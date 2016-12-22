«Сапфир-1» захватил лидерство

Пять из шести матчей 3-го тура чемпионата Донецкой области по футзалу были сыграны в субботу, 3 декабря. Центральная встреча дня состоялась в Краматорске, где «Сапфир-1» принимал «Локомотив» из Лимана.

После двух туров обе команды имели в своем активе по две победы. Первый тайм поединка завершился вничью – 2:2. А вот после перерыва хозяева не оставили шансов гостям из Лимана, забив пять безответных мячей. В итоге убедительная виктория «Сапфира-1» со счетом 7:2 и единоличное лидерство в турнирной таблице чемпионата.

Вторые победы в турнире одержали «Уголек» и «Коксохимик». Обе команды в 3-м туре гостили в Славянске. «Уголек» из города Белозерское, заявившийся на чемпионат после его старта, 3 декабря в спортивном комплексе ДГПУ переиграл воспитанников КДЮСШ «Славхлеб» со счетом 10:7. После равного первого тайма (3:3) «Уголек» ударно провел вторую половину встречи и заслуженно праздновал успех.

Во второй игре дня, которая прошла в стенах спортивного комплекса ДГПУ, авдеевский «Коксохимик» только в заключительные 10 минут матча доказал свое превосходство над командой ДГПУ – 6:3. При этом в первом тайме хозяева ошеломили соперника своим напором, заставив «Коксохимик» быстро заработать шесть фолов. И при счете 1:1 именно прямой удар с 10-ти метровой отметки в исполнении Юрия Антонова оказался результативным. ДГПУ выиграл первую половину встречи со счетом 2:1. В перерыве матча опытные игроки «Коксохимика» внесли коррективы и вышли на площадку по-спортивному злыми. И со временем, несмотря на блестящую игру в рамке ворот голкипера ДГПУ, забили пять мячей.

Результаты 3 тура

ДГПУ – «Коксохимик» - 3:6

КДЮСШ «Славхлеб» - «Уголек – 7:10

«Форум-Авто» - «Конкорд» - 5:8

«Сапфир-1» - «Локомотив» - 7:2

«Элита» - ФСК «Лиман» - 10:11

«Сапфир-2» - «Фемида-ДОАС» - 9:7