Областные соревнования по рукопашному бою

|13 декабря 2016
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10 декабря в спортивном зале славянского химико-механического техникума прошел открытый областной турнир по рукопашному бою среди мужчин и женщин, юношей и девушек, посвященный памяти Николая Шуткевича.
В соревнованиях приняли участие 99 спортсменов из семи городов Донецкой области – Славянска, Краматорска, Дружковки, Покровска, Мирнограда, Лимана и Николаевки.
Славянск на турнире представляли воспитанники клубов «Беркут» (тренер Игорь Чечинов) и «Триада» (тренер Андрей Безуглый). В личном зачете победителями соревнований в своих возрастных категориях стали: Анна Новикова (50 кг, ООШ №1), Алина Романенко (60 кг, ООШ №4), Андрей Кисель (25 кг, ООШ №1 Николаевка), Федор Беликов (35 кг, ООШ №8), Александр Иващенко (40 кг, ООШ №15), Данил Рыжов (50 кг, ООШ №8), Кирилл Грицюк (60 кг, ООШ №1 Николаевка), Александр Чечинов (70 кг, ДИТМ МНТУ), Данил Малеваный (75 кг, ДГПУ), Андрей Чичин (85 кг, СКТИ), Олег Лозовой (85 кг, ДГПУ) – все СК «Беркут»; Денис Кутелия (80 кг, Хрестище), Данил Школьный (55 кг, ООШ №17), Виталий Невеселый (60 кг), Данил Верцанов (65 кг, пед. лицей), Антон Радуйкович (80 кг), Иван Митин (70 кг, СКТИ) – все БК «Триада».
В общекомандном зачете сборная Славянска уверенно заняла первое место. В тройку призеров также вошли команды Покровска (2-е место) и Лимана (3-е место).
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10 декабря в спортивном зале славянского химико-механического техникума прошел открытый областной турнир по рукопашному бою среди мужчин и женщин, юношей и девушек, посвященный памяти Николая Шуткевича.