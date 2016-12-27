 

facebook twitter vkontakte одноклассники google+ Yandex



Loading...

Фотофакт

Открытие елки: как это было

Шесть побед «Сапфира-1» и первое поражение «Уголька»

Алексей Журавлев
27 декабря 2016 Просмотров: 67 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В минувший уик-энд состоялись матчи 6-го тура чемпионата Донецкой области по футзалу. Центральная встреча тура была сыграна в воскресенье, 25 декабря» между командами «Уголек» (Белозерское) и «Конкорд» (Дружковка).

Поединок завершился волевой победой «Конкорда» со счетом 9:6. При этом «Уголек» уверенно выиграл первую половину игры со счетом 5:2. Для «Уголька» это поражение стало первым в чемпионате и оно сразу же повлияло на турнирное положение команды: по итогам матчей 6-го тура футзальный коллектив из города Белозерское (12 очков, 5 матчей) опустился на 4-е место.

В свою очередь «Конкорд» поднялся на второе место – 15 очков (6 игр). Аналогичный показатель имеет «Локомотив» из Лимана, который в минувшем туре обыграл «Фемиду-ДОАС» из Славянска со счетом 5:2.

Лидером чемпионата по-прежнему является «Сапфир-1», который со старта турнира выиграл все шесть встреч. В субботу, 24 декабря, «Сапфир-1» в Славянске в спортивном комплексе ДГПУ переиграл команду КДЮСШ «Славхлеб» со счетом 15:9.

Результаты 6 тура

«Локомотив» – «Фемида-ДОАС» - 5:2

ФСК «Лиман»– «Сапфир-2» - 6:8

ДГПУ – «Элита» - 9:3

ДЮСШ «Славхлеб» - «Сапфир-1» - 9:15

«Уголек»– «Конкорд» - 6:9

«Коксохимик» ¬ «Форум-Авто» - 4:4

Оставить комментарий: 0 шт. 

Также в разделе

КДЮСШ «Славхлеб» заняла 5-е место на турнире по мини-футболу среди юношеских команд

— 27 декабря 2016 —

23-26 декабря в Лозовой (Харьковская область) проходил юбилейный, 10-й по счету, Всеукраинский турнир по мини-футболу среди юношеских команд (2001 г.р. и младше) памяти Сергея Лобача – первого тренера игрока национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Александра Гладкого.

Читать далее ⇒

Аттестационный сбор по айкидо: тройной экзамен, сертификаты и 25 новых поясов

— 26 декабря 2016 —

25 декабря в Славянске на базе ООШ №13 общественная организация «Центр развития айкидо «Му-Шин» под руководством Артема Деревянко провела аттестационный сбор на юношеские разряды по айкидо среди детей до 14 лет, в котором приняли участие 43 спортсмена.

Читать далее ⇒

Серебряный квартет и «бронза» Богданова

— 26 декабря 2016 —

24 декабря в Днепре на татами спортивного комплекса «Динамо» состоялся традиционный Всеукраинский новогодний турнир по дзюдо среди юношей (2001-2003 г.р.) и девушек (1999-2001 г.р.) на призы спортивного клуба «Дзюдо-80».

Читать далее ⇒

Все могут короли

— 21 декабря 2016 —

Футболисты мадридского «Реала» завоевали очередной трофей в нынешнем календарном году. 18 декабря Королевский клуб стал победителем клубного чемпионата мира, переиграв в Йокогаме (Япония) в финальном поединке в дополнительное время японский клуб «Кашима Антлерс».

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Шесть побед «Сапфира-1» и первое поражение «Уголька»»

В минувший уик-энд состоялись матчи 6-го тура чемпионата Донецкой области по футзалу. Центральная встреча тура была сыграна в воскресенье, 25 декабря» между командами «Уголек» (Белозерское) и «Конкорд» (Дружковка).

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Лавочки в сквере воинов-интернационалистов вернулись на законное место

Официальные результаты выборов в Николаевке еще не объявлены

В Славянске зажглась новогодняя елка

Все материалы рубрики ⇒

Общество

В Славянске почтили память погибших украинских воинов

Одесскую ОГА возглавил сын главврача центральной больницы Славянска

Как создать компанию в Украине: регистрация юридического лица

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В Славянском районе полиция задержала подпольного лесоруба

В Богородичном столкнулись «Лада» и «Мерседес»

Игорный бизнес обещают изгнать из Славянска

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Заявление на пособие по рождению ребенка можно подавать в электронном виде

Кому и на сколько увеличили пенсии с декабря

Сколько потратим на питание в детских садах - вопрос к родителям

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Плотские извращения

Легкие на подъем

Одеревенение

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

27 декабря 2016

Шесть побед «Сапфира-1» и первое поражение «Уголька»

КДЮСШ «Славхлеб» заняла 5-е место на турнире по мини-футболу среди юношеских команд

26 декабря 2016

Аттестационный сбор по айкидо: тройной экзамен, сертификаты и 25 новых поясов

Серебряный квартет и «бронза» Богданова

23 декабря 2016

Заявление на пособие по рождению ребенка можно подавать в электронном виде

Кому и на сколько увеличили пенсии с декабря

Сколько потратим на питание в детских садах - вопрос к родителям

22 декабря 2016

В Славянске почтили память погибших украинских воинов

Одесскую ОГА возглавил сын главврача центральной больницы Славянска

Как создать компанию в Украине: регистрация юридического лица

Победительницей радиодиктанта единства стала жительница Славянска

И вот она, нарядная: сколько стоит новогоднее дерево

Спешите посетить: социально-творческий проект «Торкаючись - бачу: великі українці»

Опорная школа Славянска и ее филиалы: вопросов больше, чем ответов

Как в библиотеке святого Николая встречали

Бывший детсад на Шнурковской могут продать со скидкой

  • VK
  • FB
  • OK
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...

Новости газеты «ТВ плюс»

добавить на Яндекс
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления


Славянск TOP-20
Top