Cамые выдающиеся фальшивомонетчики

Фальсификация монет с целью наживы появилась одновременно с первыми металлическими деньгами. С тех пор идея быстрой наживы не оставляет авантюристические умы.

Дети, создававшие монеты из своих игрушечных солдатиков

Что ни говори, а по современным меркам подделка монет – дело невыгодное, но ребёнок, в кармане которого всегда звенят денежки, чувствует себя необыкновенным богачом. Можно ли выдвинуть обвинение ребенку, который захотел почувствовать себя независимым?

Можно. Три парня 16-17 лет из американского штата Теннесси в 1962 году изготовили собственные монеты, всего лишь отдав на плавку свинцовых солдатиков.

Монеты получились довольно качественные, но местные власти быстро взяли дело в свои руки, и ребята не успели ничего потратить. Всех судили. Более того, правительство отнеслось к этому вопросу настолько серьёзно, что вмешалась даже Секретная служба.

Важно добавить, что мальчики были арестованы еще и за грабёж, поэтому полиция так активно за них взялась.

Рисовавший деньги художник

Представьте себе, что вы пишете на листе бумаге число, а оно по мановению волшебной палочки превращается в денежную купюру таким же номиналом. Именно таков мир художника Д.С.Д.Боггса (J.S.G. Boggs).

Боггс стал знаменитым после того, как начал от руки рисовать «репродукции» американских долларов, которые затем он без труда обменивал на товары и услуги.

А всё началось по чистой случайности, когда в 1982 году художник сидел в кафе и рисовал на салфетке однодолларовую купюру. Спустя какое-то время к нему подошла официантка и взяла салфетку, подумав, что это оплата за чашку кофе.

С этого дня Боггс стал путешествовать по всему миру, расплачиваясь своими «деньгами» везде, начиная от отелей и заканчивая ужинами в ресторанах.

Однако его счастье долго не продлилось, потому как несколько стран выдвинули ему обвинение в фальшивомонетничестве. Но формально его "занятие" нельзя было преследовать по закону, потому что художник не пытался выдавать свои деньги за настоящие. Боггс вообще изображал на бумаге только одну сторону купюры, а на обратной стороне он оставлял либо подпись, либо отпечаток пальца. То есть его трудно было обвинить в чем-либо.

Фальшивомонетчик, пойманный Ньютоном

Бесспорно, Ньютон – это величайший человек с глубоким умом, однако, мало кто знает о том, что наряду с созданием гениальных концепций, Исаак был главой монетного двора при Короле. Он на протяжении многих лет вёл борьбу с не менее гениальным фальшивомонетчиком.

Уильям Чалонер (William Chaloner) считался самым лучшим в своём деле в Великобритании. Он истратил очень много денег на превращение себя в истинного джентльмена, несмотря на то, что легальных источников дохода у него не было.

Но однажды он настолько осмелел, что предложил воспользоваться своими услугами монетному двору с целью разузнать все их тайны, но попытка не увенчалась успехом.

В первый раз Чалонера арестовал сам Ньютон, однако, Уильям быстро воспользовался всеми своими связями, и его тут же освободили.

Однако, он не переставал постоянно искушать судьбу, и решил высмеять Ньютона, обозвавшего его мошенником.

Ньютона такое его поведение, конечно же, сильно разозлило, и он полтора года все свои силы направлял на сбор неопровержимых улик против Чалонера. В конечном итоге, именно на основе этих улик фальшивомонетчик и был казнён.

Фальшивомонетчик, увлечённый благотворительностью

Большинство фальшивомонетчиков начинали заниматься этим грязным делом из жадности. Действительно, почему бы не создавать свою собственноручную валюту, если её нужно много?

Однако, Арт Уильямс (Art Williams) отличался ото всех, потому что он делал деньги ради удовольствия. Этот человек прославился созданием высшего класса 100-долларовых банкнот, не уступавшх по качеству легендарным "супер-банкнотам", которые были практически идентичны настоящим купюрам.

Тем не менее, больше интереса представляет другая сторона жизни Арта. Несмотря на то, что его подделки были очень качественными, по-настоящему интересно то, на что он их тратил.

Мужчина приобретал за свои фальшивки различный товар и еду, которые он тут же отправлял на благотворительность. Но рано или поздно приходится расплачиваться за свои грехи, и Арт был арестован.

В интервью, которое он дал в 2002 году, Уильямс подчеркнул свою гордость тем, что делал. После этого признания ему огласили ещё более суровый приговор, отнесясь к его словам как к отсутствию раскаяния.

Фальшивомонетчик по случайности

Подделка денег – это преступление, требующее детального планирования, огромного количества материалов и тщательного понимания предмета. Человек не может случайно взять и начать делать деньги. Или может? Оказывается, да.

Эта история приключилась в период американской гражданской войны. Её главный герой – Сэмюэль Кёртис Апхэм (Samuel Curtis Upham), по прозвищу «Честный Сэм». Он случайно заполнил Конфедерацию тысячами подделок.

Как же всё произошло? С начала войны мужчина решил немного подзаработать и создать в качестве сувенира 5-долларовую банкноту Конфедерации южных штатов.

Но его деньги оказались настолько похожими на настоящие, что люди решили просто вырезать предупреждение, которое Апхэм поместил на все банкноты, и использовать их как настоящие.

Спустя короткое время после того, как мастер реализовал все свои 5-долларовые купюры, он решил попробовать повторить успех с 10-долларовыми, потому как, на его взгляд, ненастоящие деньги с номиналом повыше выглядят ещё потешнее.

Когда Апхэм, наконец, осознал что случилось, он все же принял решение продолжить создавать свои фальшивки, которые к тому времени уже начинали обесценивать настоящие деньги конфедератов.

"Дубликаты денег" у мужчины получались настолько замечательно, что к окончанию войны его купюры были фактически неотличимы от настоящих. Как способ победить наглого фальшивомонетчика, в Конфедерации была установлена смертная казнь за подделку денег.

Но, поскольку Апхэм жил вне Конфедерации, ему этот закон ничем не грозил.

Женщина, создающая подделки на своей кухне

Когда мы слышим о гениальных фальшивомонетчиках, то наш мозг сразу рисует картины, в которых главные герои мужского пола. Однако, есть в мировой истории несколько женщин, сумевших практически в совершенстве овладеть этим ремеслом.

К ним относится Мэри Баттерворт (Mary Butterworth), женщина, достигшая невероятных высот качества своих подделок, которые она создавала прямо на своей кухне.

Способ, который использовала Мэри, был до гениального прост: она пользовалась исключительно утюгом и ручкой, с помощью которых переводила денежный рисунок на лист бумаги. Затем очень скрупулезно все обрисовывала.

Спустя некоторое время, в 1723 году женщина принимает решение "расширить" бизнес и привлекает к нему большую часть своей лихой семейки.

Мэри так никто и не поймал, чего нельзя сказать обо всех остальных людях, задействованных в бизнесе. Она штамповала деньги в течение семи лет, но полицейские при проведении обыска в её доме не смогли найти ничего против хозяйки. Баттерворт поблагодарила судьбу, ушла из преступного мира и прожила 89 лет, больше не нарушая закона.

Пенсионер и его нарисованные доллары

Эдвард Мюллер (Edward Mueller), в отличие от Боггса, рисовал свои деньги, потому что чувствовал в этом необходимость.

Большая часть героев данной статьи часами работали над созданием своих банкнот с совершенной точностью. Фальшивки же, созданные Мюллером, американская Секретная служба назвала «милой подделкой».

Но, несмотря на это, Мюллер остаётся фальшивомонетчиком с самой долгой карьерой в истории США, "проработав" на этом поприще 10 лет (с 1938 по 1948 годы).

Спустя несколько лет, оборудование, на котором создавались шедевры 62-летнего пенсионера Мюллера, стало очень плохо работать, поэтому и купюры заметно потеряли в качестве.

В результате окончившаяся неудачей попытка ремонта привела к тому, что фамилия президента была написана с ошибкой. Вместо "Вашингтон" на купюрах значилось "Ваишнгтон".

Ещё веселее оказалось, когда власти, наконец, отыскали неуловимого фальшивомонетчика. Тысячи людей, в руки которых попали эти купюры, оставили их себе на память вместо того, чтобы поменять на настоящие.

Это и помогло старику прожить спокойной жизнью на несколько лет дольше. Но и его сказка когда-нибудь должна была закончиться. В конце концов, его поймали, когда сгорело его жилище. А дети позднее обнаружили и оборудование для печатания денег на пепелище.

Как же его наказали? Он оказался в тюрьме на один год и один день, плюс ему был выписан штраф в 1 доллар.

Однако, это ещё не конец истории. Руководство киностудии XX Century Fox, прослышав про историю Мюллера, тут же купило на неё права. Старик получил достаточную сумму денег для того, чтобы прожить остаток дней, ни в чём себе не отказывая.