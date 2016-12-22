Легкая прогулка для Ломаченко и оправдания Уолтерса

|27 ноября 2016
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Ранним воскресным утром, 27 ноября, Василий Ломаченко успешно защитил титул чемпиона мира по версии WBO, одержав уверенную победу техническим нокаутом над Николасом Уолтерсом из Ямайки.
И снова против «Лома» нет приема. 28-летний украинский боксер Василий Ломаченко по прозвищу «Лом» или «Hi-tech» (Высокие технологии) не оставил никаких шансов в ринге своему сопернику из Ямайки 30-летнему Николасу Уолтерсу. Поединок состоялся в Лас-Вегасе. Это был бой во втором полулегком весе – до 58,967 кг. Оба боксера накануне битвы уложились в положенный вес.
Чемпионский поединок получился односторонним. Преимущество Ломаченко (7-1, 5 КО) было подавляющим, а «Axe Man»- дровосек Уолтерс (26-1-1, 21 КО) явно не оправдал своего прозвища. Особенно стоит отметить седьмой раунд боя, в котором украинский боксер доминировал тотально, нанося сопернику один за другим удары по корпусу и голове. Николас, понимая, что шансов на успех при таком развитии событий в ринге у него нет, принял решение отказаться от продолжения поединка, чем изначально вызвал удивление даже своего тренера и рефери Тони Уикса. Победа Василия Ломаченко техническим нокаутом в 8-м раунде.
«Я больше не воспринимаю Уолтерса в расчет, - сказал после боя Ломаченко. – Он отказался продолжать поединок, он не боец. Я же стремлюсь к тому, чтобы стать лучшим боксером мира независимо от весовой категории. Стать первым номером P4P».
"Это все простой... Длительный период без боев, - отметил «Коля» из Ямайки. - Я не мог ничего точно донести до него, а он бил точно в цель. Меня так еще никогда не били ".
Глава промоутерской компании «Top Rank» Боб Арум озвучил «наполеоновские» планы, которые он строит в отношении украинского боксера. По словам Арума, он хотел бы организовать для Ломаченко реванш с Орландо Салидо, затем провести поединок в Великобритании против чемпиона WBO в легком весе Тэрри Фланагана, а в конце 2017-го устроить бой с Мэнни Пакьяо. Сам же Ломаченко следующий поединок хотел бы провести против Франсиско Варгаса из Мексики, чемпиона мира по версии WBC.
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Комментарии к статье «Легкая прогулка для Ломаченко и оправдания Уолтерса»
Ранним воскресным утром, 27 ноября, Василий Ломаченко успешно защитил титул чемпиона мира по версии WBO, одержав уверенную победу техническим нокаутом над Николасом Уолтерсом из Ямайки.