На «Уэмбли» состоится битва олимпийских чемпионов

Сразу же после поединка на ринг к Джошуа вышел Владимир Кличко и сразу же два олимпийских чемпиона (Владимир завоевал «золото» Игр в Атланте-1996, Энтони – взял медаль высшей пробы в Лондоне-2012) объявили о проведении совместного боя 29 апреля 2017 года в Лондоне на стадионе «Уэмбли». "Я впервые за десять лет я буду выходить на бой в статусе претендента, - сказал Владимир. - К тому же, против чемпиона, которого я считаю лучшим супертяжеловесом молодого поколения. Это будет битва опыта с молодостью. И в этом как раз и уникальность этого боя. Я буду готов к этому вызову". Кличко и Джошуа устроили в ринге также 10-секундную дуэль взглядов. Стоит добавить, что Энтони провел на профессиональном ринге 18 поединков и все выиграл нокаутом.

На момент поединка с Джошуа карьерная пауза Кличко достигнет 17 месяцев. В последний раз он выступал в ноябре 2015 года, когда уступил Тайсону Фьюри. Реванш с Фьюри должен был пройти летом, но тогда британец сослался на травму ноги. Перенесенный на осень поединок вновь был отменен из-за проблем Фьюри со здоровьем.

10 декабря в Новой Зеландии состоялся чемпионский бой по версии WBO в супертяжелом весе между местным боксером Джозефом Паркером и мексиканцем Энди Руисом. Бойцы оспаривали вакантный пояс. Победу разделенным решением судей одержал Паркер.