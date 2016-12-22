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Открытие елки: как это было

Все могут короли

Алексей Журавлев
21 декабря 2016 Просмотров: 174 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Футболисты мадридского «Реала» завоевали очередной трофей в нынешнем календарном году. 18 декабря Королевский клуб стал победителем клубного чемпионата мира, переиграв в Йокогаме (Япония) в финальном поединке в дополнительное время японский клуб «Кашима Антлерс».

На турнире в стране восходящего солнца подопечные Зинедина Зидана провели две встречи и обе выиграли. В полуфинале «Реал» одолел «Америку» из Мехико - 2:0 (Бензема, 45, Роналду, 90), а в решающей игре клубного чемпионата мира - Кашима Антлерс» - 4:2 (Бензема, 9, Роналду, 60 (пен.), 98, 104 - Сибасаки, 44, 52). Причем основное время завершилось вничью – 2:2. Но в овертайме «Реал» доказал свое превосходство. Реноме бомбардира подтвердил Криштиану Роналду, который оформил юбилейный 40-й по счету хет-трик в карьере.

В 2016 году «Реал» стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка Европы и клубного чемпионата мира.

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Комментарии к статье «Все могут короли»

Футболисты мадридского «Реала» завоевали очередной трофей в нынешнем календарном году. 18 декабря Королевский клуб стал победителем клубного чемпионата мира, переиграв в Йокогаме (Япония) в финальном поединке в дополнительное время японский клуб «Кашима Антлерс».

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