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13 золотых наград и 1-е место сборной Славянска на чемпионате Донецкой области по дзюдо

Алексей Журавлев
29 ноября 2016 Просмотров: 338 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
На пьедестале почета (в центре) - воспитанница славянской школы дзюдо, чемпион области - Александра Подлесная.

25-27 ноября в Славянске в спортивном зале школы дзюдо (ул. Добровольского,2) проходил чемпионат Донецкой области по дзюдо среди взрослых, юношей и девушек (2000-2002, 2004-2005, 2006-2007 годов рождения).

Более 350 спортсменов из 13 городов и районов Донецкой области – Славянск, Краматорск, Лиман, Покровск, Мирноград, Бахмут, Доброполье, Северск, Мариуполь, Славянский, Бахмутский, Никольский и Мангушский районы, приняли участие в соревнованиях.

В общекомандном зачете сборная Славянска заняла первое место. В число призеров чемпионата также вошли сборные Лимана (2-е место) и Покровска (3-е место).

В личном зачете чемпионами области в своих возрастных категориях стали 13 славянских спортсменов – Константин Болюх (ООШ №13, 60 кг), Даниил Малеваный (ДГПУ, 73 кг), Владимир Богданов (пед. лицей, 90 кг), Даниил Игнатенко (пед. лицей, 60 кг), Екатерина Сыровацкая (ДГПУ, 57 кг), София Дарчук (ДГПУ, 63 кг), Анастаси Аболенцева (+78 кг), Яна Гонтаренко (ООШ №4, 44 кг), Александра Подлесная (ООШ №13, 40 кг), Полина Подлесная (ООШ №13, 36 кг), Анна Зайцева (ООШ №9, 27 кг), Диана Ткаченко (ООШ №15, 52 кг) и Кристина Резникова (пед. лице, 70 кг).

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Комментарии к статье «13 золотых наград и 1-е место сборной Славянска на чемпионате Донецкой области по дзюдо»

25-27 ноября в Славянске в спортивном зале школы дзюдо (ул. Добровольского,2) проходил чемпионат Донецкой области по дзюдо среди взрослых, юношей и девушек (2000-2002, 2004-2005, 2006-2007 годов рождения).

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