Помер легендарний баскетболіст з емблеми НБА

|12 июня 2024
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У віці 86 років пішов із життя легендарний ексбаскетболіст, тренер та менеджер "Лос-Анджелес Лейкерс" Джеррі Вест.
Вест всю свою ігрову кар'єру провів у складі "Лейкерс" з 1960 по 1974 рік. Захисник 14 разів брав участь у Матчі всіх зірок, а у 1972-му став чемпіоном НБА. Також його визнавали найціннішим гравцем фіналу 1969 року. У середньому Вест набирав по 27 очок за гру.
Також разом зі збірною США баскетболіст завоював золото Олімпіади-1960.
Як менеджер він ставав чемпіоном НБА вісім разів. Шість із них – з "Лейкерс", а ще двічі – з "Голден Стейт". У 1995-му та 2004-му роках Вест визнавався функціонером року в лізі.
Саме фотографія Джеррі Веста стала основою для створення емблеми Національної баскетбольної асоціації (НБА), яку почали використовувати з сезону-1971/72.
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26 марта 2024
• В Україні розкрили дані про зарплати чиновників: де платять найбільше
• SWIFT протягом 1-2 років планує запустити нову платформу цифрової валюти
• Как изменения курсов валют влияют на экспорт и импорт товаров
22 февраля 2024
• У повітряних силах розповіли, скільки РФ випустила ракет по Україні від початку повномасштабного вторгнення
• Українські клуби провели невдалий єврокубковий сезон.
• "Шахтар" програв "Марселю" на виїзді та вилетів із єврокубків
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• Сертифікат "єВідновлення" можна буде використати у програмі іпотеки "єОселя"
17 февраля 2024
• Учнівський в смартфоні: уряд підтримав створення застосунку "Мрії"
• В Україні змінюють правила виплат ВПО: які зміни
• Как выбрать идеальную упаковку для свежих продуктов
• Вперше в історії. США передали Естонії конфісковані активи РФ для допомоги Україні
14 февраля 2024
• Товарообіг України у січні зріс до 8,5 мільярда доларів
• У Держдепі висловилися про удари України по флоту РФ в Чорному морі
• Открытие тайн магнитно-резонансной томографии
• У Латвії завтра почнуть конфіскувати авто з російськими номерами, їх передаватимуть Україні
29 января 2024
• Носити маски чи ні. МОЗ дало роз'яснення для українців
• НБУ анонсував другий етап валютної лібералізації
• Огляд шин: Fulda Kristall Control HP2
• Переселенці можуть отримати виплати від ООН. У Мінреітеграції розповіли деталі
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У віці 86 років пішов із життя легендарний ексбаскетболіст, тренер та менеджер "Лос-Анджелес Лейкерс" Джеррі Вест.