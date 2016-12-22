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Легкая прогулка для Ломаченко и оправдания Уолтерса

Алексей Журавлев
27 ноября 2016 Просмотров: 471 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Василий Ломаченко нанес Николасу Уолтерсу первое поражение на профи-ринге и заработал 1 млн. долларов – рекордный гонорар в карьере. Уолтерс получил чек на 300 тысяч долларов.

Ранним воскресным утром, 27 ноября, Василий Ломаченко успешно защитил титул чемпиона мира по версии WBO, одержав уверенную победу техническим нокаутом над Николасом Уолтерсом из Ямайки.  

И снова против «Лома» нет приема. 28-летний украинский боксер Василий Ломаченко по прозвищу «Лом» или «Hi-tech» (Высокие технологии) не оставил никаких шансов в ринге своему сопернику из Ямайки 30-летнему Николасу Уолтерсу. Поединок состоялся в Лас-Вегасе. Это был бой во втором полулегком весе – до 58,967 кг. Оба боксера накануне битвы уложились в положенный вес.

Чемпионский поединок получился односторонним. Преимущество Ломаченко (7-1, 5 КО) было подавляющим, а «Axe Man»- дровосек Уолтерс (26-1-1, 21 КО) явно не оправдал своего прозвища. Особенно стоит отметить седьмой раунд боя, в котором украинский боксер доминировал тотально, нанося сопернику один за другим удары по корпусу и голове. Николас, понимая, что шансов на успех при таком развитии событий в ринге у него нет, принял решение отказаться от продолжения поединка, чем изначально вызвал удивление даже своего тренера и рефери Тони Уикса. Победа Василия Ломаченко техническим нокаутом в 8-м раунде.

«Я больше не воспринимаю Уолтерса в расчет, - сказал после боя Ломаченко. – Он отказался продолжать поединок, он не боец. Я же стремлюсь к тому, чтобы стать лучшим боксером мира независимо от весовой категории. Стать первым номером P4P».

"Это все простой... Длительный период без боев, - отметил «Коля» из Ямайки. - Я не мог ничего точно донести до него, а он бил точно в цель. Меня так еще никогда не били ".

Глава промоутерской компании «Top Rank» Боб Арум озвучил «наполеоновские» планы, которые он строит в отношении украинского боксера. По словам Арума, он хотел бы организовать для Ломаченко реванш с Орландо Салидо, затем провести поединок в Великобритании против чемпиона WBO в легком весе Тэрри Фланагана, а в конце 2017-го устроить бой с Мэнни Пакьяо. Сам же Ломаченко следующий поединок хотел бы провести против Франсиско Варгаса из Мексики, чемпиона мира по версии WBC.

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Комментарии к статье «Легкая прогулка для Ломаченко и оправдания Уолтерса»

Ранним воскресным утром, 27 ноября, Василий Ломаченко успешно защитил титул чемпиона мира по версии WBO, одержав уверенную победу техническим нокаутом над Николасом Уолтерсом из Ямайки.  

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