Дубль Коваленко и хет-трик Мораеса

|30 ноября 2016
|Просмотров: 313
|
Очередные победы в поединках 16-го тура чемпионата Украины по футболу одержали «Шахтер» и «Динамо». Порадовали «Карпаты», которые смогли отобрать очки в домашнем матче у участника еврокубков «Зари».
Львовский клуб и вовсе мог стать автором сенсации игрового тура, но упустил победу над «Зарей» на последних минутах встречи. Луганскую команду спас Желько Любенович, который мастерски исполнил штрафной в компенсированное арбитром время. В итоге на «Арене Львов» была зафиксирована боевая ничья – 2:2.
«Динамо» прогнозируемо легко обыграло в Луцке местную «Волынь», пропустив при этом гол на 6-й минуте. Однако еще в первом тайме подопечные Реброва вышли вперед, а после перерыва увеличили свое преимущество в счете до 4:1. В составе киевского гранда хет-триком отметился Жуниор Мораес. И это третий «трюк со шляпой» - три забитых мяча в одном матче бразильского форварда, который после поединков отчетного тура возглавил список бомбардиров. Также стоит отметить, что автором еще одного гола в ворота «Волыни» стал Андрей Ярмоленко. Хавбек «Динамо» забил 84-й мяч в 205 играх за киевский клуб в чемпионате Украины и по этому показателю обошел нынешнего наставника национальной сборной страны Андрея Шевченко (83 мяча в 172 встречах).
Лидер украинского чемпионата «Шахтер» на классе выиграл матч в гостях у «Днепра» со счетом 2:0. Оба мяча с промежутком в три минуты в конце первого тайма провел хавбек «горняков» Виктор Коваленко. Также стоит отметить, что Коваленко при счете 0:0 заработал пенальти, однако Марлос не реализовал 11-ти метровый удар.
Результаты 16-го тура
«Сталь» - «Ворскла» - 0:1 (Ребенок, 89)
«Черноморец» - «Звезда» - 2:1 (Коркишко, 25, Андриевский, 78 – Билоног, 3)
«Волынь» - «Динамо» - 1:4 (Диденко, 6 – Мораес, 21, 71, 90+3, Ярмоленко, 45)
«Александрия» - «Олимпик» - 1:1 (Грицук, 78 – Матяж, 50 (пен.)
«Карпаты» - «Заря» - 2:2 (Худобяк, 12, Лещук, 29 – Сухоцкий, 22, Любенович, 90+1)
«Днепр» - «Шахтер» - 0:2 (Коваленко, 36, 39)
Лучший бомбардир – Жуниор Мораес («Динамо») - 9.
Анонс 17 тура
3 декабря
«Черноморец» - «Волынь», 14.00, «2+2»
«Ворскла» - «Динамо», 14.00, «Футбол 2»
«Заря» - «Днепр», 17.00, «2+2»
4 декабря
«Олимпик» - «Карпаты», 14.00, «Футбол 1»
«Шахтер» - «Сталь», 17.00, «Футбол 1»
«Звезда» - «Александрия», 19.30, «Футбол 1»
— 21 декабря 2016 —
Футболисты мадридского «Реала» завоевали очередной трофей в нынешнем календарном году. 18 декабря Королевский клуб стал победителем клубного чемпионата мира, переиграв в Йокогаме (Япония) в финальном поединке в дополнительное время японский клуб «Кашима Антлерс».
— 21 декабря 2016 —
19 декабря в Славянске в спортивном зале ДЮСШ состоялось первенство города по спортивной гимнастике.
— 21 декабря 2016 —
16-18 декабря в Славянске под руководством вице-президента европейской организации карате, обладателя 6-го дана, Сергея Лукьянчикова прошел учебно-аттестационный сбор Донецкого областного отделения украинской ассоциации каратэ киокушинкайкан, в котором приняли участие 30 спортсменов из Славянска, Краматорска, Покровска и Авдеевки.
— 21 декабря 2016 —
Ранним воскресным утром, 18 декабря, украинский боксер тяжеловес Александр Усик в Инглвуде (штат Калифорния, США) провел первую защиту титула чемпиона мира по версии WBO в поединке с Табисо Мчуну из ЮАР.
Приветствую, гость! Вход
22 декабря 2016
В Славянске почтили память погибших украинских воинов
Одесскую ОГА возглавил сын главврача центральной больницы Славянска
Как создать компанию в Украине: регистрация юридического лица
Победительницей радиодиктанта единства стала жительница Славянска
И вот она, нарядная: сколько стоит новогоднее дерево
Спешите посетить: социально-творческий проект «Торкаючись - бачу: великі українці»
Опорная школа Славянска и ее филиалы: вопросов больше, чем ответов
Как в библиотеке святого Николая встречали
Бывший детсад на Шнурковской могут продать со скидкой
Стал известен проект бюджета Славянска на 2017 год
Славянск достойно пережил национализацию «ПриватБанка»
В Славянском районе полиция задержала подпольного лесоруба
В Богородичном столкнулись «Лада» и «Мерседес»
21 декабря 2016
Игорный бизнес обещают изгнать из Славянска
Глава «Славгорводоканала» рассказал, как будет выводить предприятие из кризиса
© 1998-2016 Издательство «Асна». Г. Славянск, Ул. Чубаря, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Дубль Коваленко и хет-трик Мораеса»
Очередные победы в поединках 16-го тура чемпионата Украины по футболу одержали «Шахтер» и «Динамо». Порадовали «Карпаты», которые смогли отобрать очки в домашнем матче у участника еврокубков «Зари».