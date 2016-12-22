Росберг – чемпион и победа «Мерседеса» в Кубке конструкторов

Пилот команды "Мерседес" Нико Росберг впервые в карьере стал чемпионом мира по автогонкам класса Формулы-1.

В ОАЭ в заключительной, 21-й по счету, гонке сезона Гран-при Абу-Даби немецкий гонщик проиграл своему партнеру по команде Льюису Хэмилтону, однако сохранил лидерство в личном зачете. Льюис финишировал в ОАЭ первым, Нико – вторым. По итогам чемпионата Росберг (385 очков) опередил Хэмилтона (380) на пять очков. Третье место занял Риккардо («Ред Булл») – 256.

Успех к Росбергу пришел в 11-м сезоне в Формуле-1. Интересно, что отец Нико, Кеке Росберг – чемпион мира 1982 года. Это второй случай в истории Формулы-1 (после Грэма и Дэймона Хиллов), когда титулы выигрывали отец и сын.

31-летний Нико – настоящий космополит. Его папа — финн со шведской фамилией, мать — немка, сам он вырос и живет в Монако, говорит на пяти языках. Но в гонках Формулы-1 его идентифицируют все-таки как немца.

В Кубке конструкторов "Мерседес" (765 очков) досрочно обеспечил себе победу, "Ред Булл" (468) стал вторым, а "Феррари" (398) замкнула тройку.