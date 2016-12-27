Андрей Ярмоленко – лучший футболист Украины

|27 декабря 2016
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Федерация футбола Украины подвела итоги 2016 года. Были определены лучший игрок, тренер, арбитр и сборная года.
«Динамо» (Киев) – лучшая футбольная школа 2016-го года
Виктор Коваленко ("Шахтер") – лучший молодой игрок
Николай Балакин – лучший арбитр Украины
Юрий Вернидуб («Заря») – лучший тренер мужских команд
Ольга Овдийчук – лучшая футболистка Украины
Андрей Ярмоленко ("Динамо") – лучший футболист Украины
Сборная года: Андрей Пятов («Шахтер»), Дарио Срна, Ярослав Ракицкий (оба – «Шахтер»), Евгений Хачериди («Динамо»), Эдуард Соболь («Заря»), Фред, Виктор Коваленко, Тарас Степаненко (все – «Шахтер»), Андрей Ярмоленко, Жуниор Мораес (оба – «Динамо»), Марлос («Шахтер»).
— 27 декабря 2016 —
24 декабря в поселке городского типа Слобожанское (Змиевский район, Харьковская область) состоялся традиционный, 3-й по счету, Всеукраинский турнир по борьбе самбо среди юношей и девушек в двух возрастных категориях – 2004/2005 и 2007/2008 годов рождения.
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Федерация футбола Украины подвела итоги 2016 года. Были определены лучший игрок, тренер, арбитр и сборная года.