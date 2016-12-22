Магнус Карлсен на тай-брейке сохранил чемпионский титул

|4 декабря 2016
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В Нью-Йорке завершился 55-й матч в истории за шахматную мировую корону, в котором Магнус Карлсен из Норвегии на тай-брейке обыграл россиянина Сергея Карякина.
Норвежский гроссмейстер отстоял звание чемпиона мира по классическим шахматам. По итогам основных 12 партий была зафиксирована ничья – 6:6. В восьмой партии поединка победу одержал Карякин, а в 10-й – Карлсен. Остальные десять партий завершились миром.
Судьба короны решалась 30 ноября на тай-брейке – быстрые шахматы, в котором успех был на стороне Магнуса - 3:1. Таким образом, Карлсен, отмечавший 30 ноября свой 26-й день рождения, сохранил титул чемпиона мира. В 2013 и 2014 годах норвежский шахматист обыгрывал Вишванатана Ананда из Индии. За победу Карслен получил 600 тысяч евро, Карякин - 400 тысяч.
Все чемпионы мира по шахматам
1. Вильгельм Стейниц (Австро-Венгрия) 1886 – 1894
2. Эммануил Ласкер (Германия) 1894 – 1921
3. Хосе Рауль Капабланка (Куба) 1921 – 1927
4. Александр Алехин (Россия/Франция) 1927 – 1935, 1937 – 1946
5. Макс Эйве (Голландия) 1935 – 1937
6. Михаил Ботвинник (СССР) 1948 – 1957, 1958 – 1960, 1961 – 1963
7. Василий Смыслов (СССР) 1957 – 1958
8. Михаил Таль (СССР) 1960 – 1961
9. Тигран Петросян (СССР) 1963 – 1969
10. Борис Спасский (СССР) 1969 – 1972
11. Роберт Фишер (США) 1972 – 1975
12. Анатолий Карпов (СССР) 1975 – 1985
13. Гарри Каспаров (СССР/Россия) 1985 – 2000
14. Владимир Крамник (Россия) 2000 – 2007
15. Вишванатан Ананд (Индия) 2007 – 2013
16. Магнус Карлсен (Норвегия) 2013 – н.в.
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В Нью-Йорке завершился 55-й матч в истории за шахматную мировую корону, в котором Магнус Карлсен из Норвегии на тай-брейке обыграл россиянина Сергея Карякина.