Максимальный результат «Шахтера» и встречи с «Сельтой» в феврале

|13 декабря 2016
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Донецкий «Шахтер» завершил групповой раунд Лиги Европы в квартете Н со стопроцентным показателем. «Горняки» выиграли все шесть матчей розыгрыша, переиграв в заключительном туре в гостях «Брагу» со счетом 4:2.
Подобным достижением - шесть побед в шести играх - не может похвастаться ни одна из команд-победительниц остальных 11 групп. Естественно, что при жеребьевке 1/16 финала подопечные Паулу Фонсеки были в числе «сеянных» команд. 12 декабря в Ньоне (Швейцария) «горняки» узнали имя соперника по 1/16 финала Лиги Европы. Им стал клуб Примеры - сильнейшей футбольной лиги планеты – «Сельта». Первый матч противостояния состоится на Пиренейском полуострове 16 февраля 2017 года. Спустя неделю, 23 февраля, команды проведут ответный поединок уже в Украине.
Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы
"Атлетик" (Бильбао, Испания) - АПОЭЛ (Кипр)
"Легия" (Польша) - "Аякс" (Нидерланды)
"Андерлехт" (Бельгия) - "Зенит" (Россия)
"Астра" (Румыния) - "Генк" (Бельгия)
"МЮ" (Англия) - "Сент-Этьен" (Франция)
"Вильяреал" (Испания) - "Рома" (Италия)
"Лудогорец" (Бельгия) - "Копенгаген" (Дания)
"Сельта" (Испания) - "Шахтер" (Украина)
"Олимпиакос" (Греция) - "Османлыспор" (Турция)
"Гент" (Бельгия) - "Тоттенхэм" (Англия)
"Ростов" (Россия) - "Спарта" (Прага, Чехия)
"Краснодар" (Россия) - "Фенербахче" (Турция)
"Боруссия"М (Германия) - "Фиорентина" (Италия)
АЗ (Нидерланды) - "Лион" (Франция)
"Хапоэль" (Израиль) - "Бешикташ" (Турция)
ПАОК (Греция) - "Шальке" (Германия)
Первые матчи пройдут 16 февраля, ответные - 23 февраля.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
"МанСити" (Англия) - "Монако" (Франция)
"Реал" (Испания) - "Наполи" (Италия)
"Бенфика" (Португалия) - "Боруссия"Д (Германия)
"Бавария" (Германия) - "Арсенал" (Англия)
"Порту" (Португалия) - "Ювентус" (Италия)
"Байер" (Германия) - "Атлетико" (Мадрид, Испания)
ПСЖ (Франция) - "Барселона" (Испания)
"Севилья" (Испания) - "Лестер" (Англия)
Игры будут сыграны 14/15 – 21/22 февраля и 7/8 – 14/15 марта.
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Комментарии к статье «Максимальный результат «Шахтера» и встречи с «Сельтой» в феврале»
Донецкий «Шахтер» завершил групповой раунд Лиги Европы в квартете Н со стопроцентным показателем. «Горняки» выиграли все шесть матчей розыгрыша, переиграв в заключительном туре в гостях «Брагу» со счетом 4:2.