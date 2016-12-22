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Александр Усик дебютировал за океаном

Алексей Журавлев
21 декабря 2016 Просмотров: 176 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Ранним воскресным утром, 18 декабря, украинский боксер тяжеловес Александр Усик в Инглвуде (штат Калифорния, США) провел первую защиту титула чемпиона мира по версии WBO в поединке с Табисо Мчуну из ЮАР. 

Этой был первый бой Усика в США - Мекке профессионального бокса. Заокеанский дебют Саши получился если и не феерическим, то вполне достойным. Усик (11-0, 10 КО)  одержал уверенную победу техническом нокаутом в девятом раунде. Его соперник южноафриканец Табисо Мчуну (17-3, 11 КО), несмотря на солидную разницу в росте и размахе рук (заметное преимущество в данных параметрах имел Александр) в первых раундах поединка сдерживал натиск Усика, проводя опасные контратаки. Однако с пятого раунда, когда Александр решил включить повышенную скорость, удары украинского чемпиона стали достигать цели. Уже в шестом раунде Мчуну оказался  в нокдауне.  Подобная участь ожидала Табисо еще дважды в девятом раунде. И именно после третьего нокдауна рефери остановил бой.

Согласно данным Атлетической комиссии штата Калифорния Александр Усик заработал $75 тысяч, а гонорар Табисо Мчуну составил $100 тыс.

Свой следующий поединок Усик может провести против чемпиона мира по версии IBF в тяжелом весе (до 90,7 кг) Мурата Гассиева (24-0, 17 КО) из России. Этот будет объединительный бой. Возможная дата и место  – 18 марта 2017 года, Нью-Йорк (США).

Виталий Кличко, бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC прокомментировал победу Усика над Мчуну:

«В таких боях набираешься опыта. Они неудобные. Пару «банок» ты пропустил, но это опыт. Дальше будет лучше. Ошибок было много, но этот бой поднял тебя еще на одну ступеньку вверх». 

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Комментарии к статье «Александр Усик дебютировал за океаном»

Ранним воскресным утром, 18 декабря, украинский боксер тяжеловес Александр Усик в Инглвуде (штат Калифорния, США) провел первую защиту титула чемпиона мира по версии WBO в поединке с Табисо Мчуну из ЮАР. 

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