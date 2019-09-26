Истории похищения знаменитостей

Похищение человека считается одним из самых тяжёлых преступлений. Злоумышленники, преследующие, в основном, свои корыстные цели, лишают человека свободы, а моральный вред, который они наносят своей жертве, как правило, становится причиной целого комплекса психологических проблем. Но нередко похитители лишают жизни своих пленников.

Дэйзи МакКрэкин

Весной 2018 года звезда хоррор-драмы «Хэллоуин: Воскрешение» и её друг, актёр Джозеф Капоне были похищены тремя неизвестными. Преступники раздели и связали Капоне, после чего стали возить Дэйзи по банкам, требуя за освобождение её самой и её приятеля 10 тысяч долларов. Более суток Джозеф провёл без еды и воды, он видел лица преступников, избивавших его, и не строил иллюзий насчёт освобождения. Проявив самообладание, актриса смогла обмануть похитителей и сбежала. Несмотря на то, что преступников осудили, Дэйзи больше не может чувствовать себя в безопасности.

Фредди Хайнекен

16 миллионов евро требовали у семьи владельца знаменитой пивоварни похитители, в течение 20 дней удерживающие миллионера в плену. По словам мистера Хайнекена, даже будучи прикованным к стене специально построенной звуконепроницаемой камеры, он верил в освобождение и старался сохранять спокойствие. История этого преступления была показана в двух драматических триллерах, в одном роль голландского миллионера сыграл Рутгер Хауэр, а в другом - Энтони Хопкинс.

Джессика Альба

Первые же роли принесли юной Джессике не только популярность, но и немало проблем, от которых актриса не может избавиться и сейчас. В 1994 году актриса ответила на звонок неизвестного мужчины, который сообщил, что её мотороллер мешает ему проехать. Подойдя к мотороллеру, Джессика внезапно ощутила слабость и потеряла сознание. Как оказалось, преступники выстрелили в неё снотворным препаратом, они в течение почти трёх суток удерживали девочку и требовали у её родителей крупную сумму денег. На выкуп у родителей юной звезды средств не было, и, когда они уже не надеялись увидеть свою дочь живой, Джессика вдруг нашлась. В полуживом состоянии она находилась в багажнике автомобиля, припаркованного на тихой улочке. Несмотря на то, что кошмар закончился, актрисе потребовались годы лечения, а анорексия и недоверие к миру преследуют её и во взрослой жизни.

Минакша Тхапар

В 2012 году звезду Болливуда похитили её коллеги, актёр Амит Жаисвал и его подруга, молодая актриса Прити Сурин. Преступная парочка силой удерживала Минакшу в заложниках и требовала у её родных деньги. Из 1,5 миллиона рупий, что примерно равняется 1 миллиону рублей, родственники актрисы успели заплатить лишь 60 тысяч. Не дождавшись остальных денег, преступники убили Минакшу.

Жажда наживы и зависть к чужому успеху порой толкает людей, не сумевших добиться значимого положения в обществе, на страшные поступки, ломающие жизни и жертв, и самих преступников. Судьбы знаменитостей, испытавших на себе ужас похищения, сложились по-разному. Чудом оставшиеся в живых звёзды смогли найти в себе силы жить дальше, но мир никогда не будет для них таким, каким был раньше.

Альдо Моро

Лидер итальянской демократической партии и бывший премьер-министр Италии, был средь бела дня похищен террористами в самом центре Рима 16 марта 1978 года. Моро и его телохранители отбыли в двух машинах из квартиры Моро. Он сидел на заднем сидении и читал газету. На одном из перекрестков женщина в белом Фиате спровоцировала небольшое ДТП. Когда кортеж с Альдо Моро остановился, женщина и ее спутник открыли огонь из автоматического оружия. Подоспевшие пособники смогли почти в упор расстрелять телохранителей. Через 20 секунд атака террористов была окончена. Террористы похитили Моро, живого и невредимого, и не понесли никаких потерь. Каким-то образом террористам удалось нейтрализовать все телефонные линии по соседству. Сорок семь минут прошли до того, как итальянская полиция сумела блокировать дороги.

После полудня похитители позвонили в редакции крупнейших итальянских газет и назвали себя группой из «Красных бригадам». На счету этой террористической организации уже было достаточно кровавых злодеяний в Италии, Франции, Германии.

А в Риме на ноги была поднята вся итальянская полиция. Поиски продолжались несколько недель. Преступники были неумолимы. «Красные бригады» распространяли серию листовок с условиями освобождения и открытыми угрозами.

Итальянское правительство прямо и ясно заявило, что не будет вести с террористами никаких переговоров. Эта позиция получила в Италии полную поддержку. Тем временем послания «Красных бригад» становились все более угрожающими. 15 апреля террористы опубликовали заявление, в котором говорилось, что похищенный признан виновным и приговорен «народным судом» к смерти. «Допрос Альдо Моро подтвердил соучастие подсудимого в злодеяниях его режима, - говорилось в заявлении. -

«Красные бригады» распространили сообщение, в котором говорилось, что «преступник» покончил жизнь самоубийством и его тело может быть найдено в озере неподалеку от Рима. Но поиски ни к чему не привели. Два дня спустя поступило новое сообщение: Моро пока жив, но будет казнен через сорок восемь часов, если к этому сроку не будут выпущены из тюрьмы несколько «красных борцов».

К этому времени полиция напала на след преступников. 18 апреля на окраине Рима была обнаружена конспиративная квартира «Красных бригад», где хранились автоматическое оружие, боеприпасы, форма одежды летчиков гражданской авиации, дипломатические автомобильные номера и фальшивые документы. Полиция была уверена, что именно здесь похитители прятали Моро.

5 мая поступило последнее сообщение от «Красных бригад» : «Сражение, начатое 16 марта захватом Альдо Моро, подошло к своему завершению. Нам больше нечего сказать ХДП, правительству и их союзникам... Единственный язык, который понимают империалистические лакеи, - это язык оружия».

В тот же день жена Моро получила от мужа прощальное письмо, в котором он с обреченностью смертника констатировал: «Они собираются убить меня в самое ближайшее время».

9 мая в одном из отделений римской полиции раздался звонок, и представитель «Красных бригад» сообщил, что перед штаб-квартирой христианско-демократической партии находится автомобиль, начиненный взрывчаткой. Полиция направила к указанному месту спецгруппу по разминированию, но вместо взрывчатки в машине было обнаружено тело Альдо Моро. Бывший премьер-министр был убит, по-видимому, утром того же дня одиннадцатью выстрелами в голову.

17 мая полиция произвела обыск в римских типографиях, где печатались листовки «Красных бригад». Были арестованы четверо мужчин и одна женщина, подозреваемые в причастности к похищению и убийству бывшего премьер-министра Италии. Затем последовал еще ряд арестов. На суде, который наконец состоялся в 1982 году, соучастниками этого преступления были названы шестьдесят три человека.