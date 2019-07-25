Самый знаменитый фальшиво-монетчик СССР

Его поддельные купюры в 25 и 50 рублей признали "внешне близкими к подлинным купюрам и трудно опознаваемыми в обращении", а его самого – умным и очень опасным для общества. Но Виктор Баранов, самый известный фальшивомонетчик СССР, утверждал, что деньги его "абсолютно не интересовали", а подделывал он их ради самоутверждения.

«Я – фальшиво-монетчик»

12 апреля 1977 года на колхозном рынке Черкесска милиция задержала мужчину, который разменял у одного из торговцев двадцатипятирублевую купюру. Внимание на него обратили не случайно: начиная с 1974 года, в разных регионах страны в руки банковских работников стали попадать поддельные 25- и 50-рублевые купюры образца 1961 года. Всего за три года в отделениях Госбанка СССР более чем в 70 городах изъяли из обращения 46 "полтинников" и 415 "четвертаков".

Расследование вели параллельно Главное следственное управление МВД и Комитет госбезопасности СССР, о ходе розыскной работы докладывали самому Брежневу - Генеральному секретарю ЦК КПСС. Но выйти на разветвленную, как полагали в обоих ведомствах, сеть фальшивомонетчиков и сбытчиков их продукции, поставивших свой промысел на широкую ногу, долгое время не удавалось.

После обнаружения 86 "дубликатов" двадцатипятирублевок поиск сузился до Ставропольщины и Северного Кавказа. Местные органы обязали руководителей магазинов и рынков немедленно сообщать милиции о покупателях, просивших разменять пятидесятирублевую или двадцатипятирублевую – по тем временам, четверть зарплаты для многих советских граждан – купюру. В свою очередь, те доводили информацию до продавцов, кассиров и рыночных торговцев. Один из них и навел следствие на подозреваемого.

12 апреля местный житель продавал на городском рынке мясо, когда к нему обратился мужчина по поводу размена двадцатипятирублевой купюры. После того как тот отошел от прилавка, продавец согласно инструкции, полученной в конторе рынка, указал на него двум милиционерам, которые оказались поблизости. Торговца вместе с задержанным доставили в ближайшее отделение милиции в качестве свидетеля. Там выяснилось, что владельцем крупной купюры оказался 36-летний житель Ставрополя Виктор Баранов. После личного обыска у него изъяли еще 77 купюр номиналом по двадцать пять рублей. До установления их подлинности экспертами Баранов мог оставаться в статусе подозреваемого в сбыте поддельных денег, но сам он после обыска сделал неожиданное признание: "Я – фальшивомонетчик".

Диверсия ЦРУ или халатность Гознака?

Уровень защищенности советских банкнот 1961 года выпуска от подделки с сегодняшней точки зрения был сравнительно невысоким, но, тем не менее, вплоть до 1993 года он противостоял фальшивомонетчикам: кустари не могли на равных соперничать с технологиями Гознака, где работали высокопрофессиональные специалисты, использовавшие лицензионное оборудование. Ставрополец Виктор Баранов стал одним из немногих, кто сумел столь искусно подделать денежные билеты достоинством 25 и 50 рублей.

Специалисты, проводившие экспертизу "барановских денег", были уверены, что запустить технологический процесс для создания подделок такого уровня кустарным способом невозможно. Они полагали, что подделки печатались с матриц, вынесенных из типографии Гознака.

«И Ленин такой молодой…»

Любопытно, что Баранов при изготовлении своей первой 50-рублевой купюры допустил неточность. "Банкнота у меня получилась один к одному, только Ленин молодой. Словно в песне: "И Ленин такой молодой, и юный Октябрь впереди", – вспоминал Баранов в беседе с журналистами после своего освобождения.

Но продолжил совершенствовать этот номинал, после чего начал изготавливать клише самой ходовой и защищенной купюры – 25 рублей. "Вот был бы рубль самый сложный, я бы рубль сделал. Меня абсолютно деньги не интересовали", – утверждал десятилетия спустя Баранов в газетных и телевизионных интервью, неизменно подчеркивая, что изготовлением фальшивок он занялся для самоутверждения и еще для финансирования своих многочисленных рационализаторских предложений, которые в большинстве своем оставались невостребованными.

Следственные органы, а затем и суд не согласились с бескорыстными мотивами, якобы побудившими Баранова заняться рискованным промыслом, который жестко преследуется в любом государстве. Он изготовил 1 249 двадцатипятирублевых банкнот и 46 пятидесятирублевых на общую сумму 33 545 рублей. До задержания Баранов успел сбыть 45 купюр по 50 рублей и 851 – по 25 рублей на общую сумму в 23 525. Кроме того, во время обыска по месту жительства у Баранова нашли, кроме партии готовых двадцатипятирублевок, еще и около 900 их заготовок.

По-советски на широкую ногу

Баранов в 1976 году уволился с работы, тем не менее нужды в средствах не испытывал, доказывало обвинение: он приобрел автомобиль "Ниву", дарил супруге золотые ювелирные изделия и делал дорогостоящие презенты близким родственникам. Баранов же пытался убедить следователей, прокуроров и судей, что за автомобиль он заплатил из честных трудовых сбережений. "В рестораны я не ходил, не курил, не пил, девчат у меня не было. И телевизора не было, был только маленький холодильник. Мне не нужно было – я занимался работой", – говорил он журналистам.

Супруге, подчеркивал он, много денег не давал – 25, 30, 50 рублей. "Жена однажды спросила, откуда деньги, – вспоминал Баранов. – Я сказал, что предлагаю свои изобретения заводам". Реализованные за поддельные купюры деньги, по его словам, уходили в основном на совершенствование печатного, гравировочного оборудования, приобретение различных полиграфических материалов, химических реактивов и многого другого, необходимого для того, чтобы "дубликаты" приблизились к требованиям банковского контроля.

«К своей славе в узких кругах я шел двенадцать лет»

Прежде чем запустить в оборот первые фальшивки, Баранов на профессиональном уровне овладел специальностями полиграфиста, художника, фотографа, химика, гравера. Он разработал собственную технологию изготовления бумаги, не уступающей по качеству гознаковской, а также состав для травления меди, с помощью которого готовилась матрица – основа оттиска будущей банкноты.

Его реактив из четырех компонентов, как утверждают некоторые источники, впоследствии не один год использовался в типографии Гознака и давал большую экономию времени. Сконструировал Баранов и "шаровую мельницу" для размешивания красок. Процесс изготовления краски для глубокой печати занял у Баранова около двух лет. Еще больше времени ушло на технологию нанесения водяных знаков в кустарных условиях – три года.

Такое глубокое проникновение в различные отрасли знаний тем более удивительно, что у Баранова не было не только высшего образования, но даже и среднего специального. В школе он одинаково успевал по всем предметам, но в число особо любимых входило рисование. Он посещал художественный кружок, копировал гуашью пейзажи известных художников.

Баранов рассказывал, что бывая в типографии, начал собирать там различную бумагу (образцы), считая, что она может в дальнейшем служить образцами для исследования при подготовке производства водяных знаков. Он понимал, что примитивный подход к решению этой проблемы результатов не даст. Поэтому выехал в Москву в Библиотеку им. Ленина для изучения полиграфической литературы, имеющейся там".

Книги и учебники по полиграфии и цинкографии он конспектировал, несколько раритетных изданий, по его признанию, сумел вынести из здания библиотеки. После этого он объездил столичные букинистические магазины, где отобрал еще несколько книг, относящихся к полиграфическому производству.

После задержания в Черкесске у Баранова изъяли блокнот с "реестром" имеющихся или требующихся материалов, красок, реактивов, а также несколько общих тетрадей с собственноручными выкладками изобретателя-самоучки, в которых тот много лет подряд фиксировал результаты работы по подготовке к запуску "денежного станка".

Во время следственного эксперимента Баранов собрал печатный пресс и продемонстрировал весь цикл подготовки к изготовлению поддельных денег, завершив его отпечатком оборотной стороны нескольких денежных знаков разного достоинства. По результатам всех следственных экспериментов был снят шестичасовой учебный фильм для специалистов Гознака и следственных органов (а оборудование Баранова после его осуждения заняло место в Центральном музее МВД).

Баранова приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

После выхода на свободу в 1990-м талантливый самоучка вернулся в Ставрополь и занялся изобретательством. Баранов разработал краску для автомобилей, которая не трескается при сгибе металла; безотходную технологию производства облицовочной плитки, моющихся обоев. О деньгах однажды сказал: "Доллары можно печатать дома элементарно, как заваривать кофе"...