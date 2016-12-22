Всеукраинские соревнования по мини-футболу среди детских команд

|19 декабря 2016
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15-17 декабря в поселке городского типа Ковшаровка (Купянский район, Харьковская область) состоялся традиционный 8-й по счету Всеукраинский турнир по мини-футболу с участием 24 детских команд (2008-2009 годов рождения) из Донецкой, Сумской, Полтавской и Харьковской областей.
Поединки соревнований проходили в течение трех дней в двух спортивных залах. Изначально все участники турнира были разделены на шесть квартетов. Матчи в группах были сыграны 15 декабря. КДЮСШ «Славхлеб» (тренеры Максим Крилевский, Виктор Порублев), выступая в квартете А, заняла 2-е место. Славянская команда на данной стадии турнира одержала победы над «Ворсклой» (Полтава) – 6:0 и «Арсеналом-2» (Харьков) – 4:1, уступив при этом ДЮСШ-13 (Харьков) – 0:4.
По регламенту соревнований КДЮСШ «Славхлеб» продолжил выступление на турнире в борьбе за 6-12 места. В пятницу, 16 декабря, подопечные Крилевского и Порублева потерпели поражения от «Металлиста-1» (Харьков) – 0:2 и «Металлист-2» (Харьков) – 0:1. А на следующий день, 17 декабря, выиграли встречу у «Ильичевца» (Мариуполь) со счетом 3:2 и заняли 11-е место турнире.
Победителем соревнований стала команда «Новая столица» (Харьков), второе место занял «Арсенал-1» (Харьков), третье место – Авангард» (Краматорск).
Стоит отметить, что Артем Голуб (КДЮСШ «Славхлеб») был признан лучшим вратарем турнира.
Чемпионат Донецкой области по футзалу
«Элита» – ДЮСШ «Славхлеб» - 6:7
ДГПУ – «Уголек» - 4:7
«Сапфир-2» - «Локомотив» - 2:3
«Форум-Авто» – ФСК «Лиман» - 16:2
«Сапфир-1» – «Коксохимик» - 7:5
«Фемида-ДОАС» – «Конкорд» - 3:16
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15-17 декабря в поселке городского типа Ковшаровка (Купянский район, Харьковская область) состоялся традиционный 8-й по счету Всеукраинский турнир по мини-футболу с участием 24 детских команд (2008-2009 годов рождения) из Донецкой, Сумской, Полтавской и Харьковской областей.