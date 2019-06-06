Как украсть миллион

Необычайное богатство всегда подвергалось дерзким воровским действиям. Вот история «кражи века», бриллиантового ограбления в Антверпене в феврале 2003 года. В ходе этого мрачно известного явления были украдены камешки на сумму почти 100 миллионов долларов.

Акцией руководил (по утверждению сыщиков) Леонардо Нотарбартоло, мелкий торговец, арендатор ювелирного центра и, как выяснилось позже, вор, промышлявший мелкими изъятиями ювелирных изделий и драгоценных камней. Иногда он приезжал в центр, чтобы заложить алмазы, украденные в Италии. Он слыл вором с восьми лет. На родине рассказывали, что его первой жертвой был молочник.

Для начала Леонардо удалось сфотографировать сложную систему безопасности объекта. Из этих фотографий он уяснил точную схему хранилища.

Потом собрал небольшую группу сообщников из итальянцев, которые обладали особыми грабительскими талантами и навыками, известную как «Туринская школа». Хотя большая часть банды, с тех пор была арестована, но полиция уверена, что «достойные» ученики еще остались и только ждут своего часа.

Нотарбартоло знал, что в Алмазном Центре находятся сотни торговцев алмазами. И знал, что в этом районе плюс еще в трех кварталах круглосуточно осуществляется патрулирование полицией. Но его расчет вышел точен.

Само огромное алмазное хранилище расположено на два уровня ниже алмазного района Антверпена и в то время было объявлено «непроницаемым».

Нотарбартоло сделал сотни снимков хранилища, здания и улиц вокруг Алмазного центра с помощью миниатюрной цифровой камеры, способной хранить 100 изображений с высоким разрешением. Фотографирование было строго ограничено в округе, но никто не заметил камеру «Penar» Нотарбартоло. Эти изображения были использованы для реконструкции копии хранилища и планирования входа и выхода на момент ограбления.

Преступление было назначено на выходные дни 15-16 февраля 2003 года.

После полуночи в субботу банда осуществила свой план. Они отключили термочувствительный инфракрасный детектор. Затем накрыли камеры безопасности черными пластиковыми пакетами. Воры прошли через 10 уровней безопасности, ранее считавшихся непроницаемыми. В том числе обошли камеры, комбинированный диск, замок с ключом, магнитные датчики, запертые стальные ворота, датчики света, датчики тепла и движения и при помощи ноутбука подключились к компьютеру хранилища, который сняли с охраны.

Оказавшись внутри хранилища, воры использовали специальную дрель из общих частей, чтобы вскрыть 109 ячеек бронированного сейфа.

Они загрузили пакеты с бриллиантами, драгоценностями и золотыми слитками - миллионы в израильской, швейцарской, американской, европейской и британской валютах.

Награбленного было так много, что когда они поняли, что больше не смогут унести, забрали еще лишь кассеты видеонаблюдения из офиса Алмазного центра, а затем сбежали через улицу.

Кража была обнаружена только утром в понедельник.

Оказавшись за пределами Алмазного центра, воры распределили алмазы по двум машинам.

План состоял в том, чтобы банда собралась в Милане, Италия, чтобы разделить добычу. Но до этого осталось только избавиться от улик.

Нотарбартоло и другой член банды, Пьетро Тавано, известный как Спиди, еще заранее решили найти укромное место, чтобы сжечь содержимое сумки с уликами — перчатки, дрель, фонарики, интернетустройства, обувь. И можно считать, что это идеальное преступление.

По пути в Италию Нотарбартоло свернул на грунтовую дорогу, ведущую от шоссе. Сказав Спиди, чтобы он остался в машине, а сам вышел и осмотрел местность. Это была уединенная и хорошо спрятанная территория. Возле пруда был сарай, и он решил сжечь там их улики. Нотарбартоло вернулся к машине, чтобы взять сумку. Однако, когда он добрался до места, он обнаружил Спиди впал в панику. Он разбрасывал содержимое сумки по земле и под кустами. Выбросил входили видеокассета с алмазным центром, недоеденный сэндвич, десятки мелких бриллиантов, квитанция на систему видеонаблюдения, конверты Антверпенского алмазного центра и платежные квитанции. В своей паранойе Спиди подумал, что услышал, как кто-то идет и запаниковал. Они собрали большую часть содержимого. А так как время работало против них, похитители скрылись оставив часть награбленного и улики. Это была роковая ошибка Нотарбартоло.

Район, где все это происходило, находился на частной земле, принадлежавшей местному бакалейщику Августу Ван Кэмпу. Когда он обнаружил выброшенные материалы в подлеске, он вызвал полицию. Это были весомые улики и достаточно доказательств, чтобы связать преступление с Нотарбартоло.

Впоследствии полиция обнаружила алмазы, спрятанные в квартире Нотарбартоло, вместе с записями по мобильному телефону. Потом была обнаружена и вторая машина с грабителями.

Нотарбартоло получил 10 лет в бельгийской тюрьме за организацию кражи, в то время как три из четырех других членов банды получили по пять лет каждый.

Но у этого ограбления есть и вторая версия.

Несколько лет спустя, находясь в тюрьме, Нотарбартоло сказал, что все это было мошенничество со страховкой, совершенное алмазным дилером, который связался с итальянской воровской группой и нанял их для этой работы. Он утверждает, что они украли алмазов только на 20 миллионов долларов, и что он не был зачинщиком алмазного ограбления в Антверпене, и он никогда не приводил полицию к местонахождению алмазов.

Нотарбартоло заявляет, что это дилер подставил ему небольшую банду из итальянских воров.

Леонардо утверждает, что с ним связался неопознанный торговец алмазами, который завербовал его для совершения преступления. Полиция не убеждена в существовании этого анонимного заказчика аферы, ими не найдено никаких доказательств в поддержку этого утверждения.

Хотя полиция считает, что Леонардо был руководителем ограбления, ювелиры все же не досчитались товара на 100 миллионов долларов.

Для справки: второй по величине город Бельгии - Антверпен - является крупнейшим мировым центром торговли алмазами, через который ежедневно циркулируют драгоценные камни стоимостью около 150 млн евро.

Еще одна кража

в Бельгии.

Грабители унесли из самолета алмазов на 50 миллионов евро.

Вооруженные грабители похитили алмазы стоимостью в несколько десятков миллионов евро в ходе погрузки драгоценностей в Брюссельском аэропорту и благополучно скрылись с места преступления.

19 февраля 2013 года восемь человек в масках, вооруженных автоматами, в понедельник вечером проникли через ограждение взлетно-посадочной полосы на двух автомобилях и напали на фургон компании Brinks во время погрузки драгоценностей на самолет Swiss Airline. Они также заставили открыть грузовую кабину самолета, чтобы достать оттуда уже погруженные ящики с драгоценностями.

Представитель Брюссельского аэропорта заявил, что грабители проделали дыру в ограде аэропорта и въехали в тот момент, когда швейцарский пассажирский самолет готовился к взлету. Объяснить, как такое нарушение системы безопасности аэропорта могло остаться незамеченным, он не смог.

Затем грабители скрылись через поврежденную ограду с контейнерами алмазов, стоимость которых оценивается в 50 миллионов евро (67 млн долларов).

По словам представительницы прокуратуры Брюсселя, ограбление произошло за несколько минут и обошлось без единого выстрела, причем автомобили похитителей алмазов имели синие отметки, подобные тем, что наносят на полицейские машины, а сами они были одеты в полицейскую форму.

Всего, по словам представительницы прокуратуры, они унесли 120 контейнеров с алмазами, что составляет лишь часть перевозимого груза.

Полиция позднее обнаружила сгоревший автомобиль, предположительно, принадлежавший грабителям, неподалеку от аэропорта.

Самолет с алмазами, среди которых были как обработанные, так и необработанные камни, должен был отправиться из Антверпена в Цюрих.

Несмотря на инцидент, ни одного рейса в Брюссельском аэропорту отменено не было.

«Франс пресс» написала, что это ограбление является "самым крупным" из когда-либо совершенных.

В ходе крупномасштабного расследования, которое продолжалось три года, были проведены операции в Бельгии, Франции и Швейцарии по задержанию более 30 человек. Большую часть украденного удалось вернуть. 19 человек предстали перед судом и понесли наказание.