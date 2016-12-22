Турнир по футзалу среди детских команд

|13 декабря 2016
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В субботу, 10 декабря, в спортивном комплексе ДГПУ состоялись соревнования по футзалу среди детских команд 2008-2009 годов рождения.
Четыре команды – КДЮСШ «Славхлеб» (Славянск), ДЮК «Авангард» (Краматорск), ДЮСШ «Колос» (Константиновский район) и ДЮСШ «Колос» (Славянский район) по круговой системе провели однодневный турнир, посвященный Всемирному дню футбола. Одержав три виктории, победителем соревнований стала команда ДЮСШ «Колос» (Константиновский район). Второе место заняла команда ДЮК «Авангард». Третье место в активе КДЮСШ «Славхлеб» (тренеры Максим Крилевский, Виктор Порублев).
Чемпион и призеры турнира были награждены кубками, медалями, грамотами и сладкими призами.
Чемпионат Донецкой области по футзалу
Результаты 4 тура
ДЮСШ «Славхлеб»- ДГПУ - 10:12
«Уголек» – «Фемида-ДОАС» - 10:1
«Конкорд» - «Сапфир-2» - 4:3
«Коксохимик» - «Элита» - 11:0
ФСК «Лиман» – «Сапфир-1» - 4:11
«Локомотив» – «Форум-Авто» - 7:2
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В субботу, 10 декабря, в спортивном комплексе ДГПУ состоялись соревнования по футзалу среди детских команд 2008-2009 годов рождения.