Михаил Прокофьев и Евгений Стукало стали бронзовыми призерами соревнований по боксу

22-25 ноября в Бахмуте проходил чемпионат Донецкой области по боксу среди молодежи (1999-2000) и юниоров (2001-2002 г.р.).

Воспитанник славянской ДЮСШ по боксу (тренер Николай Тетера) Михаил Прокофьев (ООШ №11) на этих соревнованиях занял третье место в весовой категории до 63 кг.

В эти же дни в Бахмуте состоялся и открытый турнир по боксу «Кубок дружественных Наций», на котором Евгений Стукало (Маяки, 35,5 кг) занял 3-е место.