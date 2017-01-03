7 секунд счастья

|3 января 2017
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Настоящая новогодняя история. Жорже Алвес работает в клубе национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнс» менеджером по экипировке, а 2 января ему посчастливилось сыграть 7,6 секунды в самом настоящем матче НХЛ.
Незадолго до игры с «Тампой» заболел один из двух вратарей «Харрикейнс» Эдди Лэк, и в заявку, как это всегда бывает в таких случаях, попал «экстренный вратарь», который должен просидеть на скамейке в полной экипировке, если основной не получит травму. С ним подписывается просмотровый контракт на один день. Таким вратарем как раз и был Жорже Алвес, более 10 лет назад немного поигравший в ECHL – третьей по уровню североамериканской лиге.
За 7,6 секунды до конца матча при счете 3:1 в пользу «Тампы» случился проброс, и тренер «Каролины» Билл Питерс решил выпустить на лед Алвеса. «Я тренируюсь с командой уже несколько лет, – делился впечатлениями Жорже. – И периодически ребята шутили, что вот сегодня я наверняка сыграю. Но чтобы это случилось на самом деле! Это было невероятно».
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Настоящая новогодняя история. Жорже Алвес работает в клубе национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнс» менеджером по экипировке, а 2 января ему посчастливилось сыграть 7,6 секунды в самом настоящем матче НХЛ.