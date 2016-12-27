Шесть побед «Сапфира-1» и первое поражение «Уголька»

|27 декабря 2016
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В минувший уик-энд состоялись матчи 6-го тура чемпионата Донецкой области по футзалу. Центральная встреча тура была сыграна в воскресенье, 25 декабря» между командами «Уголек» (Белозерское) и «Конкорд» (Дружковка).
Поединок завершился волевой победой «Конкорда» со счетом 9:6. При этом «Уголек» уверенно выиграл первую половину игры со счетом 5:2. Для «Уголька» это поражение стало первым в чемпионате и оно сразу же повлияло на турнирное положение команды: по итогам матчей 6-го тура футзальный коллектив из города Белозерское (12 очков, 5 матчей) опустился на 4-е место.
В свою очередь «Конкорд» поднялся на второе место – 15 очков (6 игр). Аналогичный показатель имеет «Локомотив» из Лимана, который в минувшем туре обыграл «Фемиду-ДОАС» из Славянска со счетом 5:2.
Лидером чемпионата по-прежнему является «Сапфир-1», который со старта турнира выиграл все шесть встреч. В субботу, 24 декабря, «Сапфир-1» в Славянске в спортивном комплексе ДГПУ переиграл команду КДЮСШ «Славхлеб» со счетом 15:9.
Результаты 6 тура
«Локомотив» – «Фемида-ДОАС» - 5:2
ФСК «Лиман»– «Сапфир-2» - 6:8
ДГПУ – «Элита» - 9:3
ДЮСШ «Славхлеб» - «Сапфир-1» - 9:15
«Уголек»– «Конкорд» - 6:9
«Коксохимик» ¬ «Форум-Авто» - 4:4
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В минувший уик-энд состоялись матчи 6-го тура чемпионата Донецкой области по футзалу. Центральная встреча тура была сыграна в воскресенье, 25 декабря» между командами «Уголек» (Белозерское) и «Конкорд» (Дружковка).