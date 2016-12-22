Восемь наград славянских «вольников»

|12 декабря 2016
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9-10 декабря в Бахмуте в легкоатлетическом манеже «Металлург» проходил Всеукраинский турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек в двух возрастных категориях (2005-2006, 2001-2003 годов рождения), в котором приняли участие 145 спортсменов из восьми городов Донецкой области.
Воспитанники славянской ГКДЮСШ завоевали на соревнованиях восемь наград:
1-е место – Артур Бабий (28 кг, ООШ №18), Данил Зайцев (38 кг, ООШ №9);
2-е место – Андрей Сидич (58 кг, ООШ №9), Данил Быков (85 кг, ООШ №4), Лолита Волошина (56 кг, ООШ №12);
3-е место – Виктория Горобец (40 кг, ООШ №9), Вадим Копылов (38 кг, ООШ №8), Александр Сафонов (58 кг, ООШ №9).
Подготовили славянских «вольников» к турниру Николай Чурай, Николай Липовой, Сергей Слепушкин, Виталий Жданов.
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9-10 декабря в Бахмуте в легкоатлетическом манеже «Металлург» проходил Всеукраинский турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек в двух возрастных категориях (2005-2006, 2001-2003 годов рождения), в котором приняли участие 145 спортсменов из восьми городов Донецкой области.