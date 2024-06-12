Помер легендарний баскетболіст з емблеми НБА

У віці 86 років пішов із життя легендарний ексбаскетболіст, тренер та менеджер "Лос-Анджелес Лейкерс" Джеррі Вест.

Вест всю свою ігрову кар'єру провів у складі "Лейкерс" з 1960 по 1974 рік. Захисник 14 разів брав участь у Матчі всіх зірок, а у 1972-му став чемпіоном НБА. Також його визнавали найціннішим гравцем фіналу 1969 року. У середньому Вест набирав по 27 очок за гру.

Також разом зі збірною США баскетболіст завоював золото Олімпіади-1960.

Як менеджер він ставав чемпіоном НБА вісім разів. Шість із них – з "Лейкерс", а ще двічі – з "Голден Стейт". У 1995-му та 2004-му роках Вест визнавався функціонером року в лізі.

Саме фотографія Джеррі Веста стала основою для створення емблеми Національної баскетбольної асоціації (НБА), яку почали використовувати з сезону-1971/72.