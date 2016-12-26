Аттестационный сбор по айкидо: тройной экзамен, сертификаты и 25 новых поясов

25 декабря в Славянске на базе ООШ №13 общественная организация «Центр развития айкидо «Му-Шин» под руководством Артема Деревянко провела аттестационный сбор на юношеские разряды по айкидо среди детей до 14 лет, в котором приняли участие 43 спортсмена.

Ребятам и девчонкам во время спортивного экзамена предстояло продемонстрировать технику выполнения упражнений по айкидо, а также общефизической подготовке и приемам самозащиты.

Все участники спортивного мероприятия успешно справились с испытаниями и были отмечены соответствующими сертификатами. Кроме того, 25 спортсменов получили новые пояса айкидо – 9 зеленых, 13 желтых и 3 оранжевых.