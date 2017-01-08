Итоги года: спортивные события и достижения-2016

Январь

Пятый «Золотой мяч» Месси

В Цюрихе на гала-представлении ФИФА состоялась церемония награждения лучших футболистов 2015 года. Как и ожидалось, главный приз 2015 года достался форварду "Барселоны" Лионелю Месси, которого в пятый раз признали лучшим футболистом планеты. В голосовании капитанов и главных тренеров сборных, а также журналистов из стран-членов ФИФА Месси получил 41,33 процента голосов и обошел португальца Криштиану Роналду из "Реала" (27,76 процента) и бразильского одноклубника Неймара (7,86 процента).

Чичин завоевал "золото и "бронзу", Малеваный - "серебро"

В Киеве на чемпионате Украины по боевому и спортивному самбо среди юношей и девушек славянские спортсмены завоевали три награды: в весовой категории до 87 кг Андрей Чичин (студент СКТИ, СК «Беркут») занял первое место в боевом разделе, и третье место - в спортивном разделе. Данил Малеваный (студент ДГПУ, воспитанник славянской школы дзюдо) выиграл серебряную медаль в спортивном разделе.

Февраль

"Шахтер" продал Тейшейру в Китай

Донецкий "Шахтер" и "Цзянсу Сайнти" согласовали все необходимые формальности по переходу Алекса Тейшейры в китайский клуб. Трансферная стоимость бразильского полузащитника составила 50 миллионов евро - рекордная сумма для зимнего межсезонья-2016. Контракт футболиста с "Цзянсу Сайнти" рассчитан на четыре года. Зарплата Тейшейры в новой команде составила 225 тыс. евро в неделю. Годовой оклад бразильца составил примерно 12 млн. евро. В "Шахтере", который на продаже бразильского футболиста заработал 44 млн. евро чистой прибыли, 26-летний Тейшейра получал € 2,5 млн. в год.

Лучшая техника Михаила Петрова

В городе Равне-на-Корошкем (Словения) состоялся международный турнир по дзюдо среди юношей и девушек в трех возрастных категориях, в котором приняли участие более 300 спортсменов, представлявших 37 команд из восьми стран Европы. Воспитанники славянской школы дзюдо блестяще выступили в возрастной категории до 16 лет, заняв первое общекомандное место. Среди всех возрастов у сборной Славянска четвертое общекомандное место. Победителями турнира стали Роман Прилуцкий, Михаил Петров, Даниил Игнатенко, Иван Ткаченко и Михаил Гончаров. Серебряные награды завоевали Иван Шевченко и Даниил Батищев. Организаторы соревнований отметили специальным призом за лучшую технику на турнире славянского дзюдоиста Михаила Петрова.

Четыре чемпионских титула Романа Мартынова

Славянский шахматист, мастер ФИДЕ, Роман Мартынов в 2016 году добился значительных успехов в игре за шахматной доской. В его активе сразу четыре победы. В марте он выиграл 78-й по счету чемпионат Славянска по классическим шахматам. В апреле 35-летний Роман стал обладателем Кубка Славянска по шахматам. В мае Мартынов одержал главную победу года, заняв первое место в чемпионате Донецкой области по быстрым шахматам. И наконец, в ноябре 2016 года, славянский шахматист победил на открытом чемпионате Славянска по быстрым шахматам.

Март

Михаил Белоус стал чемпионом Украины по шахматам

17-летний воспитанник славянского шахматного клуба "Чигоринец" Михаил Белоус выиграл чемпионат Украины по классическим шахматам среди юношей до 20 лет, который проходил во Львове. Всю турнирную дистанцию Михаил прошел без поражений. В шести партиях он одержал победы, еще в трех - сыграл вничью. Набрав 7,5 очков, он занял первое место. На чемпионате Украины среди девушек до 20 лет 15-летняя Елена Мартынкова из краматорского клуба имени Александра Момота стала чемпионкой по быстрым шахматам и заняла второе место по классическим шахматам и блицу.

Полный комплект наград славянских кикбоксеров

Воспитанники федерации бокса и кикбоксинга Славянска собрали полный комплект наград на чемпионате Украины по кикбоксингу W.P.K.A., который проходил в Киеве. Ярослав Ефимцев (фулл-контакт, лайт-контакт) и Виктор Рюмин (фулл-контакт) заняли первые места. Сергей Богданов в разделе фулл-контакт стал вторым, а Виктор Рюмин (лайт-контакт) занял третье место.

«Сапфир» – чемпион!

Краматорский "Сапфир" досрочно стал победителем чемпионата Донецкой области по мини-футболу после победы над ФК "Дружковка". Весомый вклад в победу краматорского клуба, как в отчетной встрече, так и во всем чемпионате, внес воспитанник славянского футбола Сергей Федоренко. В ворота ФК "Дружковка" 39-летний Федоренко забил три мяча, включая чемпионский с 9-ти метровой отметки на последней минуте поединка.

Дарчук завоевала бронзовую медаль

В Киеве на чемпионате Украины по дзюдо среди юниоров (U-21) в весовой категории до 63 кг третье место заняла София Дарчук. Представительница клуба "Манго-спорт" вернулась на ковер после полугодичного перерыва, связанного с травмой, и на первых же серьезных соревнованиях завоевала медаль. На чемпионате Украины София провела пять встреч, из которых четыре выиграла.

Апрель

Исторический дебют Монзуль

34-летняя Екатерина Монзуль из Харькова стала первым арбитром-женщиной, которая вывела на поле команды чемпионата Украины по футболу среди мужчин. Монзуль обслуживала поединок "Волынь" - "Черноморец" и со своими функциями справилась на «отлично». После матча к ее работе не было претензий ни у игроков «Волыни», ни у игроков "Черноморца". До этого Монзуль доводилось судить только встречи Первой лиги и поединки молодежного первенства. В 2015 году Монзуль была признана лучшей женщиной-арбитром мира, а в 2016 году заняла 2-е место.

Рекорд «Голден Стэйт»

В заключительном матче регулярного чемпионата НБА "Голден Стэйт" обыграл "Мемфис" (125:104), одержав 73-ю победу в «регулярке». Таким образом, "Воины" превзошли рекорд ассоциации по количеству побед, установленный "Чикаго Буллз" в сезоне 1995-1996 годов. Тогда "Быки" одержали 72 победы в 82 матчах регулярного чемпионата. На пути к своему главному достижению "Голден Стэйт" переписали добрую страницу всевозможных рекордов: начали сезон с 24 побед, одержали 34 победы в гостях, довели беспроигрышную домашнюю серию до 54 матчей, забили 1077 трехочковых, ни разу не уступили дважды подряд и ни одному сопернику не позволили обыграть себя дважды.

15-е чемпионство «Динамо»

Футболисты киевского «Динамо» досрочно за три тура до финиша завоевали золотые медали чемпионата Украины по футболу. В 22-м туре подопечные Сергея Реброва с минимальным счетом переиграли «Ворсклу», а «Шахтер» потерял очки в Одессе в поединке против «Черноморца».

Май

Сборная Украины заняла 1-е место на чемпионате Европы по плаванию

В Фуншале (Португалия) проходил чемпионат Европы по плаванию среди спортсменов с нарушением зрения и поражением опорно-двигательного аппарата. В составе сборной Украины выступали девять спортсменов из Донецкой области. В общекомандном зачете сборная Украины заняла первое место, завоевав 98 медалей (37 золотых, 36 серебряных и 25 бронзовых). Второе место в активе сборной России - 86 медалей (30-31-25). Тройку призеров замкнула сборная Великобритании - 46 медалей (20-14-12). Славянские пловцы – Александр Мащенко, Ирина Соцкая, Дмитрий Залевский, Сергей Лапченко, Виктор Смирнов и Нина Козлова (тренеры Андрей Казначеев, Светлана Казначеева) положили в копилку сборной Украины 16 наград:

«Севилья» не пустила «Шахтер» в финал

Футболисты донецкого "Шахтера" не смогли пробиться в финал Лиги Европы. В полуфинале турнира подопечные Мирчи Луческу по сумме двух встреч уступили "Севильи". Кстати, клуб из Андалусии с украинским хавбеком Евгением Коноплянкой в составе в третий раз подряд выиграл турнир, переиграв в финале «Ливерпуль» со счетом 3:1. Победителем Лиги чемпионов стал «Реал», который в мадридском дерби в серии послематчевых пенальти одолел «Атлетико» - 1:1 (5:3 пен.).

Преимущество в 20 кг не гарантирует победы

В Одессе проходил чемпионат Украины по дзюдо среди юношей и девушек, в котором более 1000 спортсменов боролись за медали на пяти коврах. В состав сборной Донецкой области вошли 60 дзюдоистов из Славянска, Лимана, Бахмута, Покровска и Мариуполя. В их активе 12 медалей (одна золотая, три серебряные и восемь бронзовых). В Южную Пальмиру отправились девять воспитанников славянской школы дзюдо. И только одному из них - Владимиру Богданову - удалось подняться на пьедестал почета. В весовой категории свыше 81 кг он выиграл бронзовую награду. В поединке за третье место Владимир одержал победу над соперником из Одессы, который был тяжелее его на 20 кг. Завоевав бронзовую медаль национального чемпионата, Богданов выполнил норматив кандидата в мастера спорта Украины.

Андрей Говоров – чемпион Европы по плаванию

В Лондоне на чемпионате Европы по водным видам спорта украинец Андрей Говоров выиграл заплыв на дистанции 50 метров баттерфляем с результатом 22,92 секунды. В коллекции Андрея это уже четвертое «золото» континента. Дарья Зевина стала серебряным призером чемпионата на дистанции 200 метров на спине с результатом 2 минуты 7,48 секунды.

Юбилейный кубок «Шахтера» и назначение Фонсеки

Футболисты донецкого «Шахтера» переиграли в финале Кубка Украины луганскую «Зарю» (2:0) и в десятый раз стали обладателями почетного трофея. На церемонию награждения игроки «Шахтера» выходили в белых футболках с изображением Луческу и с надписью «Спасибо, Мистер». Поединком против «Зари» завершилась 12-летняя карьера Мирчи Луческу в «Шахтере». Под руководством румынского специалиста «горняки» провели 573 матча и завоевали 22 трофея, включая Кубок УЕФА в 2009 году и восемь титулов чемпиона Украины. 31 мая новым главным тренером «Шахтера» был назначен португальский специалист Паулу Фонсека.

Георгий Пишняк – чемпион Украины по дзюдо

Мастер дзюдо из Славянска Георгий Пишняк стал победителем открытого чемпионата Украины среди ветеранов (30 лет и старше), который проходил в Днепре. В весовой категории до 100 кг Пишняк в финальной встрече он по очкам победил Александра Дуплякина из Лимана.

Анастасия Аболенцева – бронзовый призер Кубка Украины

В Сумах на трех коврах проходил открытый Кубок Украины по дзюдо среди мужчин и женщин. В составе сборной Донецкой области выступали 12 воспитанников славянской школы дзюдо. «Бронзу» национального Кубка в весовой категории свыше 78 кг завоевала Анастасия Аболенцева.

«Золото» Марченко и «бронза» Заморской

В Харькове во Дворце спорта "Локомотив" на чемпионате Украины по вольной борьбе среди кадетов воспитанники славянской городской КДЮСШ завоевали две награды: Анастасия Марченко выиграла «золото», Карина Заморская – «бронзу».

Июнь

12-й Кубок «Славхлеба»

В решающем матче Кубка Донецкой области по футболу встретились «Славхлеб» и «Шахтер» (Родинское). Финальный поединок состоялся в Бахмуте и растянулся на 120 минут игрового времени. В основное время голов забито не было, а вот в овертайме (2 тайма по 15 минут) «Славхлеб» был вознагражден за активность двумя голами, авторами которых стали Артем Бельчич и Евгений Швыдкий. «Славхлеб» стал 12-кратным обладателем Кубка Донецкой области.

Против Лома нет приема

В Нью-Йорке на легендарной арене «Madison Square Garden» состоялся титульный поединок, в котором украинский боксер Василий Ломаченко эффектным нокаутом в пятом раунде победил пуэрториканца Романа Мартинеса и стал чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг). Эта победа позволила Ломаченко установить новый рекорд: Василий затратил наименьшее число боев (7) на завоевание титула чемпиона мира среди профессионалов во второй весовой категории. По итогам года его нокаут в поединке против Мартинеса был признан лучшим. В ноябре 2016 года Василий одержал еще одну красивую победу техническом нокаутом в 8-м раунде над Николасом Уолтерсом из Ямайки.

Анна Ушенина выиграла чемпионат Европы по шахматам

Анна Ушенина стала победительницей женского чемпионата Европы по шахматам, который проходил в румынском городе Мамай. Украинская шахматистка набрала 8,5 очков из 11 возможных (6 побед, 5 ничьих и ни одного поражения) и по дополнительным показателям обошла Сабрину Вегу Гутьеррес из Испании. В соревнованиях принимали участие 112 шахматисток со всех стран континента.

Превосходство кикбоксеров Донецкой области

В Харькове состоялся чемпионат Украины по кикбоксингу по версии WKA, на котором блестяще выступили спортсмены Донецкой области, завоевавшие 47 наград (20 золотых, 19 серебряных и 8 бронзовых). Среди спортсменов, которые отличились в ринге, стоит отметить студента ДГПУ Антона Артюхова из Краматорска, который стал чемпионом Украины сразу в трех разделах – фулл-контакте, лайт-контакте и семи-контакте. Также в число чемпионов страны вошел воспитанник федерации бокса и кикбоксинга Славянска Александр Должиков (фулл-контакт, СКНАУ). Сборная Донецкой области заняла первое место в общекомандном зачете.

Силачи из Славянска завоевали четыре медали

В Луцке проходил 7-й кубок мира WPA по пауэрлифтингу, жиму лёжа и становой тяге, в котором приняли участие 300 спортсменов из 12 стран. В составе сборной Украины выступали три славянских атлета – Игорь Клим, Михаил Геенко и Андрей Приходько, которые завоевали четыре награды в соревнованиях по жиму штанги лежа в своих возрастных и весовых категориях.

Без голов, без очков и без главного тренера

Чемпионат Европы по футболу для сборной Украины завершился очень быстро и печально. Команда Михаила Фоменко потерпела три поражения на стадии группового этапа, не забив при этом ни одного мяча. Украинская сборная поочередно уступила национальным командам Германии (0:2), Северной Ирландии (0:2) и Польши (0:1). Самое обидное и болезненное поражение для «желто-синих» случилось 16 июня в поединке с Северной Ирландией. После этого поражения главный тренер Михаил Фоменко объявил об уходе из сборной по завершению Евро-2016. За участие на Евро-2016 сборная Украины получила 8 млн. евро.

Июль

Спортсмены СК «Боец» привезли из Одессы три награды

В Одессе на чемпионате Украины по таиландскому боксу Муэй Тай среди юношей и юниоров воспитанники славянского клуба «Боец» выиграли три медали: «золото» - Никита Отченаш, «бронза» - Назар Отченаш и Максим Решетняк.

Спринтерский финиш Натальи Прищепы

В Амстердаме на 23-м по счету чемпионате Европы по легкой атлетике золотую медаль в беге на 800 метров завоевала украинка Наталья Прищепа, которая в невероятной борьбе финишировала первой в беге на 800 метров с результатом 1 минута 59,70 секунды. На последней стометровке Прищепа протиснулась между несколькими соперницами и вырвалась на первую позицию, выдав фирменный спринтерский финиш.

Португалия впервые в истории выиграла Евро

Чемпионат Европы по футболу во Франции несколько неожиданно выиграла сборная Португалии, которая в семи поединках турнира в основное время лишь однажды добилась победы. Впервые в истории Евро финал закончился без забитых голов в основное время. Всего в 51 поединке чемпионата было забито 108 голов. Это 2,12 мяча в среднем за игру. Это был чемпионат Европы, в котором порядок и организованность побили класс, а прагматичность и расчетливость — красоту игры. В финале Евро-2016 команда Фернандо Сантуша, которого назвали творцом триумфа сборной Португалии, в овертайме забила чемпионский гол в ворота хозяев чемпионата сборной Франции на 109-й минуте, когда вышедший на замену Эдер решился на удар с 20 метров. Это первый трофей сборной, который поднял над собой капитан команды - Криштиану Роналду - под бурю оваций и слёзы миллионов французских болельщиков.

Помощь Белоуса сборной Украины

В словенском городе Целе на командном чемпионате Европы (U-18) по шахматам успешно выступили украинские сборные: юноши заняли третье место, а девушки – первое место. Примечательно, что в составе украинского юношеского квартета выступал 18-летний воспитанник славянского шахматного клуба «Чигоринец» Михаил Белоус. Михаил в семи партиях набрал 3,5 очка.

Андрей Шевченко возглавил национальную сборную Украины

Президент федерации футбола Украины Андрей Павелко представил нового главного тренера национальной сборной. Им стал 39-летний Андрей Шевченко. Лучший игрок в истории украинского футбола, обладатель «Золотого мяча-2004» возглавил национальную сборную спустя четыре года после завершения карьеры. Контракт с Шевченко, за которого единогласно проголосовали все члены исполкома ФФУ, подписан по схеме «2+2». Для Андрея это будет первый опыт самостоятельной тренерской работы. Получив тренерский диплом весной 2015 года, Шева в начале нынешнего года вошел в штаб сборной и помогал Михаилу Фоменко на Евро-2016. В отборочных матчах ЧМ-2018 сборная Украины под руководством Шевченко две встречи выиграла, и два поединка завершила вничью. После четырех туров Украина занимает 2-е место с 8 очками в активе (впереди только Хорватия – 10).

Август

Поль Погба – самый дорогой футболист планеты

Трансфер 23-летнего французского полузащитника Поля Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» стал рекордным в истории мирового футбола. За 23-летнего Погба «МЮ» заплатит «Старой Синьоре» 105 млн. евро в течение двух лет.

11 медалей украинских олимпийцев

Олимпийцы Украины вернулись из Рио-де-Жанейро (Бразилия), где проходили летние Олимпийские игры, с 11 (2-5-4) медалями - личный антирекорд за 25 лет и расположились на 31-м месте в общекомандном зачете, который уверенно выиграла сборная США. Обладателями золотых олимпийских наград стали Олег Верняев (спортивная гимнастика, параллельные брусья) и Юрий Чебан (гребля, каноэ-одиночка, 200 м).

Сентябрь

Региональные соревнования по кроссфиту

11 сентября в Славянске Соборная площадь на три с половиной часа стала центром региональных соревнований по кроссфиту среди юношей, женщин и мужчин, в которых приняли участие самые физически подготовленные спортсмены Славянска, Краматорска и Дружковки.Участникам соревнований были предложены всевозможные упражнения, как с отягощениями, так и с весом собственного тела. Более ста зрителей стали свидетелями богатырской силы, невероятной выносливости и воли к победе каждого из участников соревнований.

Кубок Ноны Гаприндашвили достался сборной Украины

В Баку (Азербайджан) состоялась 42-я шахматная Олимпиада. Мужская сборная Украины, в составе которой выступали Павел Эльянов, Руслан Пономарев, Юрий Криворучко, Антон Коробов и Андрей Волокитин, завоевала серебряные награды. «Бронзу» женской сборной Украины принесли Анна Музычук, Мария Музучык, Наталия Жукова, Анна Ушенина и Инна Гапоненко. По итогам Олимпиады сборная Украины также завоевала Кубок Ноны Гаприндашвили. Этот трофей вручается представителям страны, имеющей лучший суммарный результат. В общем зачете Украина набрала 37 очков и заняла первое место. У США – 36 очка, у Китая – 35.

Кубковые награды Чичина и Белецкого

В Киеве на Кубке Украины по борьбе самбо среди юношей, юниоров, мужчин и женщин три призовых места заняли самбисты из Славянска. Андрей Чичин стал обладателем золотой медали в соревнованиях по боевому самбо. Также Чичин выиграл еще и бронзовую медаль национального Кубка в спортивном разделе борьбы самбо.Кирилл Белецкий завоевал «бронзу» в разделе спортивного самбо.

Александр Усик - чемпион мира по боксу

Украинский боксер первого тяжелого веса Александр Усик стал новым чемпионом мира по версии WBO после уверенной победы в Гданське над Кшиштофом Гловацки. Судьи единогласным решением с большим отрывом отдали победу Усику. Счет судейских записок – 119:109, 117:111 (дважды). Александр стал чемпионом мира в крузервейте (до 90,7 кг) в своем десятом поединке на профи-ринге. И поэтому показателю он установил новый рекорд первого тяжелого веса, превзойдя достижение легендарного американца Эвандера Холифилда, который в 1986 году стал чемпионом мира после 12 боев.

Медальный рекорд сборной Украины на Паралимпиаде-2016

В Рио-де-Жанейро завершились Паралимпийские игры, которые стали лучшими в истории сборной Украины. Украинские спортсмены собрали рекордный медальный урожай. С первых соревновательных дней копилка украинской сборной регулярно пополнялась медалями. Всего их собралось рекордное количество – 117, из которых 41 золотая, 37 серебряных и 39 бронзовых награды. Свою лепту в успешное выступление сборной Украины внесли и славянские пловцы с нарушением зрения и опорно-двигательного аппарата. Воспитанники Светланы и Андрея Казначеевых на голубых дорожках в Рио выиграли пять медалей. Их обладателями стали Дмитрий Залевский («золото» - 100 м на спине), Виктор Смирнов («серебро» - 200 м комплекс), Александр Мащенко («бронза» - 100 м баттерфляем) и Ирина Соцкая («бронза» - 50 и 100 м на спине). Паралимпийским чемпионом игр в Рио стал и 27-летний пловец Сергей Клипперт, который родился в Славянске, но на соревнованиях представлял Киев. Клипперт взял «золото» на 100-метровке на спине. В общекомандном зачете сборная Украины заняла третье место, пропустив вперед лишь сборные Китая – 239 (107-81-51) и Великобритании – 147 (64-39-44).

Дарчук и Абаленцева в призах

В Харькове воспитанницы славянской школы дзюдо София Дарчук и Анастасия Аболенцева завоевали две бронзовые медали чемпионата Украины среди молодежи до 23 лет.

Октябрь

Международный успех спортсменов БК «Триада»

Воспитанники БК «Триада» привезли из Ужгорода шесть наград, где проходил чемпионат Европы по боевому самбо. Обладателями медалей стали Денис Кутелия («золото»), Данил Верцанов («серебро»), Владимир Алексейцев, Денис Тищенко, Владислав Шульга и Владислав Орловский (все – «бронза»). По итогам европейского чемпионата квартет «юношей-юниоров» в лице Дениса Кутелии, Данила Верцанова, Владимира Алексейцева и Дениса Тищенко выполнил нормативы кандидатов в мастера спорта Украины по боевому самбо, а «взрослый тандем» в составе Владислава Шульги и Владислава Орловского – нормативы мастера спорта Украины.

Чемпионский гол Александра Мачулина

«Славхлеб» после гостевой победы над ФК «Кременная» досрочно за два тура до финиша стал победителем открытого чемпионата Донецкой области по футболу. Единственный, чемпионский гол в матче забил капитан славянского клуба Александр Мачулин. По итогам чемпионата «Славхлеб» набрал 59 очков. 2-е место заняла СК «Заря» (Рубежное) – 54, 3-е место – «Шахтер» (Родинское) – 49, 4-е место – «Сапфир» (Краматорск) - 48.

«Серебро» Богданова и Ефимцева

В Днепре в спортивном комплексе «Динамо» состоялся чемпионат Украины по кикбоксингу среди взрослых по версии. В составе сборной Донецкой области на национальном чемпионате приняли участие два воспитанники федерации бокса и кикбоксинга Славянска Сергей Богданов и Ярослав Ефимцев, которые в своих весовых категориях стали серебряными призерами соревнований.

«Серебро» Белецкого, «бронза» Опариной и Романенко

В Харькове на чемпионате Украины по борьбе самбо среди студентов и кадетов славянские спортсмены завоевали одну серебряную и две бронзовые награды. Кирилл Белецкий взял «серебро», а Анастасия Опарина и Алина Романенко – «бронзу».

Европейские медали славянских атлетов

В Луцке проходил 4-й открытый чемпионат Европы WPAU по пауэрлифтингу, жиму лежа и становой тяге. Славянск на европейском чемпионате представляли Андрей Приходько, Михаил Геенко, Артем Соколов и Игорь Клим. Из Луцка они привезли семь наград.

Ноябрь

«Шахтер» - победитель Кубка губернатора

В финальном поединке Кубка губернатора Донетчины-2016 встретились футболисты родинского «Шахтера» и краматорского «Сапфира». Это был матч равных соперников, в котором удача улыбнулась «Шахтеру». На 70-й минуте единственный гол в игре ударом со штрафного забил Алексей Король. Бронзовым призером соревнований стали футболисты «Славхлеба». Славянский клуб в игре за 3-е место переиграл мариупольский «Портовик» со счетом 2:1.

Новые победы воспитанников БК «Триада»

В Ирпене (Киевская область) проходил чемпионат Украины по боевому самбо среди юношей, юниоров и мужчин. В составе Донецкой области выступали шесть воспитанников бойцовского клуба "Триада". В их активе четыре награды. Владимир Алексейцев и Денис Кутелия стали серебряными призерами национального чемпионата, Владислав Шульга и Даниил Верцанов выиграли бронзовые медали, проведя на турнире по четыре поединка.

Финал турнира «UNICEF Volleyball Cup»

В Харькове состоялись финальные игры турнира «UNICEF Volleyball Cup», в которых приняли участие восемь лучших школьных команд по волейболу пяти областей Восточного региона страны. Славянская команда ООШ №4, успешно преодолев три этапа отборочного раунда (городской, зональный, областной), завоевала путевку в финальную часть турнира. Правда, уже в первом матче плей-офф славянская ООШ №4 уступила в двух партиях волейбольной команде Слобожанской гимназии №2 (Змиев, Харьковская область).

Чемпионат мира по хортингу

В Трускавце (Львовская область) состоялся чемпионат мира по хортингу, который проходил в разделах «поединок», «схватка», «форма», «показательное выступление». В международных соревнованиях приняли участие спортсмены двух славянских клубов – «Триада и «Боец». Их результаты впечатляют – 22 награды (9-4-9). По результатам чемпионата Николай Шмалько, Владимир Телиус и Даниил Верцанов выполнили нормативы мастера спорта Украины, Владислав Шульга Владислав и Божена Мальцева - мастера спорта Украины международного класса, Сергей Богович - заслуженного мастера спорта Украины.

Декабрь

Турнир по вольной борьбе «Торские игры»

В Славянске в спортивном комплексе Донбасского государственного педагогического университета прошел традиционный 14-й по счету Всеукраинский турнир по вольной борьбе «Торские игры» среди юношей и девушек. Поединки соревнований продолжались в течение семи часов на двух коврах. В активе славянских «вольников» 24 награды, из которых 11 золотых, 9 серебряных и 4 бронзовые. В общекомандном зачете сборная Славянска уверенно заняла первое место.

Максимальный результат «Шахтера»

Донецкий «Шахтер» завершил групповой раунд Лиги Европы в квартете Н со стопроцентным показателем. «Горняки» выиграли все шесть матчей розыгрыша. Подобным достижением не может похвастаться ни одна из команд-победительниц остальных 11 групп. В 1/16 финала Лиги Европы «горняки» 16 и 23 февраля сыграют с испанской «Сельтой».

Чемпионат мира по жиму лежа

В Аланье (Турция) состоялся чемпионат мира по жиму штанги лежа среди спортсменов с поражением зрения. Спортсмены сборной Украины подтвердили статус одной из сильнейших стран планеты в пауэрлифтинге IBSA. В активе украинских атлетов 11 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовая награды, пять призовых мест в абсолютном первенстве, а также семь мировых рекордов. Треть спортсменов украинской команды составляли воспитанники славянской специальной общеобразовательной школы-интерната для слепых и слабовидящих детей І - ІІІ ступеней № 23 – Василиса Козырева, Юрий Романюк, Владимир Драный, Владимир Шаульский и Евгений Бабенко. В общекомандном зачете женская сборная Украины расположилась на втором месте, уступив лидерство команде Турции. Мужская сборная Украины уверенно заняла первое место.

Двойной триумф Музычук и «золото» Иванчука

Последние дни 2016-го года всемирная шахматная элита провела в Дохе. В столице Катара 140 лучших шахматистов и шахматисток планеты приняли участие в чемпионате мира по быстрым шахматам (рапид) и блицу. Итоговые результаты украинских лидеров впечатляют. Анна Музычук стала победительницей чемпионата и по рапиду и по блицу. У мужчин чемпионом мира по быстрым шахматам стал представитель Украины Василий Иванчук.