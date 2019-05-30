Завоевание Америки, или бледнолицие и краснокожие

В 1492 году о существовании Америки стало известно в средневековой Европе после того, как Христофор Колумб побывал на островах Вест-Индии и во время своего второго путешествия в 1493 году лично высаживался на острове Пуэрто-Рико.

Большинство колоний В Америке образовалось после 1600 года.

Могущественная на тот момент Испания являлась опорой католической церкви и захватила едва ли не полмира. Но и нажила большое количество врагов и отколовшихся от церкви, которых называли сепаратистами.

Одну сепаратистскую общину в селении Скруби, в графстве Ноттингем, возглавлял почтмейстер Уильям Брюстер. В 1607 году его выгнали из почтмейстеров и вызвали на допрос в Высокую комиссию (английский аналог инквизиции). Брюстер в Лондон не поехал. Он посадил единоверцев на корабль, и ночью они бежали в Нидерланды — страну, уже освободившуюся из-под власти Рима, то есть католического Ватикана.

Поселились эмигранты в городе Лейдене. Здесь их никто не преследовал. Но молодёжь постепенно отдалялась от родительской церкви: юноши шли в солдаты, девушки выходили замуж за местных парней. И тогда взоры наставников обратились к Америке. Обязавшись семь лет отрабатывать переезд, лейденские «святые» 6 сентября 1620 года на перегруженном корабле «Мэйфлауэр» покинули английский порт Плимут. Ветеранов из Скруби среди них было только трое — Уильям Брюстер, его жена Мэри и их воспитанник Уильям Бредфорд.

Высадившись на американском берегу, они обнаружили, что находятся на острове. Неподалёку была удобная бухта, в ручьях — хорошая питьевая вода. Путешественники начали строить посёлок, который назвали Новый Плимут. День их высадки — 21 декабря по новому стилю — в США сейчас отмечают как День отцов-пилигримов.

Колонисты установили дружеские отношения с вождём соседнего индейского племени вампаноагов Масасойтом. Это был очень сильный человек, высокий, немногословный, с серьёзным выражением лица. Когда на вампаноагов напало враждебное им племя наррангасетов, колонисты пришли им на помощь. В 1628 году плимутцы выкупили у компании права собственности на колонию и зажили по своему разумению.

ПЕРВЫЕ ИЗ МОГИКАН

Поняв, что Америка не Индия, переселенцы стали называть настоящую Индию Восточной (Ост-Индия), а Америку — Западной (Вест-Индия). Европейские мореплаватели тем не менее надеялись отыскать в американских землях пролив, по которому можно было бы доплыть до настоящей Индии, а там и до Китая и Японии. В 1609 году капитану Гудзону, служившему в голландской Ост-Индской компании, показалось, что он нашёл такой пролив. Но это оказалась всего лишь река, которую позже назвали его именем — Гудзон.

Там, где позже на нескольких полуостровах и островах в устье Гудзона вырос Нью-Йорк, в те времена жили небольшие индейские племена. Все они платили дань мохаукам, входившим в Ирокезскую лигу. Капитан Гудзон угостил индейских вождей неизвестными им крепкими напитками, и они разрешили ему построить торговый склад на острове, называвшемся Манахата (или Манахутан, или Манахэттан, или Манхэттен — толком никто не знает).

У прибрежных индейцев было мало пушнины, и голландцы торговали в основном с могиканами (это слово означает «волки»). Племя могикан состояло из пяти крупных кланов, живших в укреплённых селениях на холмах, в верхнем течении реки Гудзон. Мохауки позавидовали выгодному бизнесу могикан и напали на них. Война совершенно парализовала торговлю. К тому же весной 1617 года река Гудзон вышла из берегов и затопила Форт-Нассау. Голландцам пришлось перебираться на другое место. Но на следующий год они вернулись и помирили могикан с мохауками.

ПОКУПКА МАНХЭТТЕНА

Питер Минюйт, губернатор Новых Нидерландов, в 1626 году заплатил индейцам за территорию острова Манхэттен мешок бус и рыболовных крючков: всё вместе стоило около 60 гульденов. Кто-то посчитал, что в ХХ веке этот подарок стоил бы 24 доллара. И теперь во всех книжках написано, что Минюйт купил Манхэттен за 24 доллара. Но доллар тогда стоил гораздо дороже, чем сейчас; по нынешним ценам это будет долларов пятьсот — семьсот. В любом случае голландцы не прогадали. Сейчас эта земля оценивается в 50 миллиардов долларов. Да и тогда было ясно, что дело выгодное: за один 1626 год Вест-Индская компания наторговала в тех местах на 25 тысяч гульденов.

Голландцы, которые всю жизнь занимались торговлей, считали, что они Манхэттен купили и земля теперь принадлежит им. А индейцы вообще не понимали, как это можно — покупать и продавать землю, на которой живут люди (вот перерезать население или прогнать — это другое дело). Они думали, что Минюйт подарил им всякие ценные вещи просто по дружбе. Другие тамошние обитатели, раританы, таким манером пять раз продавали остров Стейтен-Айленд разным покупателям. Самое же смешное, что Минюйт выкупил Манхэттен не у его обитателей, а у племени канарси, жившего в районе современного Бруклина.

Словом, будь тогда в Америке столько адвокатов, сколько сейчас, Минюйта затаскали бы по судам. Но по тем временам это была вполне честная сделка. В том же 1626 году посёлок на Манхэттене, возникший на месте будущего Нью-Йорка, получил статус города и имя — Новый Амстердам. Появились голландские названия: Стейтен-Айленд («Остров Штатов») назван в честь голландского парламента, или Генеральных штатов; Бруклин и Гарлем — в честь голландских городов; Бронкс — по имени поселенца Йонаса Бронка.

Вест-Индская компания стремилась побыстрее заселить свои американские владения. Каждый, кто привозил в Новые Нидерланды из Европы пятьдесят человек моложе пятидесяти лет, получал звание «патрон» и право занять на выбор землю вдоль реки Гудзон длиной в шестнадцать миль и «так далеко вглубь, как позволяют местные условия». Патроны распоряжались всеми делами колонии, вершили суд, командовали ополченцами, а остальные поселенцы присягали им на верность. Первыми патронами стали акционеры самой компании, в том числе один из её директоров Килаин ван Ринсеелер. Сам он в Америку не поехал, но его сыновья захватили огромную территорию по обоим берегам реки.

НЕСОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

В следующие годы на восточном побережье Северной Америки важные события следовали одно за другим.

В 1628—1629 годах на севере Новой Англии появились колонии Мэн (точнее, Мэйн — «Главная») и Нью-Хэмпшир (по названию английского графства Хэмпшир, откуда был родом её основатель, Джон Мейсон). К этому времени мохауки в ходе новой войны оттеснили могикан на западный берег Гудзона.

В 1630 году семнадцать кораблей доставили тысячу пуритан в залив Массачусетс (это название означает «Около большого холма» — рядом собирался на холме совет индейских племён). Так появилась колония Массачусетс с центром в посёлке Бостон. Поселенцы Массачусетса, среди которых было много образованных людей, основали школу. В 1638году умиравший от туберкулёза священник Джон Гарвард завещал ей 700 фунтов стерлингов и четыре тысячи книг — целое состояние по тем временам! Поэтому школу назвали Гарвардским колледжем. (Ныне это одно из самых известных учебных заведений, Гарвардский университет, находящийся в городе Кембридж, штат Массачусетс.)

В марте 1634 года англичане (в основном католики) заложили к северу от реки Потомак поселение Сент-Мэрис, названное в честь Богородицы Девы Марии и королевы Генриетты-Марии. Между Новыми Нидерландами и Вирджинией возникла колония Мэриленд.

В 1636 году у Наррангасетского залива появилось поселение Провиденс («Провидение», то есть «Божественная воля»). Впрочем, эту колонию вскоре стали называть по близлежащему острову Род-Айленд («Остров Родос»).

Питер Минюйт после ухода с поста губернатора Нового Амстердама привёз в Америку группу шведов и 29 марта 1638 года основал в бухте Делавэр форт Кристина. Так между Мэрилендом и Новыми Нидерландами появилась Новая Швеция. А спустя буквально несколько дней, 15 апреля, ещё одна группа английских пуритан основала на западном побережье реки Коннектикут поселение Нью-Хейвен («Новый рай»).

В 1640—1641 годах англичане стали теснить голландцев, устроив две колонии рядом с ними, на востоке Лонг-Айленда. Приезжавшие из Голландии фермеры селились в устье Гудзона — в Бруклине, на Лонг-Айленде, на Стэйтен-Айленде, в купленном у роккавеев Квинсе.

Чтобы индейцы не мешали, приезжие их спаивали, а землю вверх по Гудзону просто захватывали. Недовольство индейцев накапливалось, и война могла вспыхнуть в любой момент. Первым серьёзным столкновением стала так называемая Свиная война. Она началась в 1640 году из-за того, что скот белых людей пасся совершенно свободно, часто забредал на индейские поля и портил их. Когда у одного из фермеров пропало несколько свиней, подозрение пало на живших поблизости индейцев. И началось: поджоги, убийства и всё то, что именуется войной.

Лишь в августе 1645 года голландцы при посредничестве могикан заключили мир с индейцами. И к 1650 году предприняли попытку образовать Соединённые Штаты.