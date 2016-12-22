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Открытие елки: как это было

Ковалев требует реванш, 10-й нокаут Гвоздика

Алексей Журавлев
23 ноября 2016 Просмотров: 343 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Решение судей Андре Уорд победил Сергея Ковалева.

Ранним утром 20 ноября в Лас-Вегасе состоялся один из самых долгожданных поединков года. В ринге лицом к лицу сошлись  непобежденные россиянин Сергей Ковалев и американец Андре Уорд.

Накануне боя Сергей Ковалев владел титулами чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версиям IBF, WBA, и WBO. Однако по итогам 12-ти раундов он их потерял. Пусть и не без помощи судей. В целом поединок Ковалев (30-1-1, 26 КО) – Уорд (31-0, 15 КО)  был равным, во втором раунде российский боксер отправил соперника впервые в карьере в нокдаун, однако в чемпионских раундах предпочтительнее выглядел уже Андре. Во многом благодаря симпатии судей Уорд и был объявлен победителем боя – 114:113 (трижды).    

Сергей Ковалев был не согласен с решением судей и сразу же потребовал матч-реванш у Уорда, который был прописан в контракте на бой. Ковалев и Уорд должны встретиться во второй раз в 2017 году. За нынешний бой Ковалев получил 2 млн. долларов, а Уорд – 5. При этом заработки боксеров увеличатся за счет продажи трансляций поединка.

В андеркарте боя Ковалев – Уорд украинский полутяжеловес Александр Гвоздик (12-0, 10 КО) одержал победу техническим нокаутом в восьмом раунде над Айзеком Чилембой из Малави (24-5-2, 10 КО). Гвоздик выигрывал раунд за раундом, пока после восьмого - угол Чилембы не выбросил белое полотенце. Айзек отказался продолжать поединок, сославшись на перелом руки.

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Комментарии к статье «Ковалев требует реванш, 10-й нокаут Гвоздика»

Ранним утром 20 ноября в Лас-Вегасе состоялся один из самых долгожданных поединков года. В ринге лицом к лицу сошлись  непобежденные россиянин Сергей Ковалев и американец Андре Уорд.

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