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Андрей Ярмоленко – лучший футболист Украины

Алексей Журавлев
27 декабря 2016 Просмотров: 55 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Хавбек киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко.

Федерация футбола Украины подвела итоги 2016 года. Были определены лучший игрок, тренер, арбитр и сборная года.

«Динамо» (Киев) – лучшая футбольная школа 2016-го года

Виктор Коваленко ("Шахтер") – лучший молодой игрок

Николай Балакин – лучший арбитр Украины

Юрий Вернидуб («Заря»)  – лучший тренер мужских команд

Ольга Овдийчук – лучшая футболистка Украины

Андрей Ярмоленко ("Динамо") – лучший футболист Украины

Сборная года: Андрей Пятов («Шахтер»),  Дарио Срна, Ярослав Ракицкий (оба – «Шахтер»), Евгений Хачериди («Динамо»), Эдуард Соболь («Заря»), Фред, Виктор Коваленко, Тарас Степаненко (все – «Шахтер»), Андрей Ярмоленко, Жуниор Мораес (оба – «Динамо»), Марлос («Шахтер»).

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Комментарии к статье «Андрей Ярмоленко – лучший футболист Украины»

Федерация футбола Украины подвела итоги 2016 года. Были определены лучший игрок, тренер, арбитр и сборная года.

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