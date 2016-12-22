Григорий Ходарин выиграл турнир по самбо в Харькове

26-27 ноября в Харькове состоялся престижный Всеукраинский турнир по борьбе самбо среди юношей в двух возрастных категориях (2002-2003 и 2004-2005 годов рождения).

В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов из 10 областей Украины, включая Донецкую. Воспитанник славянской городской федерации самбо Григорий Ходарин (ООШ №11) стал победителем турнира в весовой категории до 71 кг. В активе славянских самбистов и три 5-х места. Их заняли Олег Пономарев (ООШ №3 Николаевка, 32 кг), Марк Матюшечко (ООШ №11, 50 кг) и Даниил Шубин (ООШ №1 Святогорск, 60 кг).

Подготовили спортсменов к соревнованиям Кирилл Белецкий, Сергей Богуш, Дмитрий Игнатенко и Игорь Чечинов.