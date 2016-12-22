 

facebook twitter vkontakte одноклассники google+ Yandex



Loading...

Фотофакт

Открытие елки: как это было

Турнир по футзалу среди детских команд

Алексей Журавлев
13 декабря 2016 Просмотров: 240 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В субботу, 10 декабря, в спортивном комплексе ДГПУ состоялись соревнования  по футзалу среди детских команд 2008-2009 годов рождения.

Четыре команды – КДЮСШ «Славхлеб» (Славянск), ДЮК «Авангард» (Краматорск), ДЮСШ «Колос» (Константиновский район) и ДЮСШ «Колос» (Славянский район) по круговой системе провели однодневный турнир, посвященный Всемирному дню футбола. Одержав три виктории, победителем соревнований стала команда ДЮСШ «Колос» (Константиновский район). Второе место заняла команда ДЮК «Авангард». Третье место в активе КДЮСШ «Славхлеб» (тренеры Максим Крилевский, Виктор Порублев).

Чемпион и призеры турнира были награждены кубками, медалями, грамотами и сладкими призами.

Чемпионат Донецкой области по футзалу

Результаты 4 тура

 ДЮСШ «Славхлеб»- ДГПУ - 10:12

«Уголек» – «Фемида-ДОАС» - 10:1

«Конкорд» - «Сапфир-2» - 4:3

«Коксохимик» - «Элита» - 11:0

ФСК «Лиман» – «Сапфир-1» - 4:11

«Локомотив» – «Форум-Авто» - 7:2

Оставить комментарий: 0 шт. 

Также в разделе

Все могут короли

— 21 декабря 2016 —

Футболисты мадридского «Реала» завоевали очередной трофей в нынешнем календарном году. 18 декабря Королевский клуб стал победителем клубного чемпионата мира, переиграв в Йокогаме (Япония) в финальном поединке в дополнительное время японский клуб «Кашима Антлерс».

Читать далее ⇒

Первенство Славянска по спортивной гимнастике

— 21 декабря 2016 —

19 декабря в Славянске в спортивном зале ДЮСШ состоялось первенство города по спортивной гимнастике. 

Читать далее ⇒

Учебно-аттестационный сбор по каратэ

— 21 декабря 2016 —

16-18 декабря в Славянске под руководством вице-президента европейской организации карате, обладателя 6-го дана, Сергея Лукьянчикова прошел учебно-аттестационный сбор Донецкого областного отделения украинской ассоциации каратэ киокушинкайкан, в котором приняли участие 30 спортсменов из Славянска, Краматорска, Покровска и Авдеевки. 

Читать далее ⇒

Александр Усик дебютировал за океаном

— 21 декабря 2016 —

Ранним воскресным утром, 18 декабря, украинский боксер тяжеловес Александр Усик в Инглвуде (штат Калифорния, США) провел первую защиту титула чемпиона мира по версии WBO в поединке с Табисо Мчуну из ЮАР. 

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Турнир по футзалу среди детских команд»

В субботу, 10 декабря, в спортивном комплексе ДГПУ состоялись соревнования  по футзалу среди детских команд 2008-2009 годов рождения.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Лавочки в сквере воинов-интернационалистов вернулись на законное место

Официальные результаты выборов в Николаевке еще не объявлены

В Славянске зажглась новогодняя елка

Все материалы рубрики ⇒

Общество

В Славянске почтили память погибших украинских воинов

Одесскую ОГА возглавил сын главврача центральной больницы Славянска

Как создать компанию в Украине: регистрация юридического лица

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В Славянском районе полиция задержала подпольного лесоруба

В Богородичном столкнулись «Лада» и «Мерседес»

Игорный бизнес обещают изгнать из Славянска

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

И вот она, нарядная: сколько стоит новогоднее дерево

Стал известен проект бюджета Славянска на 2017 год

С долгами по субсидиям вновь обещают рассчитаться

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Плотские извращения

Легкие на подъем

Одеревенение

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

22 декабря 2016

В Славянске почтили память погибших украинских воинов

Одесскую ОГА возглавил сын главврача центральной больницы Славянска

Как создать компанию в Украине: регистрация юридического лица

Победительницей радиодиктанта единства стала жительница Славянска

И вот она, нарядная: сколько стоит новогоднее дерево

Спешите посетить: социально-творческий проект «Торкаючись - бачу: великі українці»

Опорная школа Славянска и ее филиалы: вопросов больше, чем ответов

Как в библиотеке святого Николая встречали

Бывший детсад на Шнурковской могут продать со скидкой

Плотские извращения

Стал известен проект бюджета Славянска на 2017 год

Славянск достойно пережил национализацию «ПриватБанка»

В Славянском районе полиция задержала подпольного лесоруба

В Богородичном столкнулись «Лада» и «Мерседес»

21 декабря 2016

Игорный бизнес обещают изгнать из Славянска

Глава «Славгорводоканала» рассказал, как будет выводить предприятие из кризиса

  • VK
  • FB
  • OK
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...

Новости газеты «ТВ плюс»

добавить на Яндекс
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления


Славянск TOP-20
Top