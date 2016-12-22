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Открытие елки: как это было

Магнус Карлсен на тай-брейке сохранил чемпионский титул

Алексей Журавлев
4 декабря 2016 Просмотров: 294 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Нью-Йорке завершился 55-й матч в истории за шахматную мировую корону, в котором Магнус Карлсен из Норвегии на тай-брейке обыграл россиянина Сергея Карякина. 

Норвежский гроссмейстер отстоял звание чемпиона мира по классическим шахматам. По итогам основных 12 партий была зафиксирована ничья – 6:6. В восьмой партии поединка победу одержал Карякин, а в 10-й – Карлсен. Остальные десять партий завершились миром.

Судьба короны решалась 30 ноября на тай-брейке – быстрые шахматы, в котором успех был на стороне Магнуса - 3:1. Таким образом, Карлсен, отмечавший 30 ноября свой 26-й день рождения, сохранил титул чемпиона мира. В 2013 и 2014 годах норвежский шахматист обыгрывал Вишванатана Ананда из Индии. За победу Карслен получил 600 тысяч евро, Карякин - 400 тысяч.

Все чемпионы мира по шахматам

1. Вильгельм Стейниц (Австро-Венгрия) 1886 – 1894

2. Эммануил Ласкер (Германия) 1894 – 1921

3. Хосе Рауль Капабланка (Куба) 1921 – 1927

4. Александр Алехин (Россия/Франция) 1927 – 1935, 1937 – 1946

5. Макс Эйве (Голландия) 1935 – 1937

6. Михаил Ботвинник (СССР) 1948 – 1957, 1958 – 1960, 1961 – 1963

7. Василий Смыслов (СССР) 1957 – 1958

8. Михаил Таль (СССР) 1960 – 1961

9. Тигран Петросян (СССР) 1963 – 1969

10. Борис Спасский (СССР) 1969 – 1972

11. Роберт Фишер (США) 1972 – 1975

12. Анатолий Карпов (СССР) 1975 – 1985

13. Гарри Каспаров (СССР/Россия) 1985 – 2000

14. Владимир Крамник (Россия) 2000 – 2007

15. Вишванатан Ананд (Индия) 2007 – 2013

16. Магнус Карлсен (Норвегия) 2013 – н.в. 

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В Нью-Йорке завершился 55-й матч в истории за шахматную мировую корону, в котором Магнус Карлсен из Норвегии на тай-брейке обыграл россиянина Сергея Карякина. 

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