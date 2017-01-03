Мануэль Нойер – лучший вратарь года по версии IFFHS

|3 января 2017
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В конце декабря 2016 года международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших вратарей, тренеров национальных сборных, клубных наставников, а также бомбардиров по итогам календарного года.
Топ-10 вратарей
1. Мануэль Нойер ("Бавария", Германия) – 156 баллов
2. Джанлуиджи Буффон ("Ювентус", Италия) – 91
3. Руй Патрисиу ("Спортинг", Португалия) – 50
4. Клаудио Браво ("Барселона"/"Манчестер Сити", Чили) – 45
5. Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Испания) – 37
6. Ян Облак ("Атлетико", Словения) – 31
7. Уго Льорис ("Тоттенхэм", Франция) – 29
8. Кейлор Навас ("Реал", Коста-Рика) – 18
9. Тибо Куртуа ("Челси", Бельгия) – 13
10. Денис Оньянго ("Мамелоди Сандаунз", Уганда) – 5
Топ-10 тренеров национальных сборных:
1. Фернанду Сантуш (Португалия) – 199
2. Ларс Лагербек (Исландия) – 71
3. Йоахим Лев (Германия) – 62
4. Крис Коулмэн (Уэльс) – 61
5. Дидье Дешам (Франция) – 52
6. Антонио Конте (Италия) – 17
7. Анте Чачич (Хорватия) – 8
8. Тите (Бразилия), Марк Вильмотс (Бельгия) – 3
10. Бернд Шторк (Венгрия), Адам Навалка (Польша), Эндж Постекоглу (Австралия) – 1.
Топ-10 клубных тренеров:
1. Диего Симеоне («Атлетико») – 113
2. Зинедин Зидан («Реал») – 108
3. Клаудио Раньери («Лестер») – 86
4. Хосеп Гвардиола («Бавария» / «МанСити») – 62
5. Унаи Эмери («Севилья»/«ПСЖ») – 38
6. Луис Энрике («Барселона») – 24
7. Юрген Клопп («Ливерпуль») – 16
8. Маурисио Почеттино («Тоттенхэм») – 15
9. Массимилиано Аллегри («Ювентус») – 6
10. Питсо Масимане («Мамелоди Сандаунс») – 5.
Топ-10 лучших бомбардиров:
1. Криштиану Роналду (Португалия – 13 голов, «Реал» – 11 голов) – 24 гола
2. Лионель Месси (Аргентина 8, «Барселона» – 13) – 21
3. Эдинсон Кавани (Уругвай – 9 голов, «ПСЖ» – 7 голов) – 16
4. Хаммади Ахмад (Ирак – 0, «Аль-Кува Аль-Джавия» – 16) – 16
5. Роберт Левандовски (Польша – 8, «Бавария» – 7) – 15
6. Антуан Гризманн (Франция – 8, «Атлетико» – 6) – 14
7. Адриано де Соуза (Бразилия – 0, «Сеул» – 13) – 13
8. Габриэл Жезус (Бразилия – 8, «Палмейрас» – 4) – 12
9. Жонатан Болинги (ДР Конго – 6, «Мазембе» – 6) – 12
10. Ариц Адурис (Испания — 2, «Атлетик» – 10) – 12.
В зачет шли только голы в международных матчах за клуб и сборную страны.
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В конце декабря 2016 года международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших вратарей, тренеров национальных сборных, клубных наставников, а также бомбардиров по итогам календарного года.