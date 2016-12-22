Дубль Коваленко и хет-трик Мораеса

Очередные победы в поединках 16-го тура чемпионата Украины по футболу одержали «Шахтер» и «Динамо». Порадовали «Карпаты», которые смогли отобрать очки в домашнем матче у участника еврокубков «Зари».

Львовский клуб и вовсе мог стать автором сенсации игрового тура, но упустил победу над «Зарей» на последних минутах встречи. Луганскую команду спас Желько Любенович, который мастерски исполнил штрафной в компенсированное арбитром время. В итоге на «Арене Львов» была зафиксирована боевая ничья – 2:2.

«Динамо» прогнозируемо легко обыграло в Луцке местную «Волынь», пропустив при этом гол на 6-й минуте. Однако еще в первом тайме подопечные Реброва вышли вперед, а после перерыва увеличили свое преимущество в счете до 4:1. В составе киевского гранда хет-триком отметился Жуниор Мораес. И это третий «трюк со шляпой» - три забитых мяча в одном матче бразильского форварда, который после поединков отчетного тура возглавил список бомбардиров. Также стоит отметить, что автором еще одного гола в ворота «Волыни» стал Андрей Ярмоленко. Хавбек «Динамо» забил 84-й мяч в 205 играх за киевский клуб в чемпионате Украины и по этому показателю обошел нынешнего наставника национальной сборной страны Андрея Шевченко (83 мяча в 172 встречах).

Лидер украинского чемпионата «Шахтер» на классе выиграл матч в гостях у «Днепра» со счетом 2:0. Оба мяча с промежутком в три минуты в конце первого тайма провел хавбек «горняков» Виктор Коваленко. Также стоит отметить, что Коваленко при счете 0:0 заработал пенальти, однако Марлос не реализовал 11-ти метровый удар.

Результаты 16-го тура

«Сталь» - «Ворскла» - 0:1 (Ребенок, 89)

«Черноморец» - «Звезда» - 2:1 (Коркишко, 25, Андриевский, 78 – Билоног, 3)

«Волынь» - «Динамо» - 1:4 (Диденко, 6 – Мораес, 21, 71, 90+3, Ярмоленко, 45)

«Александрия» - «Олимпик» - 1:1 (Грицук, 78 – Матяж, 50 (пен.)

«Карпаты» - «Заря» - 2:2 (Худобяк, 12, Лещук, 29 – Сухоцкий, 22, Любенович, 90+1)

«Днепр» - «Шахтер» - 0:2 (Коваленко, 36, 39)

Лучший бомбардир – Жуниор Мораес («Динамо») - 9.

Анонс 17 тура

3 декабря

«Черноморец» - «Волынь», 14.00, «2+2»

«Ворскла» - «Динамо», 14.00, «Футбол 2»

«Заря» - «Днепр», 17.00, «2+2»

4 декабря

«Олимпик» - «Карпаты», 14.00, «Футбол 1»

«Шахтер» - «Сталь», 17.00, «Футбол 1»

«Звезда» - «Александрия», 19.30, «Футбол 1»