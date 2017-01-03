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Фотофакт

Славянск предновогодний

7 секунд счастья

Алексей Журавлев
3 января 2017 Просмотров: 62 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Вратарь клуба НХЛ "Каролина Харрикейнс" Жорже Алвес, он же менеджер команды по экипировке.

Настоящая новогодняя история. Жорже Алвес работает в клубе национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнс» менеджером по экипировке, а 2 января ему посчастливилось  сыграть 7,6 секунды в самом настоящем матче НХЛ. 

Незадолго до игры с «Тампой» заболел один из двух вратарей «Харрикейнс» Эдди Лэк, и в заявку, как это всегда бывает в таких случаях, попал «экстренный вратарь», который должен просидеть на скамейке в полной экипировке, если основной не получит травму. С ним подписывается просмотровый контракт на один день. Таким вратарем как раз и был Жорже Алвес, более 10 лет назад немного поигравший в ECHL – третьей по уровню североамериканской лиге.

За 7,6 секунды до конца матча при счете 3:1 в пользу «Тампы» случился проброс, и тренер «Каролины» Билл Питерс решил выпустить на лед Алвеса. «Я тренируюсь с командой уже несколько лет, – делился впечатлениями Жорже. – И периодически ребята шутили, что вот сегодня я наверняка сыграю. Но чтобы это случилось на самом деле! Это было невероятно».

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Комментарии к статье «7 секунд счастья»

Настоящая новогодняя история. Жорже Алвес работает в клубе национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнс» менеджером по экипировке, а 2 января ему посчастливилось  сыграть 7,6 секунды в самом настоящем матче НХЛ. 

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