Двойной триумф Музычук и «золото» Иванчука

Последние дни 2016-го года всемирная шахматная элита провела в Дохе. В столице Катара 140 лучших шахматистов и шахматисток планеты приняли участие в чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу.

Поединки турниров проходили с 26 по 30 декабря. Сначала были определены сильнейшие в игре по быстрым шахматам, так называемому рапиду, а затем и блицу. Итоговые результаты украинских лидеров впечатляют.

26-летняя уроженка Стрыя (Львовская область) Анна Музычук стала победительницей чемпионата и по рапиду и по блицу. Набрав 9,5 очков из 12 возможных, Музычук заняла первое место в соревнованиях по быстрым шахматам, не проиграв при этом ни одного матча. На втором месте расположилась Александра Костенюк (Россия) – 8,5 очков, на третьем месте - Нана Дзагнидзе (Грузия) - 8.

У мужчин чемпионом мира по быстрым шахматам также стал представитель Украины Василий Иванчук. 47-летний украинский гроссмейстер набрал 11 из 15-ти возможных очков. Такой же результат показали и Александр Грищук (Россия) с Магнусом Карлсеном (Норвегия), но по дополнительным показателям именно Иванчук забрал главный титул чемпионата. Стоит отметить, что по ходу турнира Василий обыграл действующего чемпиона мира по классическим шахматам Магнуса Карлсена и экс-чемпиона Виши Ананда из Индии.

На этом успехи для Украины в Дохе не закончились. Анна Музычук смогла сделать золотой дубль, победив в соревнованиях по блицу. Анна с 13 очками в активе заняла первое место, опередив Валентину Гунину и Екатерину Лагно из России, которые набрали по 12,5 очков.

У мужчин в блице одинаковое количество очков (16,5) набрали два шахматиста – Сергей Карякин (Россия) и Магнус Карлсен (Норвегия), но по дополнительным показателям первым финишировал Карякин.

Быстрые шахматы или рапид - разновидность игры в шахматы, где каждому игроку на всю партию предоставляется от 10 минут до часа.

Блиц - шахматная игра, где на обдумывание ходов отводится ограниченное время, проводится по обычным правилам.