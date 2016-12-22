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Открытие елки: как это было

Максимальный результат «Шахтера» и встречи с «Сельтой» в феврале

Алексей Журавлев
13 декабря 2016 Просмотров: 1015 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Донецкий «Шахтер» завершил групповой раунд Лиги Европы в квартете Н со стопроцентным показателем.  «Горняки» выиграли все шесть матчей розыгрыша, переиграв в заключительном туре в гостях «Брагу» со счетом 4:2.

Подобным достижением  - шесть побед в шести играх - не может похвастаться ни одна из команд-победительниц остальных 11 групп. Естественно, что при жеребьевке 1/16 финала подопечные Паулу Фонсеки были в числе «сеянных» команд.  12 декабря в Ньоне (Швейцария) «горняки» узнали имя соперника по 1/16 финала Лиги Европы.  Им стал клуб Примеры - сильнейшей футбольной лиги планеты – «Сельта». Первый матч противостояния состоится на Пиренейском полуострове 16 февраля 2017 года. Спустя неделю, 23 февраля, команды проведут ответный поединок уже в Украине.

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы

"Атлетик" (Бильбао, Испания) - АПОЭЛ (Кипр)

"Легия" (Польша) - "Аякс" (Нидерланды)

"Андерлехт" (Бельгия) - "Зенит" (Россия)

"Астра" (Румыния) - "Генк" (Бельгия)

"МЮ" (Англия) - "Сент-Этьен" (Франция)

"Вильяреал" (Испания) - "Рома" (Италия)

"Лудогорец" (Бельгия) - "Копенгаген" (Дания)

"Сельта" (Испания) - "Шахтер" (Украина)

"Олимпиакос" (Греция) - "Османлыспор" (Турция)

"Гент" (Бельгия) - "Тоттенхэм" (Англия)

"Ростов" (Россия) - "Спарта" (Прага, Чехия)

"Краснодар" (Россия) - "Фенербахче" (Турция)

"Боруссия"М (Германия) - "Фиорентина" (Италия)

АЗ (Нидерланды) - "Лион" (Франция)

"Хапоэль" (Израиль) - "Бешикташ" (Турция)

ПАОК (Греция) - "Шальке" (Германия)

Первые матчи пройдут 16 февраля, ответные - 23 февраля.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

"МанСити" (Англия) - "Монако" (Франция)

"Реал" (Испания) - "Наполи" (Италия)

"Бенфика" (Португалия) - "Боруссия"Д (Германия)

"Бавария" (Германия) - "Арсенал" (Англия)

"Порту" (Португалия) - "Ювентус" (Италия)

"Байер" (Германия) - "Атлетико" (Мадрид, Испания)

ПСЖ (Франция) - "Барселона" (Испания)

"Севилья" (Испания) - "Лестер" (Англия)

Игры будут сыграны 14/15 – 21/22 февраля и 7/8 – 14/15 марта. 

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Комментарии к статье «Максимальный результат «Шахтера» и встречи с «Сельтой» в феврале»

Донецкий «Шахтер» завершил групповой раунд Лиги Европы в квартете Н со стопроцентным показателем.  «Горняки» выиграли все шесть матчей розыгрыша, переиграв в заключительном туре в гостях «Брагу» со счетом 4:2.

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