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Фотофакт

Славянск предновогодний

Мануэль Нойер – лучший вратарь года по версии IFFHS

Алексей Журавлев
3 января 2017 Просмотров: 74 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Мануэль Нойер признан лучшим вратарем года в четвертый раз кряду.

В конце декабря 2016 года международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших вратарей, тренеров национальных сборных, клубных наставников, а также бомбардиров по итогам календарного года.

Топ-10 вратарей

1. Мануэль Нойер ("Бавария", Германия) – 156 баллов

2. Джанлуиджи Буффон ("Ювентус", Италия) – 91

3. Руй Патрисиу ("Спортинг", Португалия) – 50

4. Клаудио Браво ("Барселона"/"Манчестер Сити", Чили) – 45

5. Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Испания) – 37

6. Ян Облак ("Атлетико", Словения) – 31

7. Уго Льорис ("Тоттенхэм", Франция) – 29

8. Кейлор Навас ("Реал", Коста-Рика) – 18

9. Тибо Куртуа ("Челси", Бельгия) – 13

10. Денис Оньянго ("Мамелоди Сандаунз", Уганда) – 5

Топ-10 тренеров национальных сборных:

1. Фернанду Сантуш (Португалия) – 199

2. Ларс Лагербек (Исландия) – 71

3. Йоахим Лев (Германия) – 62

4. Крис Коулмэн (Уэльс) – 61

5. Дидье Дешам (Франция) – 52

6. Антонио Конте (Италия) – 17

7. Анте Чачич (Хорватия) – 8

8. Тите (Бразилия), Марк Вильмотс (Бельгия) – 3

10. Бернд Шторк (Венгрия), Адам Навалка (Польша), Эндж Постекоглу (Австралия) – 1.

Топ-10 клубных тренеров:

1. Диего Симеоне («Атлетико») – 113

2. Зинедин Зидан («Реал») – 108

3. Клаудио Раньери («Лестер») – 86

4. Хосеп Гвардиола («Бавария» / «МанСити») – 62

5. Унаи Эмери («Севилья»/«ПСЖ») – 38

6. Луис Энрике («Барселона») – 24

7. Юрген Клопп («Ливерпуль») – 16

8. Маурисио Почеттино («Тоттенхэм») – 15

9. Массимилиано Аллегри («Ювентус») – 6

10. Питсо Масимане («Мамелоди Сандаунс») – 5.

Топ-10 лучших бомбардиров:

1. Криштиану Роналду (Португалия – 13 голов, «Реал» – 11 голов) – 24 гола

2. Лионель Месси (Аргентина 8, «Барселона» – 13) – 21

3. Эдинсон Кавани (Уругвай – 9 голов, «ПСЖ» – 7 голов) – 16

4. Хаммади Ахмад (Ирак – 0, «Аль-Кува Аль-Джавия» – 16) – 16

5. Роберт Левандовски (Польша – 8, «Бавария» – 7) – 15

6. Антуан Гризманн (Франция – 8, «Атлетико» – 6) – 14

7. Адриано де Соуза (Бразилия – 0, «Сеул» – 13) – 13

8. Габриэл Жезус (Бразилия – 8, «Палмейрас» – 4) – 12

9. Жонатан Болинги (ДР Конго – 6, «Мазембе» – 6) – 12

10. Ариц Адурис (Испания — 2, «Атлетик» – 10) – 12.

В зачет шли только голы в международных матчах за клуб и сборную страны.

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Комментарии к статье «Мануэль Нойер – лучший вратарь года по версии IFFHS»

В конце декабря 2016 года международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших вратарей, тренеров национальных сборных, клубных наставников, а также бомбардиров по итогам календарного года.

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