Шесть побед «Сапфира-1» и первое поражение «Уголька»

В минувший уик-энд состоялись матчи 6-го тура чемпионата Донецкой области по футзалу. Центральная встреча тура была сыграна в воскресенье, 25 декабря» между командами «Уголек» (Белозерское) и «Конкорд» (Дружковка).

Поединок завершился волевой победой «Конкорда» со счетом 9:6. При этом «Уголек» уверенно выиграл первую половину игры со счетом 5:2. Для «Уголька» это поражение стало первым в чемпионате и оно сразу же повлияло на турнирное положение команды: по итогам матчей 6-го тура футзальный коллектив из города Белозерское (12 очков, 5 матчей) опустился на 4-е место.

В свою очередь «Конкорд» поднялся на второе место – 15 очков (6 игр). Аналогичный показатель имеет «Локомотив» из Лимана, который в минувшем туре обыграл «Фемиду-ДОАС» из Славянска со счетом 5:2.

Лидером чемпионата по-прежнему является «Сапфир-1», который со старта турнира выиграл все шесть встреч. В субботу, 24 декабря, «Сапфир-1» в Славянске в спортивном комплексе ДГПУ переиграл команду КДЮСШ «Славхлеб» со счетом 15:9.

Результаты 6 тура

«Локомотив» – «Фемида-ДОАС» - 5:2

ФСК «Лиман»– «Сапфир-2» - 6:8

ДГПУ – «Элита» - 9:3

ДЮСШ «Славхлеб» - «Сапфир-1» - 9:15

«Уголек»– «Конкорд» - 6:9

«Коксохимик» ¬ «Форум-Авто» - 4:4