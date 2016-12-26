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Открытие елки: как это было

Серебряный квартет и «бронза» Богданова

Алексей Журавлев
26 декабря 2016 Просмотров: 103 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

24 декабря в Днепре на татами спортивного комплекса «Динамо» состоялся традиционный Всеукраинский новогодний турнир по дзюдо среди юношей (2001-2003 г.р.) и девушек (1999-2001 г.р.) на призы спортивного клуба «Дзюдо-80».

Более 150 спортсменов из Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областей на двух коврах боролись за победу на в соревнованиях. В активе воспитанников славянской школы дзюдо (тренеры Дмитрий Игнатенко, Инга Бобровская), представлявших на турнире клуб «Манго-спорт», пять наград. Обладателями серебряных медалей стали Даниил Игнатенко (66 кг, пед. лицей), Кристина Резникова (70 кг, пед. лицей), Алина Романенко (57 кг, пед. лицей) и Елизавета Черная (52 кг, Былбасовка). В весовой категории свыше 81 кг учащийся славянского педагогического лицея Владимир Богданов занял третье место.  

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Комментарии к статье «Серебряный квартет и «бронза» Богданова»

24 декабря в Днепре на татами спортивного комплекса «Динамо» состоялся традиционный Всеукраинский новогодний турнир по дзюдо среди юношей (2001-2003 г.р.) и девушек (1999-2001 г.р.) на призы спортивного клуба «Дзюдо-80».

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