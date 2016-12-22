Владислав Шульга выиграл поединок по смешанным единоборствам

10 декабря в Константиновке прошел профессиональный турнир по смешанным единоборствам «Боремся вместе». На гала вечере было представлено 10 поединков с участием профессиональных бойцов. В двух весовых категориях выступали спортсмены славянского бойцовского клуба «Триада».

В первом бою вечера в весовой категории до 62 кг Владислав Шульга одержал досрочную победу над Романом Надаенко из Покровска. Владислав справился с соперником за полторы минуты, применив удушающий прием «треугольник».

Славянская девушка-боец ММА Божена Мальцева, проводя дебютный поединок на профи-ринге, в весовой категории до 65 кг уступила Карине Артемюк из Каменского.