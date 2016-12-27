Воспитанники славянской федерации самбо завоевали четыре награды на Всеукраинских соревнованиях

24 декабря в поселке городского типа Слобожанское (Змиевский район, Харьковская область) состоялся традиционный, 3-й по счету, Всеукраинский турнир по борьбе самбо среди юношей и девушек в двух возрастных категориях – 2004/2005 и 2007/2008 годов рождения.

В соревнованиях приняли участие более 200 детей из четырех областей Украины – Донецкой, Харьковской, Сумской и Луганской. Донецкую область на турнире представляли команды Славянска и Лимана.

Воспитанники славянской федерации самбо завоевали на соревнованиях квартет бронзовых наград. Их обладателями стали Андрей Кисель (24 кг, ООШ №1 Николаевка), Александр Доля (26 кг, Святогорская ООШ), Федор Беликов (38 кг, ООШ №8) и Павел Петривный (50 кг, ООШ 4).

Подготовили спортсменов к соревнованиям Кирилл Белецкий, Сергей Богуш, Игорь Чечинов и Александр Чечинов.