Славянские дзюдоисты успешно выступили на Всеукраинских соревнованиях в Запорожье и Харькове

2 декабря в Запорожье в легкоатлетическом манеже состоялся Всеукраинский турнир по дзюдо на призы президента федерации дзюдо Запорожской области, в котором приняли участие 380 спортсменов из 15 областей страны.

Донецкая область была представлена дзюдоистами из Славянска и Мариуполя. Поединки турнира одновременно проходили на четырех коврах. Призерами соревнований стали четыре воспитанника славянской школы дзюдо:

2-е место – Татьяна Мароха (57 кг, пед. лицей), Михаил Гончаров (+73 кг, ООШ №1), Александра Подлесная (40 кг, ООШ №13);

3-е место – Полина Подлесная (36 кг, ООШ №13).

4 декабря славянские дзюдоисты приняли участие в еще одном Всеукраинском турнире – мемориал Григория Малинко, который проходил в Харькове в спортивном комплексе юридической академии Ярослава Мудрого. 200 спортсменов боролись за победы на четыре коврах. Воспитанники славянской школы дзюдо выиграли пять наград:

1-е место – Анна Зайцева (33 кг, ООШ №9), Михаил Гончаров (+73 кг, ООШ №1);

2-е место – Яна Гонтаренко (44 кг, ООШ №4), Анна Савенко (40 кг, ООШ №17), Андрей Орешкин (60 кг, пос. Райгородок).

Подготовили спортсменов к соревнованиям Дмитрий Игнатенко, Инга Бобровская и София Дарчук.