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Всеукраинские соревнования по мини-футболу среди детских команд

Алексей Журавлев
19 декабря 2016 Просмотров: 253 Нравится: 1 | Не нравится: 0  
В составе КДЮСШ «Славхлеб» на турнире выступали Артем Голуб (ООШ №5), Дмитрий Мирошниченко (ООШ №1), Егор Головченко (ООШ №17), Артем Солонский (ООШ №11), Иван Голубицкий (ООШ №8), Родион Шаповалов (ООШ №16), Максим Деканенко (ООШ №11).

15-17 декабря в поселке городского типа Ковшаровка (Купянский район, Харьковская область) состоялся традиционный 8-й по счету Всеукраинский турнир по мини-футболу с участием 24 детских команд (2008-2009 годов рождения) из Донецкой, Сумской, Полтавской и Харьковской областей.

Поединки соревнований проходили в течение трех дней в двух спортивных залах. Изначально все участники турнира были разделены на шесть квартетов. Матчи в группах были сыграны 15 декабря.  КДЮСШ «Славхлеб» (тренеры Максим Крилевский, Виктор Порублев), выступая в квартете А, заняла 2-е место. Славянская команда на данной стадии турнира одержала победы над «Ворсклой» (Полтава) – 6:0 и «Арсеналом-2» (Харьков) – 4:1, уступив при этом ДЮСШ-13 (Харьков) – 0:4.

По регламенту соревнований КДЮСШ «Славхлеб» продолжил выступление на турнире в борьбе за 6-12 места. В пятницу, 16 декабря, подопечные Крилевского и Порублева потерпели поражения от «Металлиста-1» (Харьков) – 0:2 и «Металлист-2» (Харьков) – 0:1. А на следующий день, 17 декабря, выиграли встречу у «Ильичевца» (Мариуполь) со счетом 3:2 и заняли 11-е место турнире.

Победителем соревнований стала команда «Новая столица» (Харьков), второе место занял «Арсенал-1» (Харьков), третье место – Авангард» (Краматорск).

Стоит отметить, что Артем Голуб (КДЮСШ «Славхлеб») был признан лучшим вратарем турнира.

Чемпионат Донецкой области по футзалу

«Элита» – ДЮСШ «Славхлеб» - 6:7

ДГПУ – «Уголек» - 4:7

«Сапфир-2» - «Локомотив» - 2:3

«Форум-Авто» – ФСК «Лиман» - 16:2

«Сапфир-1» – «Коксохимик» - 7:5

«Фемида-ДОАС» – «Конкорд» - 3:16

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Комментарии к статье «Всеукраинские соревнования по мини-футболу среди детских команд»

15-17 декабря в поселке городского типа Ковшаровка (Купянский район, Харьковская область) состоялся традиционный 8-й по счету Всеукраинский турнир по мини-футболу с участием 24 детских команд (2008-2009 годов рождения) из Донецкой, Сумской, Полтавской и Харьковской областей.

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