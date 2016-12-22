С пятой попытки: сборная Аргентины выиграла Кубок Дэвиса

Решающие поединки Кубка Дэвиса состоялись в Загребе, где 25-27 ноября лучшие теннисисты Хорватии и Аргентины провели четыре одиночные и одну парную встречи, чтобы определить сильнейшего.

Родные стены не помогли хорватским теннисистам во второй раз в истории завоевать почетный трофей крупнейших международных командных соревнований в мужском теннисе. И это при том, что после двух соревновательных дней, Хорватия была впереди – 2:1. Зато теннисисты Аргентины прервали полосу неудач в финалах Кубка Дэвиса. Сборная Аргентины - рекордсмен по количеству финалов турнира, проведенных без побед. У них их четыре - 1981, 2006, 2008 и 2011 года. И вот пятая попытка оказалась успешной.

В воскресенье, 27 ноября, настоящими героями на теннисном корте стали Хуан Мартин Дель Потро и Федерико Дельбонис. Сначала Дель Потро проявил волю к победе и за четыре часа и 53 минуты сломил сопротивление Марина Чилича в пяти сетах – 6:7, 2:6, 7:5, 6:4, 6:3. А затем Дельбонис на одном дыхании переиграл Иво Карловича – 6:3, 6:4, 6:2.

Аргентина - 15-я в истории страна, которой удалось выиграть Кубок Дэвиса. Чаще всех победителями турнира становилась сборная США – 32 раза.

Стоит отметить, что в 2016 году победителем Кубка Федерации – аналог Кубка Дэвиса только среди женских команд - стала сборная Чехия, победившая в финале соперниц из Франции со счетом 3:2.