинь, в том числе Пэт из «Трех товарищей» - большеглазой, худенькой барышни стала его жена - танцовщица Ильза Ютта Замбоне, брак с которой просуществовал четыре года.

Личный враг Геббельса

В январе 1933-го, накануне прихода Адольфа Гитлера к власти, друг Ремарка посоветовал писателю как можно быстрее покинуть город. Эрих тут же сел в машину и, в чем был, уехал в Швейцарию. Уезжать нужно было и из-за литературной деятельности писателя. Роман «На западном фронте без перемен» Ремарк написал всего за шесть недель. Книга имела ошеломительный успех. За первый год было продано более 1,5 млн экземпляров. Естественно, Ремарк вмиг стал самым настоящим миллионером. Разумеется, у него появились влиятельные враги и завистники. Но это все было мелочью по сравнению с тем, какую травлю устроило ему нацистское руководство. Кампанию, направленную на уничтожение Ремарка как писателя, как личности и просто порядочного человека, возглавил лично Геббельс. Писателя объявили предателем родины, а его книги полетели в нацистский костер.

В 1938 году литератор совершил благородный поступок. Чтобы помочь своей бывшей жене Ютте выбраться из Германии и дать ей возможность жить в Швейцарии, он снова заключил с ней брак, который был расторгнут только в 1957-ом.

Ремарк навсегда покинул Германию и поселился в Швейцарии. Там он купил себе роскошный дом, который называл своим личным дворцом, и стал вести размеренную жизнь богатого и знаменитого человека. Он покупал картины Ренуара, Ван Гога, Дега. Скупал персидские ковры, старинные зеркала, древнекитайские бронзовые фигуры. В общем, покупал все, что только было можно. Однако вскоре это хобби ему наскучило и Ремарк решил податься в Америку. Уж там всегда найдется, куда потратить честно заработанные гонорары.

Марлен Дитрих

В Америку Ремарк по большому счету отправился к актрисе Марлен Дитрих. Они познакомились еще в 1930 году в Германии. Между двумя знаменитостями закрутился страстный роман. Дитрих души не чаяла в писателе, называла его самым красивым и страстным мужчиной из тех, кого она встречала. Ремарк, в свою очередь, боготворил Марлен. Она была для него идеалом женской красоты. Но не все в их отношениях было так гладко. Роман Дитрих и Ремарка то угасал, то вспыхивал с новой силой. Так прошло шесть лет. Наконец писатель решился сделать актрисе предложение. В ответ на это Дитрих, потупив глаза, призналась своему жениху, что недавно сделала аборт, ребенок был от одного известного голливудского актера. В этот момент Ремарк понял, что с этой женщиной ему вряд ли удастся создать крепкий брак. И предложил Марлен остаться просто друзьями. Хотя после расставания с актрисой Ремарк перенес тяжелейшую депрессию, от которой его излечили отношения с другой известной актрисой: Полетт Годдар (предыдущим ее мужем был Чарли Чаплин).

Когда Дитрих узнала, что Ремарк перевез в Америку коллекцию живописи (в том числе 22 работы Поля Сезанна), Марлен пожелала получить как минимум одну картину в подарок на день рождения. После бесчисленных унижений у Ремарка хватило духу ответить отказом.

Стоит отметить и то, что в Голливуде писатель не чувствовал себя изгоем. Денежные дела его были превосходны. Он пользовался успехом у известных актрис, в числе которых была и прославленная Грета Гарбо. Правда, мишурный блеск киностолицы раздражал Ремарка. Люди казались ему фальшивыми и непомерно тщеславными.

Окончательно расставшись с Марлен, он переехал в Нью-Йорк. Здесь в 1945 году была закончена «Триумфальная арка». Под впечатлением от смерти сестры он начал работать над романом «Искра жизни», посвященным ее памяти. Это была первая книга о том, чего он сам не испытал - о нацистском концлагере.

В 1951 году в Нью-Йорке литератор встретил Полетт Годдар, которой в то время исполнилось 40 лет. Ее предки с материнской стороны происходили из американских фермеров, эмигрантов из Англии, а с отцовской были евреями.

В 1957 году Ремарк официально развелся с Юттой, выплатив ей $25 тыс. и назначив пожизненное содержание в $800 в месяц. На следующий год Ремарк и Годдар узаконили отношения.

Смерть

Две последние зимы своей жизни Ремарк провел с Полетт в Риме. Летом 1970-го у писателя вновь отказало сердце, и его положили в больницу в Локарно. Там литератор скончался 25 сентября этого же года. Могила создателя произведения «Искра жизни» располагается на швейцарском кладбище Ронко. Известно, что в день похорон бывшая жена прислала экс-супругу розы, но Годдар не положила их на гроб.

Возлюбленная писателя прожила еще 15 лет, но это были печальные годы. Полетт стала странной, капризной и принимала слишком много лекарств. Во время очередной депрессии барышня пожертвовала $20 млн. Нью-Йоркскому университету, а затем начала распродавать собранную Ремарком коллекцию картин импрессионистов.

Сестра

Ровно в 13:01 16.12.1943 года (протокол казни зафиксировал пунктуальность исполнения приговора) жизнь 40-летней Эльфриды Шольц, портнихи из Дрездена, завершилась на гильотине нацистской тюрьмы на окраине Берлина. Ее казнь стала 1871-й по счету из 2891, совершенных в Плётцензее по решению так называемого "Народного трибунала". Вместе с прощальным письмом сестры Эрна получила счет за содержание Эльфриды в тюрьме, судопроизводство и саму казнь: 495 марок и 80 пфеннигов, которые требовалось перевести на соответствующий счет в течение недели. Приговор Шольц выносил, как и позже участникам покушения на Гитлера, председатель "трибунала" - Роланд Фрейслер. "Вашему брату удалось ускользнуть от нас, но вы от нас не уйдете", - сказал он Эльфриде Шольц во время наскоро проведенного процесса по обвинению в "возмутительной лживой пропаганде в пользу врага" и "подрыве обороноспособности страны". Братом Эльфриды Шольц был писатель Эрих Мария Ремарк. Эльфрида Шольц была младшим ребенком в семье. Брат Эрих был на пять лет старше Эльфриды, особая дружба с вечно болевшей младшей сестрой их не связывала. Эльфрида дважды была замужем, оба раза неудачно, работала служанкой, родила и вскоре потеряла ребенка и обучилась портняжному делу.

Одной из ее постоянных клиенток была офицерская жена Ингеборг Ритцель. Именно ей, примеряя платье (возможно, стоя на коленях и закалывая булавками подол), Эльфрида говорила, что солдаты - пушечное мясо, война - гадость, что она терпеть не может Гитлера и с удовольствием влепила бы ему лично пулю в лоб, если бы представилась такая возможность. Если верить доносу, написанному мужем Ингеборг Ритцель со слов жены, Эльфрида желала всем "патриотично настроенным солдатским женам", чтобы их мужья погибли на фронте.

Это произошло в августе 1943 года. В сентябре Эльфрида была арестована и доставлена в Берлин. 26 октября ей было предъявлено обвинение, всего три дня спустя состоялся процесс, перед которым у обвиняемой даже не было возможности встретиться с полагающимся ей адвокатом.

Недолог был и век тех, кто обрек Эльфриду Шольц на столь раннюю смерть: судья-палач Фрейслер и доносчица Ритцель погибли в 1945 году во время бомбардировок, второй судья умер в 1948 году. Перед правосудием предстала после войны лишь вторая свидетельница, Антония Венцель, ее приговорили в 1950 году к пяти годам тюрьмы.

Эрих Мария Ремарк о казни сестры узнал лишь после войны. Ему, как и всем, было очевидно, что сестру обезглавили, мстя ему. Памяти сестры Эрих Мария Ремарк посвятил роман "Искра жизни".