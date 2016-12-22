Сборная Славянска одержала победу на турнире по вольной борьбе «Торские игры»

|4 декабря 2016
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1-2 декабря в Славянске в спортивном комплексе Донбасского государственного педагогического университета проходил традиционный 14-й по счету Всеукраинский турнир по вольной борьбе «Торские игры» среди юношей и девушек.
В соревнованиях принял участие 171 спортсмен из Донецкой, Харьковской, Луганской, Полтавской, Ровненской областей и города Киев. Для сравнения в 2014 и 2015 годах на турнире выступали «вольники» только из трех областей. В нынешнем году, как всегда масштабно была представлена Донецкая область. В Славянск приехали спортсмены из Бахмута, Краматорска, Лимана, Торецка, Селидово, Мирнограда, Мариуполя, Украинска.
1 декабря состоялся заезд участников соревнований и их взвешивание. Организаторы турнира определили 17 весовых категорий. В трех возрастных группах юношей (1998-2001, 2003-2005, 2006-2007 годов рождения) – 14 категорий, в трех возрастных группах девушек (1996-1998, 1999-2001, 2003-2005 годов рождения) – 3 категории.
В пятницу, 2 декабря, на двух коврах в течение семи часов продолжались поединки турнира. В активе славянских «вольников» 24 награды:
1-е место – Захар Александров (27 кг, ООШ №15), Марк Волошин (32 кг, ООШ №12), Гавриил Никитин (35 кг, ООШ №9), Кирилл Шарапов (46 кг, ООШ №9), Андрей Сидич (53 кг, ООШ №9), Егор Дащенко (59 кг, ООШ №15), Амрах Мухтадов (63 кг), Евгений Безкоровайный (73 кг, ВП «СТЛНАУ»), Анастасия Марченко (43 кг, ООШ №1), Анастасия Руденко (51 кг, ДГПУ), Карина Заморская (56 кг, УОР, Харьков);
2-е место – Артур Бабий (24 кг, ООШ №18), Иван Кожухов (27 кг, ООШ №8), Даниил Зайцев (35 кг, ООШ №9), Ярослав Косица (78 кг, ООШ №9), Владимир Прытков (46 кг, ООШ №15), Денис Трудов (63 кг, ООШ №9), Даниил Быков (73 кг, ООШ №4), Никита Генов (85 кг, пед. лицей), Лолита Волошина (56 кг, ООШ №12);
3-е место – Михаил Шаповалов (78 кг, ООШ №9), Владислав Гаков (46 кг, ООШ №1), Александр Сафонов (59 кг, ООШ №9), Артем Ющенко (63 кг, СХМТ).
В общекомандном зачете сборная Славянска уверенно заняла первое место. Сборная Бахмута расположилась на втором месте, а команда Торецка – на третьем.
Чемпионы и призеры турнира были награждены грамотами, медалями, плакатами, денежными и сладкими призами.
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1-2 декабря в Славянске в спортивном комплексе Донбасского государственного педагогического университета проходил традиционный 14-й по счету Всеукраинский турнир по вольной борьбе «Торские игры» среди юношей и девушек.